സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ഓർമക്കുറിപ്പിൽനിന്ന് പിന്മാറിയത് എന്തുകൊണ്ട്? മറുപടിയുമായി പ്രസാധകർ
നവംബർ പത്തിന് പുസ്തകം ആഗോളതലത്തിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പെൻഗ്വിൻ റാൻഡം ഹൗസിൻ്റെ യുഎസ് പതിപ്പായ ആൽഫ്രഡ് എ നോഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു
By PTI
Published : September 1, 2026 at 7:40 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ഓർമക്കുറിപ്പായ 'ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്' ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽനിന്ന് പിന്മാറിയതിന് പിന്നിൽ ബാഹ്യസമ്മർദങ്ങളില്ലെന്ന് പെൻഗ്വിൻ റാൻഡം ഹൗസ് ഇന്ത്യ (പിആർഎച്ച്ഐ). പുസ്തകത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസമാണ് പിന്മാറ്റത്തിന് കാരണമെന്നും പ്രസാധകർ വ്യക്തമാക്കി.
നവംബർ പത്തിന് പുസ്തകം ആഗോളതലത്തിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പെൻഗ്വിൻ റാൻഡം ഹൗസിൻ്റെ യുഎസ് പതിപ്പായ ആൽഫ്രഡ് എ നോഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രസിദ്ധീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നത്. പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽനിന്ന് പിന്മാറാൻ പ്രസാധകർക്കുമേൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കടുത്ത സമ്മർദമുണ്ടായെന്നും അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണിതെന്നും കാണിച്ച് നിരവധി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആർഎസ്എസ്, മോദി ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പെൻഗ്വിൻ ഇന്ത്യക്കുമേൽ സമ്മർദമുണ്ടായതായി രാജസ്ഥാൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് ആരോപിച്ചിരുന്നു. മധ്യപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥും സമാനമായ ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തി.
ബാഹ്യസമ്മർദങ്ങളില്ലെന്ന് പ്രസാധകർ
എന്നാൽ, പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇടപെടലുകൾ കാരണമാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന ആരോപണങ്ങൾ പിആർഎച്ച്ഐ വക്താവ് പല്ലവി നാരായൺ പൂർണമായും തള്ളി. വരാനിരിക്കുന്ന ഓർമക്കുറിപ്പായ 'ബിലോങ്ങിങ്ങി'നെക്കുറിച്ചുള്ള ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ തിരുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോട് അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഏറെ താൽപര്യത്തോടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച പുസ്തകമാണിതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം തികച്ചും രഹസ്യമായതിനാൽ യാതൊരുവിധ ബാഹ്യസമ്മർദങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പ്രസാധകർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിയോജിപ്പ് ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രം
കൈയെഴുത്തുപ്രതി സാധാരണയായുള്ള എഡിറ്റോറിയൽ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കിയിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ഗ്രന്ഥകാരിയുടെ പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ചില കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ അവർ സമ്മതിച്ചു. മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഗ്രന്ഥകാരിയുടെ നിലപാട് പ്രസാധകരും അംഗീകരിച്ചു. എന്നാൽ, നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ അന്തിമ ധാരണയിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ഇതേത്തുടർന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണവുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് ഗ്രന്ഥകാരിയുടെ സംഘം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ തീരുമാനത്തെ മാനിക്കുന്നുവെന്നും പിആർഎച്ച്ഐ വ്യക്തമാക്കി. കരാർ പ്രകാരം ഗ്രന്ഥകാരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനാൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്നും പ്രസാധകർ അറിയിച്ചു.
ഒരു പ്രസാധകരെന്ന നിലയിൽ കൈയെഴുത്തുപ്രതിയെ വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്താനും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ശുപാർശകൾ നൽകാനും സ്വതന്ത്രമായ എഡിറ്റോറിയൽ തീരുമാനം എടുക്കാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തവും കടമയുമുണ്ടെന്ന് പെൻഗ്വിൻ ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. 'ബിലോങ്ങിങ്' എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതുതന്നെയാണ് ചെയ്തത്. വസ്തുതാപരിശോധനയും ശുപാർശകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എഡിറ്റോറിയൽ പരിശോധനകൾ സാധാരണ പ്രസിദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാണെന്നും അവർ ആവർത്തിച്ചു.
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രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമുള്ള ഇറ്റലിയിലെ കുട്ടിക്കാലം, നെഹ്റു-ഗാന്ധി കുടുംബത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവ്, ഭർത്താവ് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകം, രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തുടങ്ങി സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ ഓർമക്കുറിപ്പ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധയാണ് പുസ്തകത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ആഗോള പബ്ലിഷിങ് ഗ്രൂപ്പായ പെൻഗ്വിൻ റാൻഡം ഹൗസിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ഉപസ്ഥാപനമാണ് പിആർഎച്ച്ഐ.
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