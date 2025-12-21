'തെലങ്കാന ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ത്യാഗം',വിവാദ പരാമർശവുമായി രേവന്ദ് റെഡി
ക്രിസ്മസ് പരാമർശത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റ്; മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡിക്കെതിരെ ബിജെപി
Published : December 21, 2025 at 8:56 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: തെലങ്കാനയിൽ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി (സിപിപി) ചെയർപേഴ്സൺ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ നിർണായക പങ്കും ത്യാഗവുമാണെന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡി. ഇതോടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റിനാണ് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ച ഹൈദരാബാദിലെ ലാൽ ബഹാദൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച ക്രിസ്മസ് പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"തെലങ്കാനയിൽ ഇന്ന് ആളുകൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് പിന്നിൽ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ നിർണായക പങ്കും ത്യാഗവുമാണ്" എന്ന് രേവന്ത് റെഡി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനത്തെയും സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച മാസത്തെയും പരാമർശിച്ച് ഡിസംബറിന് തെലങ്കാനയിൽ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പിന്നീട് ഈ പരാമർശങ്ങൾ ബിജെപിയിൽ നിന്ന് ശക്തമായ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. മുഖ്യമന്ത്രി അനുചിതമായ താരതമ്യങ്ങൾ നടത്തുകയും ഒരു മതപരമായ ഉത്സവത്തെ രാഷ്ട്രീയവത്ക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു.
"സോണിയ ഗാന്ധി ഒരിക്കലും ഹിന്ദു വിശ്വാസങ്ങളിൽ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ജന്മനാ സ്വീകരിച്ച മതമായ ക്രിസ്തുമതം അവർ ഇപ്പോഴും പിന്തുടരുന്നു. അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോൾ ജൻപഥിലെ അവരുടെ വസതിയിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ദീപാവലി അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നുവെന്ന് പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എല്ലാവരും സ്വന്തം വിശ്വാസങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, പക്ഷെ ഒരു സംസ്ഥാന തലവൻ്റെ പരാമർശം ശരിയല്ല", എന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തുടർന്ന് ബിജെപി നേതാവ് രാജ് പുരോഹിതും രേവന്ദ് റെഡിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന ഭ്രാന്തും നിരുത്തരവാദപരവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്ത ത്യാഗങ്ങളെ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ത്യാഗങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണോ? അദ്ദേഹം അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തരുത്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഒരു ത്യാഗമാണോ? അവർ രാജ്യത്തിന് ഒരു മകനെ നൽകിയെന്ന് പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ രാജ്യം മുഴുവൻ അസ്വസ്ഥമാണ്. ഇതാണോ ത്യാഗം? അതിനെ ഒരു ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ മുഖ്യമന്ത്രി സംയമനത്തോടെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും സംസാരിക്കണം," എന്ന് രാജ് പുരോഹിത് പറഞ്ഞു.
മറ്റൊരു ബിജെപി നേതാവായ വിക്രം രന്ധാവ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയെ അപലപിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തെ അപമാനിച്ചതായും ആരോപിച്ചു. "രാഷ്ട്രീയത്തിനായി ഇത്രയും തരം താഴരുത്. വ്യക്തിപരമായ താത്പ്പര്യങ്ങൾക്കായി ക്രിസ്മസ് പോലുള്ള ആഘോഷങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപലപനീയമാണ്. ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വികാരങ്ങളെയും വ്യക്തിപരമായ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. ഇതിൽ ക്ഷമാപണം നടത്തേണ്ടതാണ്", എന്ന് വിക്രം രന്ധാവ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
നേരത്തെ ബിജെപിയുടെ തെലങ്കാന യൂണിറ്റും രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശങ്ങളെ അപമാനകരം എന്ന് വിളിച്ചു. ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ സോണിയ ഗാന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വാദത്തെ പരിഹസിച്ചു. "അടുത്തതായി ഗാന്ധി കുടുംബം കാരണം സൂര്യൻ ഉദിക്കുമെന്ന് നമ്മോട് പറയും. മുഖസ്തുതി എല്ലാ പരിധികളും കടക്കുമ്പോൾ എല്ലാം രാഷ്ട്രീയ കളികൾക്കായി ഉപയോഗിക്കും", എന്ന് പാർട്ടി ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭരണകക്ഷികൾ ഇതുവരെ ഒരു വിശദീകരണവും നൽകിയിട്ടില്ല.
