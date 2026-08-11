'ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കും'; മൻമോഹൻ സിങ്ങിനെ പ്രകീർത്തിച്ച് സോണിയ ഗാന്ധി
ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിലാണ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശം. 2026 ജൂലൈ 29ന് സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി സമീപകാല രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
By PTI
Published : August 11, 2026 at 12:03 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കൽക്കരിപ്പാടം അഴിമതിക്കേസിൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിങ്ങിന് സുപ്രീം കോടതി ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയതിന് പിന്നാലെ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധി. മൻമോഹൻ സിങ്ങിൻ്റെ സത്യസന്ധതയും ഉത്തരവാദിത്തവും മോദി സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനരീതികളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. നിശബ്ദനും സൗമ്യനുമായ, എന്നാൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുമെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.
ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിലാണ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശം. 2026 ജൂലൈ 29ന് സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി സമീപകാല രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സിബിഐ നൽകിയ ക്ലീൻ ചിറ്റ് ശരിവച്ച കോടതി, മതിയായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞ വിചാരണക്കോടതിയുടെ നടപടിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു.
മൻമോഹൻ സിങ്ങിനെതിരായ വേട്ടയാടലുകൾക്കും വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾക്കും ഇതോടെ അന്ത്യമായെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മാധ്യമങ്ങൾ, ജുഡീഷ്യറി, സിവിൽ സൊസൈറ്റി എന്നിവർക്കൊപ്പം ആർഎസ്എസും ബിജെപിയും ചേർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.
മോദി സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനം
കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അഴിമതിയും അന്വേഷിക്കാൻ രൂപീകരിച്ച ഇഡി, സിബിഐ തുടങ്ങിയ ഏജൻസികളെ മോദി സർക്കാർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി അധ്യക്ഷ കൂടിയായ സോണിയ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയക്കാരെ സമ്മർദത്തിലാക്കാനാണ് ഇത്തരം ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിശബ്ദരാക്കുകയോ ബിജെപിയിൽ ചേർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് രീതി. ചിലർക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം വരെ പാരിതോഷികമായി നൽകുന്നു. പ്രതിപക്ഷത്തായിരിക്കുമ്പോൾ അഴിമതിക്കാരായ നേതാക്കൾ ബിജെപിയിൽ എത്തുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പുണ്യവാളന്മാരാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നതെന്നും അവർ പരിഹസിച്ചു.
മൻമോഹൻ സിങ്ങിനെതിരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് നരേന്ദ്ര മോദിയാണെന്നത് യാദൃച്ഛികമല്ല. 2017 ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് രാജ്യസഭയിൽ വച്ച് റെയിൻകോട്ട് ധരിച്ച് കുളിക്കാൻ മൻമോഹൻ സിങ്ങിന് മാത്രമേ അറിയൂ എന്ന് മോദി പറഞ്ഞത് പാർലമെൻ്ററി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും തരംതാണ പരാമർശമായിരുന്നു. തനിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികളോട് ക്ഷമിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി, മൻമോഹൻ സിങ്ങിനെതിരെ നടത്തിയ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങളിൽ സ്വയം ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മികച്ച ഭരണനേട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ചതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
യുപിഎ സർക്കാരിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ
മൻമോഹൻ സിങ്ങിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് രാജ്യം വലിയ സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. 2008ലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെ ഇന്ത്യ അതിജീവിച്ചു. കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്കാൾ ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക വളർച്ചയാണ് യുപിഎ സർക്കാരിൻ്റെ പത്ത് വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായതെന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ സാധിച്ചുവെന്നും അവർ ഓർമിപ്പിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം, ഐഐടി, ഐഐഎം തുടങ്ങിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒബിസി സംവരണം എന്നിവ നടപ്പാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളാണ്.
ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന വനാവകാശ നിയമം, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി, 2013ലെ ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം എന്നിവയും യുപിഎ സർക്കാരിൻ്റെ സംഭാവനകളാണെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വിവരാവകാശ നിയമത്തിലൂടെ ഭരണത്തിൽ സുതാര്യത കൊണ്ടുവരാൻ മൻമോഹൻ സിങ്ങിന് കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്ന് ആ നിയമം പൂർണമായും ദുർബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് സർക്കാരിനെതിരെയും പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെയും പ്രതിഷേധിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്.
നൂറിലധികം വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിലൂടെ മാധ്യമങ്ങളോടും പാർലമെൻ്റിനോടും മൻമോഹൻ സിങ് ഉത്തരവാദിത്തം കാണിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയെ ആഗോള തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയ ഇന്തോ-യുഎസ് ആണവക്കരാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ തെളിവാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
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മൻമോഹൻ സിങ്ങിൻ്റെ സത്യസന്ധതയ്ക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളെല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക പുരോഗതിയുടെ കാലഘട്ടമായാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഈ വിധി കാണാൻ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്നത് വലിയ സങ്കടമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്.
2014 ജനുവരിയിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രവചനം ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും യാഥാർഥ്യമാവുകയാണെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. 2024 ഡിസംബർ 27നാണ് മൻമോഹൻ സിങ് അന്തരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ ക്രിമിനൽ കേസ് സുപ്രീം കോടതി അവസാനിപ്പിച്ചതോടെയാണ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം പുറത്തുവന്നത്.
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