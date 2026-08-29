ETV Bharat / bharat

'ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കൊലപാതകം', സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ പ്രസാധകര്‍ തടഞ്ഞത് മോദി, ആർ.എസ്.എസ്, ചൈനീസ് പരാമര്‍ശമുണ്ടായതിനാല്‍, വിവാദമാക്കി കോണ്‍ഗ്രസ്

സോണിയാ ഗാന്ധിയെപ്പോലുള്ള ഒരു മുതിർന്ന നേതാവിൻ്റെ പുസ്തകം തടയുന്നത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ജനാധിപത്യത്തെയും കൊലചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. മോദി സർക്കാർ വസ്തുതകൾ മാറ്റാൻ പ്രസാധകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണോ? ചോദ്യവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്

SONIA GANDHI BOOK controversy Modi RSS China intrusion Penguin Random House India congress
Sonia Gandhi's Book Rows (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 29, 2026 at 10:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളായ 'ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്' എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിദ്ധീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൻ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം പുകയുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആർ.എസ്.എസ്, ലഡാക്കിലെ ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ തുറന്നുപറച്ചിലുകൾ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ പ്രസാധകരായ പെൻഗ്വിൻ റാൻഡം ഹൗസ് ഇന്ത്യ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ഗുരുതരമായ ആരോപണം. എന്നാൽ തങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പ്രസാധകരല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പെൻഗ്വിൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

വിവാദത്തിന് പിന്നിലെന്ത്?

വസ്തുതാ പരിശോധനയ്ക്ക് അപ്പുറം, പുസ്തകത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനാണ് പെൻഗ്വിൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിച്ചതെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെക്കുറിച്ചുള്ള സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ വ്യക്തിപരമായ വിലയിരുത്തലുകൾ, മോദി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായ 'ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റം' കൈകാര്യം ചെയ്തതിലെ വീഴ്ചകൾ, ആർ.എസ്.എസ് സംഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ബുക്ക് പുറത്തിറാക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. ഇത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കൊലപാതകമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് വിമര്‍ശിച്ചു.

"ലോകമെമ്പാടും അച്ചടിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം അച്ചടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പെൻഗ്വിനെ തടയുന്ന സമ്മർദ്ദം എന്താണ്? സോണിയാ ഗാന്ധിയെപ്പോലുള്ള ഒരു മുതിർന്ന നേതാവിൻ്റെ പുസ്തകം തടയുന്നത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ജനാധിപത്യത്തെയും കൊലചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. മോദി സർക്കാർ വസ്തുതകൾ മാറ്റാൻ പ്രസാധകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണോ?" എന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് അശോക് ഗെലോട്ട് ചോദിച്ചു.

കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ

പെൻഗ്വിൻ ഇന്ത്യയുടെ പിന്മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. മോദിയെ കുറിച്ചും ആര്‍എസ്‌എസിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനോ മാറ്റം വരുത്താനോ പ്രസാധകർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ കേട്ടുകേൾവി വെച്ചല്ല, മറിച്ച് പൊതുജീവിതത്തിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാവ് എന്ന നിലയിലും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളുടെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും വെളിച്ചത്തിലാണ് സോണിയാ ഗാന്ധി ഇത് എഴുതിയതെന്നും കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സോണിയാ ഗാന്ധി വഴങ്ങാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് പെൻഗ്വിൻ പുസ്തകം ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.

" സോണിയാ ഗാന്ധി എന്ത് എഴുതണം, എഴുതേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പ്രസാധകർക്ക് എന്ത് അവകാശമാണുള്ളത്. സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ തടയുന്നത് ഗുരുതരമായ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്" മുൻ മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായി കമൽനാഥ് പറഞ്ഞു.

മോദി സർക്കാരിൻ്റെ 'എക്സാം വാരിയേഴ്സ്' ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളും ആർ.എസ്.എസിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പെൻഗ്വിന് യാതൊരു മടിയുമില്ലെന്ന് ലോക്സഭയിലെ കോൺഗ്രസ് ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് പരിഹസിച്ചു. ബി.ജെ.പി സർക്കാരിന് ഈ പുസ്തകത്തെ ഭയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പെൻഗ്വിൻ ഇന്ത്യയെ "പെൻഗ്വിൻ ജനതാ പാർട്ടി" എന്നും "കൂട്ടിലടച്ച തത്ത" എന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പരിഹസിച്ചപ്പോൾ, പെൻഗ്വിൻ്റേത് ബ്ലാക്ക്‌മെയിലിങ് തന്ത്രമാണെന്നും അതിന് വഴങ്ങാത്ത സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാട് മാതൃകാപരമാണെന്നും മഹിളാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ അൽക്ക ലാംബ പറഞ്ഞു.

പെൻഗ്വിൻ ഇന്ത്യയുടെ വിശദീകരണം

വിവാദം കൊഴുത്തതോടെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയുമായി പെൻഗ്വിൻ റാൻഡം ഹൗസ് ഇന്ത്യ രംഗത്തെത്തി. തങ്ങൾ 'ബിലോങ്ങിങ്' എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പ്രസാധകരല്ലെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. എഡിറ്റോറിയൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് രചയിതാവ് വിസമ്മതിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തതെന്ന വാർത്തകൾ സാഹചര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതല്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. പുസ്തകങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി വസ്തുതാ പരിശോധന നടത്തുന്നതും എഡിറ്റോറിയൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതും ഒരു പ്രസാധകൻ്റെ സാധാരണ ഉത്തരവാദിത്തം മാത്രമാണെന്നും ചർച്ചകളിലുടനീളം പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പെൻഗ്വിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എന്നാൽ, മുൻപ് മുസാഫർനഗർ കലാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജോ സാക്കോയുടെ ഗ്രാഫിക് നോവലും മുൻ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ എം.എം നരവാനെയുടെ 'ഫോർ സ്റ്റാർസ് ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി' എന്ന പുസ്തകവും പെൻഗ്വിൻ ഇത്തരത്തിൽ ഒഴിവാക്കിയത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ വിമർശനം ശക്തമാക്കുന്നത്.

പുസ്തകം എപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങും?

ഇന്ത്യയിലെ പ്രസാധകർ ആരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഹാർപ്പർകോളിൻസ് യുകെയുടെ ഇംപ്രിൻ്റായ വില്യം കോളിൻസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇ-ബുക്ക് എഡിഷൻ ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ പ്രീ-ഓർഡറിനായി ലഭ്യമാണ്. നവംബർ 10-ഓടെ പെൻഗ്വിൻ റാൻഡം ഹൗസിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ഇംപ്രിൻ്റായ ആൽഫ്രഡ് എ ക്നോഫ് വഴി പുസ്തകം ആഗോളതലത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. ഒരു ലക്ഷം കോപ്പികളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അച്ചടിക്കുന്നത്. നെഹ്റു കുടുംബത്തിലേക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചെത്തിയത് മുതൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ വിയോഗവും തുടർന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും 2004-ൽ പ്രധാനമന്ത്രി പദം നിരസിച്ചതുൾപ്പെടെയുള്ള സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതയാത്രയാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം.

Also Read: സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥ ബിലോങ്ങിംഗ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്; പ്രസാധനത്തിൽ നിന്ന് പെൻഗ്വിൻ പിന്മാറി

TAGGED:

SONIA GANDHI BOOK CONTROVERSY
MODI RSS CHINA INTRUSION
PENGUIN RANDOM HOUSE INDIA
CONGRESS
SONIA GANDHI BOOK ROWS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.