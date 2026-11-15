ഭയം വിഴുങ്ങിയ ഒക്ടോബർ; ഭരണാധികാരിക്ക് കാവലൊരുക്കിയ എസ്പിജി, ഗതകാല സ്മരണയിൽ സോണിയ
'ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്' എന്ന ആത്മകഥയിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് നേരെ 1984ൽ ഉണ്ടായ രണ്ട് വധശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ച് സോണിയ ഗാന്ധി.
Published : November 15, 2026 at 7:46 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 'കർശനമായ എസ്പിജി കാവലും മറ്റ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, 1987 ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ രാജ് ഘട്ടിൽ നടന്ന ഒരു വധശ്രമത്തിൽ നിന്ന് രാജീവ് രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്,' സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ 'ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്' (Belonging: A Journey of Love) എന്ന ആത്മകഥയിലെ വരികളാണിവ. തൻ്റെ ഭർത്താവും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന ഓർമ്മകളാണ് സോണിയ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.
പ്രത്യേകിച്ച്, 1987-ൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ മരണത്തിൻ്റെ വക്കോളമെത്തിച്ച, എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട രണ്ട് നിർണായക സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് സോണിയ അതീവ വികാരഭരിതയായി ഈ പുസ്തകത്തിൽ തുറന്നെഴുതുന്നു. 1984-ൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ദാരുണമായ കൊലപാതകം രാജ്യത്തെയാകെ നടുക്കുക മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തെ പരമോന്നത രാഷ്ട്രീയ പദവിയുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നം ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. അന്നത്തെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിലെ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ വെളിവാക്കിയ ഈ സംഭവം, രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലേയ്ക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി.
ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി 'സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ്' (എസ്പിജി) എന്ന ഉന്നതതല സുരക്ഷാ സേന രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ കടുത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളോടൊപ്പം, ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണക്കാരിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെടുത്താതെ സുരഷ ഉറപ്പാക്കുന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളിയായി തുടർന്നു. 1984 ഒക്ടോബർ 31ൽ ശ്രീമതി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം, ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിലൂടെയും തുടർന്ന് 1988-ൽ പാർലമെൻ്റ് ആക്ടിലൂടെയുമാണ് അതീവ സുരക്ഷാ സംവിധാനമായ എസ്പിജി സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി ഓർമിച്ചു.
ക്ലോസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡ്രില്ലുകൾ, ശാരീരിക ക്ഷമത, മാർക്ക്സ്മാൻഷിപ്പ് എന്നിവയിൽ എസ്പിജി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കർശനമായ പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. യാത്രകളിലും പൊതു ഇടപെടലുകളിലും ഒന്നിലധികം സുരക്ഷാ പാളികൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതിലൂടെ. രാജ്യം മുഴുവൻ പര്യടനം നടത്തുമ്പോൾ രാജീവ് നിരവധി ആളുകളുമായി ഇടപഴകുന്നതിന് ഇത് ഒരു പരിധിവരെ തടസമായി, പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ദൃഢമാക്കി.
'രാജ് ഘട്ടിലെ വെടിവയ്പ്പ്'
കർശനമായ എസ്പിജി കാവലും മറ്റ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, 1987 ഒക്ടോബർ 2 ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ രാജ് ഘട്ടിൽ നടന്ന ഒരു വധശ്രമത്തിൽ നിന്ന് രാജീവ് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന്മവാർഷിക ദിനത്തിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം അതിരാവിലെ രാജ്ഘട്ടിലെത്തിയ ദമ്പതികൾ വലിയ ശബ്ദം കേട്ടതായി സോണിയ ഓർക്കുന്നു.
വെടിവയ്പ്പാണെന്ന് രാജീവ് സംശയിച്ചു, എന്നാൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് മുച്ചക്ര വാഹനത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ശബ്ദമാണെന്ന് കരുതി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. തൊട്ടുപിന്നാലെ അവർ ഗാന്ധി സ്മാരകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുമ്പോൾ കൂടുതൽ വെടിയൊച്ചകൾ മുഴങ്ങി. സോണിയയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു വെടിയുണ്ട പാഞ്ഞുവന്നെങ്കിലും അരികിലൂടെ കടന്നുപോയി, അവർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ചെവിയിൽ അത് തുളച്ചുകയറി.
