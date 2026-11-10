പ്രധാനമന്ത്രി പദം വേണ്ടെന്നുവച്ചത് മക്കളുടെ എതിർപ്പുമൂലം; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥ
ഹാർപ്പർ കോളിൻസ് ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 544 പേജുള്ള ആത്മകഥയിൽ കേംബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നുള്ള തുടക്കം മുതൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള കാൽവെപ്പ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്
Published : November 10, 2026 at 1:51 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 2004ലെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി പദം വേണ്ടെന്നുവച്ചതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥ. 'ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലൗ' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകം ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങി. മക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെയും എതിർപ്പും തൻ്റെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പദം നിരസിക്കാൻ കാരണമെന്ന് അവർ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു.
ഹാർപ്പർ കോളിൻസ് ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 544 പേജുള്ള ആത്മകഥയിൽ കേംബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നുള്ള തുടക്കം മുതൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള കാൽവെപ്പ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. രാജീവ് ഗാന്ധിയുമായുള്ള വിവാഹം, ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെയും രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെയും കൊലപാതകങ്ങൾ, കോൺഗ്രസിനെ നയിച്ച വർഷങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. 2004ൽ പ്രധാനമന്ത്രി പദം വേണ്ടെന്നുവച്ചതിന് പിന്നിലെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് അവർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകില്ലെന്ന് രാഹുലിനോടും പ്രിയങ്കയോടും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
There’s bound to be some tamasha when this book comes out. After all, others have spent decades telling my “story”, now it’s my turn. https://t.co/jDy5vBI8ey— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi) October 27, 2026
മക്കളുടെ എതിർപ്പും ഭയവും
ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെയും രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെയും ദാരുണമായ കൊലപാതകങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു രാഹുലും പ്രിയങ്കയും പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തെ എതിർത്തത്. ആ പദവിയിലിരിക്കുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങൾ വിളിച്ചുവരുത്തുമെന്ന് അവർ ഭയന്നിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമോ എന്ന് മക്കൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇല്ലെന്ന് താൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നതായി സോണിയ ഗാന്ധി ഓർമിക്കുന്നു. തൻ്റെ തീരുമാനം കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമുണ്ടായെന്നും അവർ പുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ചു.
സമ്മർദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി 'ഠീക് ഹെ'
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം 10 ജൻപഥിലെ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കോൺഫറൻസ് മുറിയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ സഖ്യകക്ഷി നേതാക്കൾ വലിയ സമ്മർദമാണ് ചെലുത്തിയത്. താൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നേതാക്കൾ ബഹളമുണ്ടാക്കുകയും തന്നെ വളയുകയും ചെയ്തു. തീരുമാനം അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും അവർ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ സമ്മർദം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ താൻ 'ഠീക് ഹെ' (ശരി) എന്ന് പതുക്കെ പറഞ്ഞതായി സോണിയ ഗാന്ധി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് കേട്ടയുടനെ നേതാക്കൾ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ തുടങ്ങി.
പ്രിയങ്കയുടെ കണ്ണീരും രാഹുലിൻ്റെ ദേഷ്യവും
മുറിക്ക് പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇതുകേട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയത്. അമ്മ സമ്മതിച്ചുവെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞ രാഹുൽ ദേഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രതികരിച്ചത്. താൻ കടുത്ത സമ്മർദത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, തങ്ങളുടെ കാര്യം എന്താകുമെന്ന് ചോദിച്ച് രാഹുൽ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. എന്നാൽ നേരത്തെ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാനും എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുമെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞതായി സോണിയ ഗാന്ധി ഓർമിക്കുന്നു.
In a small Greek restaurant in Cambridge my journey of love began. Rajiv and I created a world filled with love, laughter and memories. On 10th November, I share that world with you. https://t.co/zvN5Rqqstf— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi) October 24, 2026
അന്തിമ തീരുമാനവും മൻമോഹൻ സിങ്ങിൻ്റെ വരവും
അന്ന് രാത്രി വലിയ മാനസിക സംഘർഷമാണ് താൻ അനുഭവിച്ചത്. ഇറ്റലിയിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന താൻ ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നതിലെ അനൗചിത്യം ഒരു വശത്തും, തന്നെ ചേർത്തുപിടിച്ച രാജ്യത്തോടും പാർട്ടിയോടുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം മറുവശത്തും നിന്നു. ഒടുവിൽ തന്നോട് തന്നെ സത്യസന്ധത പുലർത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയും പ്രധാനമന്ത്രി പദം വേണ്ടെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ എത്തുകയുമായിരുന്നു.
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വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പിന്തുണ നൽകി. പിന്നീട് പാർലമെൻ്റിൽ മൻമോഹൻ സിങ്ങിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ വലിയ ബഹളമാണ് ഉണ്ടായത്. എംപിമാർ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ തൻ്റെ മക്കൾ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് കൈയടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒക്ടോബർ 24നും 27നും പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ എക്സിൽ പോസ്റ്റുകൾ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.
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