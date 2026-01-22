പിതാവിൻ്റെ മൃതദേഹം വീട്ടില് കിടത്തി എസ്ഐആറിന് ഓടേണ്ട ഗതികേട്
വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിലെ ചില പൊരുത്തക്കേടുകളെ തുടർന്നാണ് സഹർ അലി അടങ്ങുന്ന അഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള കുടുംബത്തെ എസ്ഐആർ വിശദീകരണത്തിനായി വിളിപ്പിക്കുന്നത്.
Published : January 22, 2026 at 11:00 AM IST
കൊൽക്കത്ത: സ്വന്തം പിതാവിൻ്റെ മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കും മുമ്പേ മക്കൾക്ക് എസ്ഐആർ വിശദീകരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടി വന്നു. കണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഏതൊരാളുടെയും ഉള്ളുപൊള്ളിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഹരോവയിൽ നടന്നത്.
സഹർ അലി എന്ന 65 കാരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പിതാവ് മരിച്ച അതേ ദിവസാമായിരുന്നു കൂടുംബത്തിന് എസ്ഐആറിലുണ്ടായ പിഴവിനെ തുടർന്ന് വിശദീകരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ദിവസം. മറ്റൊരു പോംവഴിയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബത്തിന് ആ ദിവസം എസ്ഐആർ വിശദീകരണത്തിന് പോകേണ്ടി വന്നു. വിശദീകരണം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമാണ് മക്കൾ തങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങ് നടത്തിയത്.
വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിലെ ചില പൊരുത്തക്കേടുകളെ തുടർന്നാണ് സഹർ അലി അടങ്ങുന്ന അഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള കുടുംബത്തെ എസ്ഐആർ വിശദീകരണത്തിനായി വിളിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഹിയിറിങ്ങിനുള്ള നോട്ടീസ് ലഭിച്ചപ്പോൾ മുതൽ സഹർ അലി വളരെ അധികം ഭീതിയിലായിരുന്നുവെന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു.
തങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണം എസ്ഐആർ വിശദീകരണത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണെന്നാണ് കുടുംബം ആരോപ്പിക്കുന്നത്. തൻ്റെ മക്കളുടെയും മരുമക്കളുടെയും പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിലനിൽക്കുമോ എന്നും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമോ എന്നും സഹർ ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് മക്കൾ പറയുന്നു.
രണ്ട് ആൺമക്കളും അവരുടെ ഭാര്യമാരും അടങ്ങുന്നതാണ് സഹറിൻ്റെ കുടുംബം. ഇന്നലെ (ജനുവരു 21) യായിരുന്നു എസ്ഐആർ വിശദീകരണത്തിന് ഹാജരാവേണ്ട ദിവസം. ചൊവ്വാഴ്ച (ജനുവരി 20) രാത്രിയോടെ തന്നെ സഹറിന് പെട്ടന്ന് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാവുകയും മരണം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു.
വോട്ടർ പട്ടികയിൽ തൻ്റെയും തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും പേര് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ഭയം സഹറിനുണ്ടായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും മുമ്പ് തന്നെ സഹർ മരിച്ചു. ആ ദുഃഖവും പേറിയാണ് സഹറിൻ്റെ കുടുംബം വിശദീകരണത്തിന് പോയത്.
"കുടുംബത്തിലെ അഞ്ച് പേർക്കും എസ്ഐആർ വിശദീകരണത്തിൻ്റെ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചത് മുതൽ സഹറിന് വളരെ അധികം ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും ഭരണകൂടം എന്തെങ്കിലും നടപടിയെടുക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഫക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭയം ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞില്ല", സഹറിൻ്റെ അയൽക്കാരനായ ഫിറോസ് മോഡേൽ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ പൂർണമായും ബിജെപിയുടെ ഏജൻ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. എസ്ഐആർ പ്രക്രിയ ഉടൻ നിർത്തണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം തങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്നും അവർ ജനങ്ങൾക്ക് അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഫിറോസ് പറഞ്ഞു.
സഹറിൻ്റെ മൃതദേഹം ഇവിടെ കിടത്തിയാണ് രണ്ട് ആൺമക്കളും ഹിയറിങ്ങിന് പോയത്. അവർക്ക് മറ്റ് മാർഗമില്ലായിരുന്നു. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ അവരുടെ പേരും ഉൾപ്പെടുത്തണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ഇത് കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ഏകപക്ഷിയമായ തീരുമാനത്തിന് ജനങ്ങള് പ്രതിസന്ധിയിലായെന്നും ഫിറോസ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അതേസമയം മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ ഉടൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബാസിഹർട്ട് നോർത്ത് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ചെയർമാൻ എ.ടി.എം അബ്ദുള്ള, ഹരോവ ബ്ലോക്കിലെ തൃണമൂൺ പ്രസിഡൻ്റ് ഷഫിഖ് അഹമ്മദ് എന്നിവർ സഹറിൻ്റെ വീട് സന്ദർശിച്ച് കുടുംബത്തിന് അനുശോചനം അറിയിച്ചു.
"എസ്ഐആറിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രഹസനം നടക്കുന്നുണ്ട്. ബിജെപിയുടെ പിന്തുണയോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ബംഗാളിലെ ജനങ്ങളോടെ വോട്ടവകാശം കവർന്നെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകയും ഇതെ തുടർന്ന് പരിഭ്രാന്തി മൂലം നിരവധി ആളുകൾ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
എസ്.ഐ.ആർ പ്രക്രിയയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തും. കമ്മിഷന് സമാധാനം കണ്ടെത്താൻ ഇനിയും എത്ര മരണങ്ങൾ വേണ്ടിവരും എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏക ചോദ്യം?", തൃണമൂൽ നേതാവ് എ.ടി.എം അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു.
അതേസമയം മറുപടിയുമായി ബിജെപി നേതൃത്വം രംഗത്തെത്തി. "എനിക്ക് എസ്ഐആർ പരിഭ്രാന്തി എന്നൊന്നിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു രോഗമാണ്. അവർ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭയവും ആശയക്കുഴപ്പവും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്", ബിജെപിയുടെ ബാസിർഹട്ട് സംഘടനാ ജില്ലാ യുവജന വിഭാഗം പ്രസിഡൻ്റ് പലാഷ് സർക്കാർ പറഞ്ഞു.
അവരുടെ കാലിനടിയിൽ നിന്ന് മണ്ണൊലിച്ച് പോവുകയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസിലായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ സ്വന്തം തെറ്റുകൾ മറക്കാൻ വേണ്ടി എസ്ഐആറിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തകയാണ്. ഇതില്ലൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല. 2026 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണകക്ഷിയുടെ പരാജയം ഉറപ്പാണ്. ബിജെപിയെ അധികാരത്തിലെത്തിക്കാൻ ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്നും പലാഷ് പറഞ്ഞു.
Also Read: 2 കോടി ശമ്പളത്തിൽ അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ , ക്യാംപസ് പേസ്മെൻ്റുകളിൽ മിന്നി ഐഐടി ഖരഗ്പൂർ