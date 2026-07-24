വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ മോദി സർക്കാർ തകർത്തു; വിദ്യാർഥികളെ ശത്രുക്കളായി കാണുന്നുവെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി
ദി ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വിമർശനം
Published : July 24, 2026 at 10:39 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ തകർച്ചയിലും വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി. വിദ്യാർഥികൾ ഉത്തരവാദിത്തവും വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ മോദി സർക്കാർ ഭീരുത്വത്തോടെയും ക്രൂരതയോടെയുമാണ് പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ദി ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വിമർശനം.
രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയാകേണ്ട വിദ്യാർഥികളെ ശത്രുക്കളെപ്പോലെയാണ് കേന്ദ്രം കാണുന്നതെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സർക്കാർ തകർത്തു. മോദി സർക്കാരിൻ്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ വിദ്യാർഥികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയും അവരുടെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ധാർമികവും രാഷ്ട്രീയവും ഭരണഘടനാപരവുമായ കടമയാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസ അന്തരീക്ഷവും മോദി സർക്കാരിൻ്റെ ധാർഷ്ട്യവും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മയുമാണ് വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പൊലീസ് സേന വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ നടത്തുന്ന ക്രൂരതകൾ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് പുതിയ കാര്യമല്ല. 2020ലെ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധ സമയത്ത് സർവകലാശാല കാമ്പസുകളിൽ സായുധ പൊലീസും അർധസൈനിക വിഭാഗവും നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഓർമയിലുണ്ട്. രാജ്യത്തെ വനിത ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ അതിക്രമങ്ങളും മറക്കാനാകില്ല. മോദി സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ തകർക്കുക മാത്രമല്ല, തികഞ്ഞ അഹങ്കാരത്തോടെയും സംവേദനക്ഷമതയില്ലാതെയുമാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്കുമെതിരെ രാജ്യത്തുടനീളം നടക്കുന്ന സമാധാനപരമായ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾ സമീപ ആഴ്ചകളിൽ ശക്തിപ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തവും വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണവുമാണ് അവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. എന്നാൽ ജൂലൈ 20ന് ഡൽഹി പൊലീസും കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസ് സേനയും വിദ്യാർഥികളെ ലാത്തിച്ചാർജിലൂടെയും കണ്ണീർവാതകത്തിലൂടെയും അടിച്ചമർത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത്. നിരവധി സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന വിദ്യാർഥികളെപ്പോലും പൊലീസ് വെറുതെവിട്ടില്ല. പെല്ലറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ യുവാക്കളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. ഇതിന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ തന്നെ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
കർഷകർ മുതൽ സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തകര് വരെ നീളുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾക്ക് പകരം അക്രമം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ രീതി. ഭാവിയിലെ ഡോക്ടർമാരെയും എൻജിനീയർമാരെയും അധ്യാപകരെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അടിച്ചമർത്തൽ നയമാണ് അവർക്ക് നേരെ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് പൊറുക്കാനോ മറക്കാനോ കഴിയില്ല. വിയോജിപ്പുകളെ ദേശവിരുദ്ധമെന്ന് മുദ്രകുത്തുന്ന പഴയ രീതി തന്നെയാണ് വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്താനും സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായ നയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആത്മപരിശോധന നടത്തുന്നതിന് പകരം ഗൂഢാലോചനകൾ മെനയാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്.
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ തകർച്ച
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള മോദി സർക്കാരിൻ്റെ പിന്മാറ്റമാണ് പ്രധാന പ്രശ്നമെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ബജറ്റ് വിഹിതം 50 ശതമാനവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ളത് 33 ശതമാനവും കുറച്ചു. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനിടെ ഒരു ലക്ഷത്തോളം സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങള് പൂട്ടിയപ്പോൾ 43,000 സ്വകാര്യ വിദ്യാലയങ്ങളാണ് തുറന്നത്. ഇതിൽ വലിയൊരു ഭാഗം ആർഎസ്എസിൻ്റെയും അനുബന്ധ സംഘടനകളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഗുണനിലവാരമുള്ള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വലിയ തുക ചെലവാക്കേണ്ടി വരുന്നു. നീറ്റ് പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിനായി മാത്രം കുടുംബങ്ങൾ ചെലവാക്കുന്ന തുക, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി മോദി സർക്കാർ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ആകെ തുകയ്ക്ക് തുല്യമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് എംപി വ്യക്തമാക്കി.
പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ വീഴ്ചകൾ
പൊതുപരീക്ഷാ സമ്പ്രദായം തകർത്തതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം. സർവകലാശാലകളും സംസ്ഥാനങ്ങളും സ്വന്തമായി പരീക്ഷകൾ നടത്തിയിരുന്ന രീതി മാറ്റി, പകരം ദേശീയ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി മുഖേന സിയുഇടി പോലുള്ള കേന്ദ്രീകൃത പരീക്ഷകൾ കൊണ്ടുവന്നു. ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ലാത്ത എൻടിഎ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിനായി സ്വകാര്യ കരാറുകാരെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. എൻടിഎ നിയമിക്കുന്ന ചോദ്യപ്പേപ്പർ തയ്യാറാക്കുന്നവരും വിവർത്തകരും പ്രഗത്ഭരായ അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരല്ല, മറിച്ച് രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമുള്ള സാധാരണക്കാരാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്ത് 152 ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചകളാണുണ്ടായത്. 2017ൽ രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം എൻടിഎ നടത്തിയ ഒൻപത് പരീക്ഷകളിലും ചോർച്ചയുണ്ടായി. സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലെ കുത്തകവത്കരണം കാരണം ബിരുദത്തിന് ശേഷം മികച്ച ശമ്പളമുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറയുന്നതും വിദ്യാർഥികളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു.
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാനോ ചർച്ചകൾ നടത്താനോ മോദി സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. എൻടിഎയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പാർലമെൻ്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശിപാർശകൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ പരസ്യമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. സമിതിയിൽ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന കാരണത്താലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് നിരസിച്ചത്. ഇത്രയും വലിയ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടും സ്ഥാനമൊഴിയാൻ മന്ത്രി തയ്യാറാകാത്തത് ജനരോഷം വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമായെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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