"വിബി-ജി റാം ജി ബില്ല് കറുത്ത നിയമം", ബില്ലിനെതിരെ ശക്തമായി പോരാടുമെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി
Published : December 20, 2025 at 8:34 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഭേദഗതി ബില്ല് കേന്ദ്രസർക്കാർ പാസാക്കിയതിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച് കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ചെയർപേഴ്സൺ സോണിയ ഗാന്ധി. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ ഇടിച്ചുതകര്ക്കുകയാണ് പുതിയ ബില്ലിലൂടെ കേന്ദ്രസർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് സോണിയ വിമര്ശിച്ചു.
"മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് പദ്ധതിയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തത് മാത്രമല്ല ചർച്ചയോ കൂടിയാലോചനയോ ഇല്ലാതെ പദ്ധതിയുടെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തി. ഈ നിയമം ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ, കോടിക്കണക്കിന് കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ഭൂരഹിതരായ ഗ്രാമീണ ദരിദ്രരുടെയും താത്പ്പര്യങ്ങളെ മോദി സർക്കാർ ആക്രമിക്കുകയാണ്" സോണിയ ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചു.
भाई और बहनों.. नमस्कार— Congress (@INCIndia) December 20, 2025
मुझे आज भी याद है, 20 साल पहले डॉ. मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। यह ऐसा क्रांतिकारी कदम था, जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला था। खासतौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अतिगरीब लोगों के लिए… pic.twitter.com/mjH4CfYRVe
20 വർഷം മുൻപ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഡോ മൻമോഹൻ സിങ്ങിൻ്റെ കാലത്താണ് എംഎൻആർഇജിഎ നിയമം പാർലമെൻ്റിൽ ഏകകണ്ഠമായി സമവായത്തിൽ പാസാക്കിയത്. ഇന്ത്യയിലെ മധ്യവർഗ, ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയ സഹായമായ പദ്ധതിയായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയിമെൻ്റ് ഗ്യാരിൻ്റി ആക്ട്. സാധാരണക്കാരുടെ ജീവനാഡിയായിരുന്ന പദ്ധതിയെ കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് വർഷമായി കേന്ദ്രം ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.
"മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയിമെൻ്റ് ഗ്യാരിൻ്റി ആക്ട് വിപ്ലവകരമായ ഒരു ചുവടുവയ്പ്പായിരുന്നു, പദ്ധതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ എത്തി. അതിദരിദ്രർക്ക് പോലും ഉപജീവനമാർഗമായി മാറി. സ്വന്തം മണ്ണ്, ഗ്രാമം, വീട്, കുടുംബം എന്നിവ ഉപേക്ഷിച്ച് തൊഴിൽ തേടിയുള്ള കുടിയേറ്റം നിലച്ചു.
തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള നിയമപരമായ അവകാശം നൽകുകയും അതോടൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ ശാക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 'ഗ്രാമ സ്വരാജ്' എന്ന ദർശനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് എംജിഎൻആർഇജിഎയിലൂടെയാണ് മൂർത്തമായ ചുവടുവെപ്പ് നടന്നത്," സോണിയ ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഭേദഗതി ചെയ്ത ബില്ലിൽ ആർക്കൊക്കെ എത്ര തൊഴിൽ ലഭിക്കും, എവിടെ, ഏത് രീതിയിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും എന്നിവ ഡൽഹിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സർക്കാർ തീരുമാനിക്കും. ഇത് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. വിബി-ജി റാം ജി ബില്ലിനെ "കറുത്ത നിയമം" എന്നും സോണിയ ഗാന്ധി വിശേഷിപ്പിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഭേദഗതി ചെയ്ത ബില്ലിനെതിരെ പോരാടാൻ തയാറാണെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
എന്താണ് വിബി ജി റാം ജി പദ്ധതി?
2005-ൽ അന്നത്തെ യുപിഎ സർക്കാർ ആരംഭിച്ച എംജിഎൻആർഇജിഎ പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് 100 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ ഉറപ്പുനൽന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് 125 തൊഴിൽ ദിനങ്ങളായി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോലി പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വേതനം നൽകണമെന്നും ബില്ലിൽ നിർദേശമുണ്ട്. സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ വേതനം നൽകാത്ത പക്ഷം തൊഴിൽരഹിത വേതനത്തിനും ബില് നിർദേശിക്കുന്നു.
