മൂന്ന് കോടിയുടെ ഇൻഷൂറൻസിന് വേണ്ടി അച്ഛനെ കൊന്ന് മക്കള്, കൊലപാതകം ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പിനെ കൊണ്ട്...
സംഭവം നടന്നത് ഒക്ടോബറില്, സാധാരണ മരണമെന്ന് ചിത്രീകരണം, ഒടുവില് സത്യം കണ്ടെത്തി പൊലീസ്
Published : December 20, 2025 at 6:17 PM IST
ചെന്നൈ: കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറില് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരണപ്പെട്ട തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുവള്ളൂർ സ്വദേശിയുടെ മരണം കൊലപാതകമെന്ന് കണ്ടെത്തല്. മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് തുക സ്വന്തമാക്കാന് ഇയാളുടെ മക്കളാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.
പാമ്പ് കടിയേറ്റുള്ള സാധാരണ മരണമാണെന്ന് എല്ലാവരും ആദ്യം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് മാസങ്ങള്ക്കിപ്പുറമാണ് മക്കളാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്ഷുറന്സ് കമ്പനി പരാതിപ്പെട്ടതോടെയാണ് ക്രൂര കൃത്യത്തിൻ്റ ചുരുളഴിഞ്ഞത്.
ഉഗ്ര വിഷമുള്ള പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ചാണ് ഗണേഷനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് തിരുവള്ളൂർ ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് വിവേകാനന്ദ ശുക്ല പറഞ്ഞു. മോഹൻരാജ്, ഹരിഹരൻ എന്നിവരെ തമിഴ്നാട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവര് കുറ്റം സമ്മതിച്ച് പൊലീസില് മൊഴി നല്കിയെന്നും ഇദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. കൂടാതെ ഒരു ആഡംബര കാറും ആറ് മൊബൈൽ ഫോണുകളും പിടിച്ചെടുത്തു.
തമിഴ്നാടിലെ തിരുവള്ളൂർ ജില്ലയിലെ തിരുത്താണിക്കടുത്താണ് സംഭവം നടന്നത്. പൊടത്തൂർപേട്ട് സ്വദേശിയായ ഗണേശൻ (56) കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറില് മരിച്ചു. ഒരു സർക്കാർ സ്കൂളില് ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റായാണ് ഗണേഷന് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. വീട്ടില് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനിടെയാണ് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ചതെന്ന് മക്കള് പൊടത്തൂർപേട്ട പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
ഈ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അന്വേഷണത്തിനിടയിലാണ് മരിച്ച ഗണേശന് ആകെ 11 ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇതിൽ 4 പോളിസികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു. എന്നാല് വന് തുക ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ പൊലീസിന് സംശയം ഉടലെടുക്കാന് തുടങ്ങി.
സംഭവത്തിൻ്റെ മറ നീക്കി ഇന്ഷുറന്സ് കമ്പനി
ഗണേഷൻ്റെ പേരിലുള്ള ഇന്ഷുറന്സ് പണം മക്കള് പിന് വലിക്കാന് ശ്രമിച്ചതോടെ ക്രൂര കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയാന് തുടങ്ങി. ഗണേശൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ആൺമക്കൾ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ മൊഴികൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഇന്ഷുറന്സ് കമ്പനി പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. പിന്നീട് അവരുടെ സംശയങ്ങള് സ്ഥിതീകരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നോർത്ത് സോൺ ഐജി അസ്ര ഗാർഗിന് പരാതി ലഭിച്ചു. കൂടാതെ അവരെക്കുറിച്ച് കൂടുതല് അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇന്ഷുറന്സ് കമ്പനിയുടെ പരാതി ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഗുമ്മിഡിപൂണ്ടി ഡിഎസ്പി ജയശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ആരംഭിച്ചു. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പ്രരംഭ ഘട്ടത്തില് ഗണേഷൻ്റെ ആണ്മക്കള് ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന് നടിച്ചുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. എന്നാല് പൊലീസിന് കൂടുതല് തെളിവുകള് ലഭിച്ചതോടെ പണത്തിനും വേണ്ടി തങ്ങളുടെ അച്ഛനെ കൊലപ്പെടുത്തിയാതണെന്ന് അവര് സമ്മതിച്ചു.
സംഭവം വിശദീകരിച്ച് പൊലീസ്
പിതാവിൻ്റെ പേരിലുള്ള മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് തുക എങ്ങനെയെങ്കിലും നേടണമെന്ന് അവര് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നുവെന്ന് തിരുവള്ളൂർ ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് വിവേകാനന്ദ ശുക്ല പറഞ്ഞു. ഇതിനായി മോഹൻരാജും ഹരിഹരനും സുഹൃത്തുക്കാളായ ബാലാജി, പ്രശാന്ത്, നവീൻകുമാർ, ദിനകരൻ എന്നിവരുമായി ചേര്ന്ന് ഗൂഢാലോചന നടത്തി.
സുഹൃത്തക്കളോടൊപ്പം നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയിലാണ് പാമ്പിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഗണേശനെ കൊല്ലാനുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായത്. ഇതിനായി 1.5 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഉഗ്ര വിഷമുള്ള 3 അടി നീളമുള്ള ക്രെയ്റ്റിനെ അവര് വാങ്ങിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പൊലീസിന് സംശയം തോന്നാതിരിക്കാന് കടിച്ച പാമ്പിനെ വീടിനുള്ളിൽ വെച്ച് കൊന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. അറസ്റ്റിലായ ആറ് പേരിൽ ഒരാൾ പാമ്പുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവനായിരുന്നുവെന്നും അവൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് കൊലപാതകമെന്നും ശക്ല വ്യക്തമാക്കി.
തുടർന്ന് ഒരു ദിവസം രാത്രി അവർ ഗണേശൻ്റെ കഴുത്തിൽ പാമ്പിനെ വച്ച് കടിപ്പിച്ചു. പാമ്പിൻ്റെ വിഷം ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളില് എത്തിയോതോടെ ഗണേഷന് മരിച്ചു. എന്നാല് ഗണേഷന് മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ അവർ അത് ഒരു സാധാരണ പാമ്പ് കടിയേറ്റതാണെന്ന് ചിത്രീകരിച്ചു.
എന്നാല് ഇന്ഷുറന്സ് കമ്പനി പരാതിപ്പെട്ടതോടെയാണ് ക്രൂര കൃത്യത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ദിവസങ്ങളോളം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ക്രൂര കൊലപാതകം തെളിയിക്കപ്പെട്ടതെന്നും ശുക്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഇൻഷുറൻസ് പണത്തിനും സർക്കാർ ജോലിക്കും വേണ്ടി ആൺമക്കൾ അച്ഛനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം തമിഴ്നാട്ടിലുടനീളം ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി. ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതോടെ ഇൻഷുറൻസ് പണമോ അവർ ആഗ്രഹിച്ച സർക്കാർ ജോലിയോ കിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
