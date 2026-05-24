റെയിൽവേയിൽ വൻ വികസനക്കുതിപ്പ്; പുതിയ 'സൗത്ത് കോസ്റ്റ് റെയിൽവേ സോൺ' യാഥാർഥ്യമാകുന്നു
വിശാഖപട്ടണം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുതിയ സൗത്ത് കോസ്റ്റ് റെയിൽവേ സോൺ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നതോടെ വിജയവാഡ, ഗുണ്ടൂർ, ഗുണ്ടക്കൽ ഡിവിഷനുകൾ പുതിയ റെയിൽവേ സോണിൻ്റെ അധികാരപരിധിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു
Published : May 24, 2026 at 11:12 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്തെ റെയിൽവേ ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാകുന്ന വലിയ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം തുടക്കമിടുന്നു. വിശാഖപട്ടണം ആസ്ഥാനമായി പുതിയ സൗത്ത് കോസ്റ്റ് റെയിൽവേ സോൺ ജൂൺ 1 മുതൽ പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിലവിലെ സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ (SCR) സോണിൽ വിപുലമായ ഭരണപരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തുന്നത്.
സെക്കന്ദരാബാദിലെ റെയിൽ നിലയം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിലവിലെ ആറ് ഡിവിഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനം മെയ് 31 വരെ മാത്രമേ ഈ രീതിയിൽ തുടരുകയുള്ളൂ. ജൂൺ 1 മുതൽ എസ്സിആർ സോണിലെ ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നായി (സെക്കന്ദരാബാദ്, ഹൈദരാബാദ്, നാന്ദേഡ്) കുറയും. ഈ നീക്കം ഭരണപരമായ ഭാരം അല്പം കുറയ്ക്കുമെങ്കിലും, സെക്കന്ദരാബാദ് ഡിവിഷൻ്റെ പ്രവർത്തന പരിധി ഗണ്യമായി വർധിക്കും.
പുതിയ മാറ്റത്തോടെ എസ്സിആർ സോണിൻ്റെ ആകെ പരിധി നിലവിലുള്ള 6,637 ട്രാക്ക് കിലോമീറ്ററിൽ നിന്ന് 3,589 ട്രാക്ക് കിലോമീറ്ററായി ചുരുങ്ങും. വിശാഖപട്ടണം ആസ്ഥാനമായി പുതിയ സൗത്ത് കോസ്റ്റ് റെയിൽവേ സോൺ നിലവിൽ വരുന്നതോടെയാണ് ഈ പുനഃസംഘടന. നിലവിൽ എസ്സിആറിൻ്റെ ഭാഗമായ വിജയവാഡ, ഗുണ്ടൂർ, ഗുണ്ടക്കൽ ഡിവിഷനുകൾ പുതിയ സൗത്ത് കോസ്റ്റ് റെയിൽവേ സോണിൻ്റെ പരിധിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും. അതേസമയം, നിലവിൽ ഗുണ്ടൂർ ഡിവിഷനിലുള്ള പഗിഡിപ്പള്ളി–വിഷ്ണുപുരം–ജൻപഹാഡ് സെക്ഷനും, ഗുണ്ടക്കൽ ഡിവിഷനിലുള്ള റായ്ച്ചൂർ–വാഡി സെക്ഷനും സെക്കന്ദരാബാദ് ഡിവിഷനിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കും.
ഇതോടെ സെക്കന്ദരാബാദ് ഡിവിഷന്റെ പരിധി 204 കിലോമീറ്റർ കൂടി വർദ്ധിക്കും. ട്രെയിൻ സർവീസുകളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ വർദ്ധനവ് ട്രെയിൻ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം, സിഗ്നലിങ് ഏകോപനം എന്നിവയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മേലുള്ള സമ്മർദ്ദം കൂട്ടുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
എസ്സിആർ സോണിൻ്റെ പുനഃസംഘടനയ്ക്കും പുതിയ സൗത്ത് കോസ്റ്റ് സോൺ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള സുഗമമായ പ്രക്രിയ ഉറപ്പാക്കാൻ റെയിൽവേ ബോർഡ് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി, ജൂൺ 1 മുതൽ സ്വതന്ത്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് അവലോകനം നടത്തുന്നതിനായി റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെയർമാൻ സെക്കന്തർബാദിലെയും വിശാഖപട്ടണം സോണുകളിലെയും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് നടത്തി.
ദക്ഷിണ മേഖലയുടെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് റെയിൽവേ ജനറൽ മാനേജർ, വകുപ്പ് മേധാവികൾ എന്നിവരുടെ തസ്തികകളിലേക്ക് ഇതിനകം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗത്ത് കോസ്റ്റ് സോണിനായി റെയിൽവേ ബോർഡ് 128 ഗസറ്റഡ് തസ്തികകളും 1,100 നോൺ-ഗസറ്റഡ് തസ്തികകളും അനുവദിച്ചു. ഇതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് തസ്തികകളും സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സോണിൽ നിന്നാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് (35 ഗസറ്റഡ് തസ്തികകളും 980 നോൺ-ഗസറ്റഡ് തസ്തികകളും). മറ്റ് സോണുകളിൽ നിന്നുള്ള ബാക്കി തസ്തികകൾ മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. റെയിൽവേ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, 30 ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർമാരും മുന്നൂറിലധികം നോൺ-ഗസറ്റഡ് ജീവനക്കാരും സൗത്ത് കോസ്റ്റ് സോണിൽ ഇതിനകം തന്നെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