'രാജീവ് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു സെക്യൂരിറ്റിയോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അവളെ കാറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ!' ഞാൻ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ അല്പ നേരം നോക്കി, നേരിയ ഭയത്തോടെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലെന്നും അത് സാധ്യമല്ലെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പോകാൻ വിസമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ ഒടുവിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബലമായി കാറിനുള്ളിൽ കയറ്റി പുറത്ത് കാവൽ നിന്നു. രാജീവ് തിരിച്ചെത്തുന്നതുവരെ ഭയത്താൽ കാറിൽ ഇരിക്കേണ്ടിവന്നു. രാജീവ് തിരിച്ചെത്തി തനിക്ക് സുഖമാണോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നടുങ്ങിപ്പോയി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാന്തമായ ആ സമീപനം എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുവെന്നും അവർ ഓർമ്മിക്കുന്നു.
കുട്ടികൾ ഭയന്ന് വീട്ടിൽ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള സുരക്ഷാ പരിശോധനയിൽ, സ്മാരകത്തിന് സമീപമുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ബീമിനടിയിലെ വള്ളിച്ചെടികൾക്കിടയിൽ അക്രമി ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി. ആക്രമണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ദിവസങ്ങളോളം അയാൾ അവിടെ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നാണ് പിന്നീട് വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആക്രമണകാരിക്ക് ലക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒന്നോ രണ്ടോ അടി വ്യത്യാസത്തിൽ ആണെന്ന് സോണിയ എഴുതുന്നു. ആ ഷോട്ട് വെറും ഒന്നോ രണ്ടോ അടി വ്യത്യാസത്തിൽ പിഴച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഫലം വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു കഥയാകുമായിരുന്നുവെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു ആഘാതം
1987 ജൂലൈയിൽ ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക സമാധാന ഉടമ്പടി ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതിനായി സോണിയയും രാജീവും കൊളംബോ സന്ദർശിച്ച വേളയിൽ മരണവുമായി മറ്റൊരു അടുത്ത കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നു. രാജീവ് ഗാന്ധിയും ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജെആർ ജയവർധനെയും ചേർന്ന് ഒപ്പുവച്ച കരാർ, ലിബറേഷൻ ടൈഗേഴ്സ് ഓഫ് തമിഴ് ഈഴ (എൽ.ടി.ടി.ഇ)യും ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാരും ഉൾപ്പെട്ട വംശീയ സംഘർഷം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ സിംഹള ജനതയിലെ ഒരു വിഭാഗം കരാറിനെ എതിർത്തു.
സന്ദർശനത്തിലുടനീളം പിരിമുറുക്കം അനുഭവപ്പെട്ടതായി സോണിയ ഓർമ്മിക്കുന്നു. ഒപ്പുവച്ചതിനുശേഷം, രാജീവ് വിമാനത്താവളത്തിലെ പതിവ് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ പരിശോധിക്കാൻ പോയി. നാവികസേനയുടെ നിരയിലൂടെ അദ്ദേഹം നടക്കുമ്പോൾ, ഒരു ശ്രീലങ്കൻ നാവിക കേഡറ്റ് പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ തോക്കിൻ്റെ പിൻഭാഗം രാജീവിൻ്റെ തലയ്ക്ക് നേരെ തിരിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി ആ ചലനം ശ്രദ്ധിക്കുകയും പ്രഹരത്തിൻ്റെ പൂർണ ശക്തിയിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു അന്ന്.
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സോണിയയ്ക്ക് ആദ്യം സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വന്നില്ല. വിമാനത്തിൽ കയറിയതിനു ശേഷമാണ് രാജീവ് സംഭവം വിശദീകരിച്ചത്. ആക്രമണത്തിൽ രാജീവിൻ്റെ തോളിൽ ഒരു വലിയ ചതവും വീക്കവും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ദിവസങ്ങളോളം അദ്ദേഹം വേദന സംഹാരികൾ കഴിച്ചു, പക്ഷേ പരിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ സമാധാന സേനയും എൽടിടിഇയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ശക്തമായി. എൽടിടിഇ തലവൻ വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരൻ പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തിരുന്നുവെന്നും ഈ ശത്രുതയാണ് ഒടുവിൽ 1991-ൽ രാജീവിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും സോണിയ വ്യക്തമാക്കി.
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