'ഈ സത്യങ്ങള് ജനങ്ങള് അറിയണം'; ആത്മകഥയെഴുതാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കി സോണിയ ഗാന്ധി
തൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 'അവാസ്തവമായ' കഥകളെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ആത്മകഥ എഴുതിയതെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി.
By ANI
Published : November 16, 2026 at 8:45 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: തന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പ്രചരിക്കുന്ന 'അവാസ്തവമായ' കഥകളെ നേരിടുന്നതിനാണ് 'ബിലോങ്ഗിങ് എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്' എന്ന് തന്റെ ആത്മകഥ എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി. തന്റെ അനുഭവങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതായും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
എന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും, അമ്മായിയമ്മ, ഭർത്താവ്, മകൻ, മകൾ, പിന്നെ എന്നെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൽ പറയുന്ന പലതും തീർത്തും വാസ്തവവിരുദ്ധമാണ്. ഞങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതവുമായി അതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. രാഷ്ട്രീയരംഗത്തുള്ള എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരും സുഹൃത്തുക്കളും ഒരുപക്ഷേ സമാനമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
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"നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പല കഥകളും കെട്ടിച്ചമയ്ക്കപ്പെടുന്നു, അസത്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, സത്യവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത, വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്നു. എന്റെ വികാരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും, എന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനും ഇതൊരു മാർഗ്ഗമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതി. ഒരുപക്ഷേ, എന്റെ കഥ കേൾക്കാൻ ആളുകൾ തയ്യാറായേക്കാം..." സോണിയ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.
പുസ്തകത്തിന് വായനക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സ്നേഹവും പ്രതികരണങ്ങളും തന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിച്ചുവെന്നും, വിമർശിച്ചവരിൽ നിന്ന് പോലും സ്നേഹം ലഭിച്ചുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. "ചിലത് വളരെ മോശമായ രീതിയിലുള്ളവയാണ്. എന്നാൽ മറ്റു ചിലത് തികച്ചും ആത്മാർത്ഥമാണ്. അവർക്ക് തോന്നുന്നത്, അവർ പറയേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പറയരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ... അങ്ങനെ എല്ലാം അവർ തുറന്നു പറയുന്നു" സോണിയ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, കോൺഗ്രസ് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്ര എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള മക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് സോണിയ ഗാന്ധി ഈ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് പ്രകാശനം ചെയ്തത്. കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ്, ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ, കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്വിന്ദർ സിംഗ് സുഖു തുടങ്ങിയ നിരവധി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഹാമിദ് അൻസാരി, മുൻ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗ്, ജമ്മു കശ്മീർ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് അധ്യക്ഷൻ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി. ചിദംബരം, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി അഭിഷേക് ബാനർജി എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കൾ ഒത്തുചേർന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്ര, മറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.
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