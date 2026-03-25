ETV Bharat / bharat

സോണിയ ഗാന്ധി തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ; ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ

ഡൽഹി ഗംഗാറാം ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. കടുത്ത തണുപ്പും വായുമലിനീകരണവും ശ്വാസതടസം വർധിപ്പിച്ചു. മക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ആശുപത്രിയിലെത്തി. ജനുവരിയിലും സമാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു.

സോണിയ ഗാന്ധി SONIA GANDHI WAS ADMITTED SONIA HEALTH CONDITION SIR GANGA RAM HOSPITAL NEWDELHI
Rahul Gandhi, Sonia Gandhi (ANI)
author img

By PTI

Published : March 25, 2026 at 7:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെ സർ ഗംഗാറാം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ വിദഗ്ധ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയയാകുന്ന ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ശ്വാസതടസം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് സോണിയയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

ഡൽഹിയിലെ കടുത്ത തണുപ്പും വർധിച്ചുവരുന്ന വായുമലിനീകരണവും ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാകുന്നതിന് കാരണമായതായാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലം ആസ്ത്മ സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് മുൻകരുതൽ നടപടിയെന്ന നിലയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ശ്വാസകോശ വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രത്യേക സംഘം ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.

ആശുപത്രി അധികൃതർ ഔദ്യോഗിക മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ ഇതുവരെ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ലെന്നും ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം നടത്തിവരികയാണ്.

വിവരമറിഞ്ഞ് മക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ആശുപത്രിയിലെത്തി. രാഹുൽ ഗാന്ധി പിന്നീട് മടങ്ങിയെങ്കിലും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ സോണിയക്കൊപ്പമുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലും സമാനമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെത്തുടർന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. ശ്വാസതടസവും ചുമയും കാരണമായിരുന്നു അന്ന് ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ജനുവരി അഞ്ചിന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച സോണിയ 11നാണ് ഡിസ്ചാർജ് ആയത്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി സോണിയ ഗാന്ധി പലവിധ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. മുമ്പ് പലതവണ വിദേശത്തുൾപ്പെടെ പോയി ഇവർ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. വാർധക്യസഹജമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളതിനാൽ പൊതുപരിപാടികളിലും മറ്റും മുമ്പത്തെ പോലെ സജീവമായി പങ്കെടുക്കാറില്ല. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നിർണായക യോഗങ്ങളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിലും മാത്രമാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിലെ വായുമലിനീകരണം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലങ്ങളായി ആരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ നിർദേശപ്രകാരം കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാണ് ഇവർ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.

ശൈത്യകാലത്ത് ഡൽഹിയിലെ വായുനിലവാരം വളരെ മോശമാകുന്നതിനാൽ അത് പ്രായമായവരെയും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ളവരെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കാറുണ്ട്. ഇതിനാൽ ശൈത്യകാലത്ത് ഡൽഹിക്ക് പുറത്തേക്ക് മാറാൻ ഡോക്ടർമാർ പലപ്പോഴും ഇവർക്ക് നിർദേശം നൽകാറുണ്ട്. നിലവിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രത്യേക സംഘത്തിൻ്റെ കർശന നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇവരുള്ളത്. വിദഗ്ധ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമേ ആശുപത്രി വിടുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്നാണ് വിവരം. പാർട്ടിയുടെ സമുന്നത നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ആശുപത്രി അധികൃതരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്നുണ്ട്.

TAGGED:

സോണിയ ഗാന്ധി
SONIA ADMITTED TO HOSPITAL
SIR GANGA RAM HOSPITAL NEWS
NEW DELHI WEATHER IMPACT
CONGRESS LEADER HEALTH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.