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ആര്‍എസ്എസ് ഓഫീസ് ആക്രമണത്തില്‍ അറസ്റ്റിലായവര്‍ക്ക് ഐഎസ്ഐ പിന്തുണയുള്ള ടിടിഎച്ചുമായി ബന്ധം

സെയ്‌ഫ് അന്‍സാരി, അമന്‍ അന്‍സാരി,സായം സുജന്‍ എന്നിവരാണ് ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിയിലായത്.

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Arrested attackers (ETV bharat)
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By ANI

Published : June 19, 2026 at 2:22 PM IST

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റാഞ്ചി(ഝാര്‍ഖണ്ഡ്): ഝാര്‍ഖണ്ഡിലെ റാഞ്ചിയിലുള്ള രാഷ്‌ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘിന്‍റെ ഓഫീസ് ആക്രമണത്തില്‍ അറസ്റ്റിലായ മൂന്ന് പേര്‍ക്കും ഐഎസ്ഐയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തെഹരീക് ഇ താലിബാന്‍ ഹിന്ദുസ്ഥാനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സൂചന. സെയ്‌ഫ് അന്‍സാരി, അമന്‍ അന്‍സാരി,സായം സുജന്‍ എന്നിവരാണ് ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിയിലായതെന്ന് റാഞ്ചി എസ്‌എസ്‌പി രാകേഷ് രഞ്ജന്‍ അറിയിച്ചു.ഇവര്‍ ദുബായില്‍ വച്ചാണ് ഈ സംഘടനയില്‍ ചേര്‍ന്ന് പരിശീലനം നേടിയതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

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അറസ്റ്റിലായ സെയ്‌ഫ് അന്‍സാരിയും അമന്‍ അന്‍സാരിയും ദുബായില്‍ വന്നപ്പോള്‍ അവിടെ വച്ചാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ പൗരനായ ഷഹബാസ് റാണ എന്ന ഭാട്ടിയെ പരിചയപ്പെട്ടത്. തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ സംഘടനയുടെ ഭാഗമാകുകയും ടിടിഎച്ചിന്‍റെ ഇന്ത്യാവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളല്‍ പങ്കാളികളാകാന്‍ ധാരണയിലെത്തുകയുമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് അധികൃതര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

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ദുബായില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംഘത്തലവന്‍മാരുമായി ഇവര്‍ ബോട്ടിം, വാട്‌സ്‌ആപ്പ് തുടങ്ങിയവ വഴി നിരന്തരം ഇവര്‍ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ആക്രമണ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇവര്‍ മൊബൈലില്‍ പകര്‍ത്തുകയും അത് ദുബായിലുള്ള ഇവരുടെ തലവന്‍മാര്‍ക്ക് അയച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. സാങ്കേതിക തെളിവുകളുടെയും ഇവര്‍ ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച റാപ്പിഡോ കാബിന്‍റെയും സഹായത്തോടെയാണ് പൊലീസ് ഇവരെ കുടുക്കിയത്. രക്ഷപ്പെട്ട ഇവരെ ബൊക്കാറോ, കൊദെര്‍മ പൊലീസിന്‍റെ സഹായത്തോടെയാണ് പിടിച്ചത്.

ഈ മാസം പതിനാറിനാണ് നിര്‍വാണപൂരിലെ ആര്‍എസ്എസ് കാര്യാലയത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്.സംഘം ഇവിടേക്ക് പെട്രോള്‍ ബോംബ് എറിയുകയായിരുന്നു. നാശനഷ്‌ടങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായില്ലെങ്കിലും സംഭവത്തിന്‍റെ ഗൗരവം പരിഗണിച്ച് പൊലീസ് ഉടന്‍ വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ടു. രാജ്യാന്തര ഭീകര ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കേസന്വേഷണം ഝാര്‍ഖണ്ഡ് ഭീകരവിരുദ്ധ സംഘത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. കേസില്‍ കൂടുതല്‍ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായേക്കുമെന്നും എസ്എസ്‌പി പറഞ്ഞു.

പ്രദേശത്തെ സാമൂഹ്യ സൗഹാര്‍ദ്ദം തകര്‍ക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആക്രമണത്തിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ശുചിമുറിയുടെ ജനാല തകര്‍ത്ത് പ്രതികള്‍ ആദ്യം രക്ഷപ്പെട്ടെ്നും റാഞ്ചി സിറ്റി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് പരസ് റാണ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഇവരെ ഒരു ബസില്‍ നിന്ന് പിടികൂടി. പിന്നീട് പൊലീസിന്‍റെ തോക്ക് പിടിച്ച് വാങ്ങി രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചു. ഇതിനിടെ പ്രതികളിലൊരാളുടെ കാലില്‍ വെടിയേറ്റു. ഇയാളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മറ്റുള്ള രണ്ട് പേരെയും ചോദ്യം ചെയ്‌ത് വരികയാണ്.

രണ്ട് കുപ്പികള്‍ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവയില്‍ ഫൊറന്‍സിക് പരിശോധന തുടരുകയാണെന്ന് പൊലീസ് ഡെപ്യൂട്ടിസൂപ്രണ്ട് കെ വി രാമന്‍ പറഞ്ഞു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ പൊലീസ് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒരു സംഘത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പുലര്‍ച്ചെ 12.38നാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.

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TEHREEK ETALIBAN HINDUSTAN
SHAHBAZ RANA
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