പൗരത്വത്തിന് മുമ്പ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര്; സോണിയക്കെതിരായ പരാതിയിൽ കോടതി റിപ്പോര്ട്ട് തേടി
.1983-ൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സോണിയ ഗാന്ധിയെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പരാതി.
Published : November 18, 2026 at 8:57 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ ഡൽഹി കോടതി പൊലീസിനോട് ആക്ഷൻ ടേക്കൺ റിപ്പോർട്ട് തേടി.1983-ൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സോണിയ ഗാന്ധിയെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പരാതി.
അഡീഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് (എസിജെഎം) വിനോദ് ജോഷിയാണ് പൊലീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടിയത്.സെഷൻസ് കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് നടപടിയെന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റ് പറഞ്ഞു. സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടാൻ വിസമ്മതിച്ച മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ നേരത്തെയുള്ള ഉത്തരവ് സെപ്റ്റംബർ 21-ന് സെഷൻസ് കോടതി റദ്ദാക്കുകയും വിഷയം പുതിയ പരിഗണനയ്ക്കായി തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
സെഷൻസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഉദ്ധരിച്ച് മജിസ്ട്രേറ്റ് പറഞ്ഞു, "എസിജെഎം ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് ഓഫീസറിൽ നിന്നോ അധികാരികളിൽ നിന്നോ പരാതിയിൽ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് വിളിച്ചുവരുത്തണം.""ബിഎൻഎസ്എസ് സെക്ഷൻ 175(3) പ്രകാരം കർശനമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടപടികൾ നടത്തണം. ഉചിതമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയും ഉത്തരവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പോലീസ് ഓഫീസറുടെ വാദങ്ങൾ കേൾക്കുകയും വേണം" എന്നും റിവിഷണൽ കോടതി നിർദേശിച്ചതായി മജിസ്ട്രേറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്ന് കോഗ്നിസബിൾ കുറ്റം വെളിപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിൽ എസിജെഎം കാരണം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേസ് നവംബർ 28-ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.1980-ലെയും 1983-ലെയും വോട്ടർ പട്ടികകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധിക രേഖകൾ റെക്കോർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പരാതിക്കാരൻ നൽകിയ അപേക്ഷയും കോടതി അനുവദിച്ചു.ന്യൂഡൽഹി പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിന്റെ വോട്ടർ പട്ടികകളുടെ പകർപ്പുകൾ പരാതിയോടൊപ്പം ഇതിനകം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. പുതിയ രേഖകൾ ന്യൂഡൽഹി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകളാണ്.
"വിഷയം പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്, രേഖകൾ പ്രസക്തമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനാൽ അപേക്ഷ അനുവദിക്കുന്നു," കോടതി പറഞ്ഞു.എന്നാൽ സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ "സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകളുടെ ഫോട്ടോകോപ്പികളാണ്" എന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.പരാതിക്കാരനായ അഭിഭാഷകൻ വികാസ് ത്രിപാഠി, അന്നുതന്നെ ഒറിജിനലുകൾ സമർപ്പിക്കാമെന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് "അന്നുതന്നെ ഒറിജിനൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ സമർപ്പിക്കണം" എന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചു.
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