'ഖമേനി വധത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ മൗനം നിഷ്പക്ഷമല്ല, മറിച്ച് ഭരണത്യാഗം': സോണിയാ ഗാന്ധി
ഖമേനി വധത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ മൗനത്തെ രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ച് സോണിയാ ഗാന്ധി. രാഷ്ട്രത്തലവൻ്റെ ജീവനെടുത്ത സംഘര്ഷത്തോടുള്ള ആശങ്കയും പ്രകടിപ്പിച്ചു.
Published : March 3, 2026 at 10:26 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇറാന് ഇസ്രയേല് സംഘര്ഷം രൂക്ഷമായിരിക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വിമര്ശിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയാ ഗാന്ധി രംഗത്ത്. ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ വധത്തോടുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ മൗനത്തെയാണ് സോണിയ ഗാന്ധി വിമര്ശിച്ചത്. "ഖമേനി വധത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ മൗനം നിഷ്പക്ഷമല്ല, മറിച്ച് ഭരണത്യാഗമാണെന്ന്" സോണിയ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണമില്ലായ്മ സംഘര്ഷത്തിന് മൗനാനുവാദം നൽകുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. മോദിയുടെ ഇസ്രയേല് സന്ദര്ശനത്തോടും ധാര്മികതയില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണയോടും സോണിയാ ഗാന്ധി എതിര്പ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. പ്രമുഖ വാര്ത്താ ചാനലിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സോണിയ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
"മാർച്ച് 1ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇറാനില് നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിലൊന്നില് പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള സയ്യിദ് അലി ഹൊസൈനി ഖമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇറാന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചര്ച്ചകള് നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കെ രാഷ്ട്രത്തലവനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് സമകാലിക അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളല് വീഴുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും സംഭവത്തിൻ്റെ ഞെട്ടലിനപ്പുറം തുല്യമായി പ്രകടമാകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മൗനമാണ്" സോണിയ ഗാന്ധി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
തുടക്കത്തിൽ യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തെ അവഗണിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി യുഎഇയിൽ ഇറാൻ്റെ പ്രതികാര ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കുന്നതിലേക്ക് ഒതുങ്ങി. പിന്നീട് സംഘര്ഷത്തില് തനിക്കുള്ള ആശങ്കയെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറയുകയും നയതന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തെക്കുറിച്ച് സോണിയ ഗാന്ധി സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. "ഒരു വിദേശ നേതാവിനെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം പരമാധികാരമോ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമമോ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഗുരുതരമായ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നുവെന്ന്" അവർ പറഞ്ഞു.
മോദിയുടെ ഇസ്രയേല് സന്ദര്ശനം
ഇറാൻ ആക്രമണത്തിന് മുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ഇസ്രയേൽ സന്ദർശനത്തെയും സോണിയ ഗാന്ധി വിമർശിച്ചു. "കൊലപാതകത്തിന് 48 മണിക്കൂർ മുമ്പ്, പ്രധാനമന്ത്രി ഇസ്രയേൽ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തി. ഇസ്രയേലിനോടുള്ള വ്യക്തമായ പിന്തുണ അദ്ദേഹം ആവര്ത്തിച്ചു" സോണിയ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
റഷ്യയും ചൈനയും ഉൾപ്പെടെ ആഗോള ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പല രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയുമായി അകലം പാലിച്ചു. ധാർമ്മിക വ്യക്തതയില്ലാതെയുള്ള മോദിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണ ആശങ്കാജനകമാണ്. ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ "അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന നിശബ്ദത"യെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തണമെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇസ്രയേല് അമേരിക്കന് ആക്രമണം
ഫെബ്രുവരി 28ന് യുഎസും ഇസ്രയേലും നിരവധി ഇറാനിയൻ നഗരങ്ങളിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. സൈനിക കമാൻഡ് സെൻ്ററുകൾ, വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ, മിസൈൽ സൈറ്റുകൾ, പ്രധാന ഭരണകൂട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ആക്രമണം. ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇറാനിയൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള ഖമേനിയും നാല് മുതിർന്ന സൈനിക, സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ടെഹ്റാനിലും മറ്റ് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും വലിയ സ്ഫോടനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.
പിന്നാലെ ഇറാനിലെ യുഎസ് താവളങ്ങള്ക്ക് നേരെ ഇറാനും തിരിച്ചടിച്ചു. ബഹ്റൈൻ, കുവൈറ്റ്, ഖത്തർ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്, ജോർദാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ യുഎസ് കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് നേരെയാണ് ഇറാന് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും വിക്ഷേപിച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു ആക്രമണം. ഇത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷം കൂടുതൽ വർധിപ്പിക്കുകയും സാധാരണക്കാർക്കും പ്രവാസികൾക്കും ഒരുപോലെ അപകടസാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
