മോദി നെതന്യാഹുവിന് വഴങ്ങുന്നു, നയതന്ത്ര മധ്യസ്ഥം പാകിസ്താന് കൈമാറി; വംശഹത്യയിൽ തുടരുന്ന മൗനം അധാർമികം, രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സോണിയാ ഗാന്ധി
പലസ്തീനിൽ വംശഹത്യയാണെന്ന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച ജസ്റ്റിസ് എസ് മുരളീധർ തന്നെയാണ് 2020ലെ ഡൽഹി കലാപത്തിന് മുന്നോടിയായി ബിജെപി നേതാക്കൾ നടത്തിയ വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളിലും കേസെടുത്തത്. അദ്ദേഹത്തെ ബിജെപി സർക്കാർ സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നുവെന്നും ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു.
Published : June 27, 2026 at 12:55 PM IST
ഡൽഹി: ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഗാസ വംശഹത്യയിൽ മോദി സർക്കാർ പുലർത്തുന്ന മൗനം നിഷ്ക്രിയത്വവും ധാർമ്മികമായും അപലപനീയമാണെന്ന് സോണിയാ ഗാന്ധി. മോദി സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നിലപാട് ധാർമികമായി തെറ്റാണെന്ന് മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിൻ്റെ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധവുമാണ്. ലോകം ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് അകലുമ്പോൾ ഇന്ത്യ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവരുടെ താൽപര്യങ്ങളിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയാണെന്നും വിമർശനം.
ഇസ്രായേൽ ഇറാനുമായി യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിനും അവിടുത്തെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ വധിക്കുന്നതിനും തൊട്ടുമുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിച്ചത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം നയതന്ത്ര തീരുമാനമായി ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും. പലസ്തീൻ, ഇറാൻ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചരിത്രപരമായ സഖ്യകക്ഷികളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ സ്വയം അകന്നു നിൽക്കുകയും ആഗോള പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്തതിനാലാണ് മധ്യസ്ഥൻ്റെ സ്ഥാനം പാകിസ്ഥാൻ അവകാശപ്പെട്ടത്.
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ഇന്ത്യക്ക് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന നയതന്ത്ര മധ്യസ്ഥ സ്ഥാനം ഭീകരവാദികളെ പോറ്റുന്ന പാകിസ്താന് കൈമാറുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. സ്വന്തം നയതന്ത്ര താൽപര്യങ്ങളും ധാർമികതയും ബലിനൽകി ഇന്ത്യ നേടിയത് മോദിയും നെതന്യാഹുവും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ സൗഹൃദം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ നെതന്യാഹു ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ ഉൾപ്പെടെ ലോകമെമ്പാടും വിമർശനം നേരിടുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പലസ്തീനിലെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ ആവശ്യമാണെന്നും പ്രമുഖ വാർത്താ വെബ്സൈറ്റിന് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ സോണിയ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.
ജസ്റ്റിസ് എസ് മുരളീധറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും സ്ഥലം മാറ്റവും
2025 സെപ്റ്റംബറിൽ, അധിനിവേശ പലസ്തീൻ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യുഎൻ സ്വതന്ത്ര അന്താരാഷ്ട്ര അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ, ഇസ്രായേൽ അധികാരികൾ ഗാസയിൽ പലസ്തീനികൾക്കെതിരെ വംശഹത്യ നടത്തുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 2026 ജൂണിൽ, വിശിഷ്ട ഇന്ത്യൻ നിയമജ്ഞനായ ജസ്റ്റിസ് (റിട്ടയേർഡ്) എസ് മുരളീധറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അതേ കമ്മീഷൻ, ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഗാസയിലെ പലസ്തീനികളുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെന്ന് കഠിനമായി ആവർത്തിച്ചുവെന്നും സോണിയ ലേഖനത്തിൽ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു.
"94 പേജുള്ള റിപ്പോർട്ട് വേദനാജനകമായ റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു, ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ നാശത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ വംശഹത്യയുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ഭയാനകമായ വിശദാംശങ്ങൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞത് 20,000 കുട്ടികളെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെട്ടു, 44,000 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു, അവരിൽ പലർക്കും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു," കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ആക്രമണം ആകസ്മികമല്ല, മറിച്ച് ഒരു ആസൂത്രിത തന്ത്രമാണെന്നെന്നും സോണിയാ ഗാന്ധി ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.
ജസ്റ്റിസ് മുരളീധരൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിനോട് നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ പുലർത്തുന്ന നിശബ്ദത അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതല്ല. 2020ലെ ഡൽഹി കലാപത്തിന് മുന്നോടിയായി ബിജെപി നേതാക്കൾ നടത്തിയ വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ നിഷ്ക്രിയത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനാണ് ജസ്റ്റിസ് മുരളീധരനെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അന്ന് സ്ഥലം മാറ്റിയതെന്നും സോണിയാ ഗാന്ധി ലേഖനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കൂട്ടികളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ
കൊല്ലപ്പെട്ടവരിലും പരിക്കേറ്റവരിലും ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനവും കുട്ടികളാണ്. ആൺകുട്ടികളിൽ പലരുടെയും തലയിലും കഴുത്തിലും വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെത്തി. ഗാസയിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ശതമാനം സ്കൂളുകളും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പീഡിയാട്രിക് ആശുപത്രികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇത് ഗർഭം അലസലും പ്രസവ സങ്കീർണതകളും 300 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷത്തിനിടയിൽ, ഇസ്രായേലി സായുധ സേനയുടെയും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും പ്രതികാരമാണിത്.
പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുതിർന്ന സഹപ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടെ ഇസ്രായേലി നേതാക്കൾ ഗാസയുടെ 'പൂർണ ഉപരോധത്തിനും' 'പൂർണമായ ഉന്മൂലനത്തിനുമാണ്' ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. പലസ്തീനികളെ 'നിലനിൽക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്ത' 'മൃഗങ്ങൾ' എന്നാണ് വിളിച്ചത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഗാസയിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യുന്നു. ഈ വ്യക്തമായ വംശഹത്യയിൽ ട്രംപിൻ്റെ സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണയുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ തടസങ്ങൾ കാരണം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് ഒരു പരിഹാരവും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
എന്നാൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഏജൻസികൾ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെതിരെ യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളോടും ദേശീയ പരമാധികാരത്തോടും അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനത്തോടും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത പുലർത്തിയിരുന്ന ഇന്ത്യ, ഇന്ന് ഗാസയിലും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും നടക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളോട് തികഞ്ഞ ഉദാസീനതയാണ് കാണിക്കുന്നത്.
ഹിന്ദ് റജബ് സിനിമയുടെ വിലക്ക്
ലോകത്തിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രാൻസ്, യുകെ, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾ പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിച്ചു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇസ്രായേലിനെ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു. നിരവധി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലിലേക്കുള്ള ആയുധ വിൽപ്പന പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയോ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതി ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറൻ്റ് വരെ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അഞ്ച് വയസുകാരിയായ ഹിന്ദ് റജബ് എന്ന പെൺകുട്ടിയെയും കുടുംബത്തെയും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ക്രൂരമായി വെടിവെച്ചുകൊന്ന കഥ പറയുന്ന സിനിമ പോലും ഇസ്രായേലിൻ്റെ താൽപപര്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി ഇന്ത്യയിൽ മാസങ്ങളോളം തടഞ്ഞുവെച്ചു. ഒടുവിൽ കടുത്ത ജനകീയ സമ്മർദ്ദത്തെത്തുടർന്നാണ് ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതെന്നും സോണിയാ ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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