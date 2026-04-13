"വനിതാ സംവരണ ബില്ലിന് മറവില് മണ്ഡല പുനർനിർണയം, കേന്ദ്രം ഭരണഘടനയ്ക്കുമേല് കടന്നുകയറുന്നു", വലിയ അപകടമെന്ന് സോണിയാ ഗാന്ധി
തമിഴ്നാട്ടിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുന്ന സമയത്ത്, പാർലമെൻ്റിൽ ബില്ലുകൾ പാസാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് പിന്നില് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടെ കൊയ്യാനുള്ള നീക്കമെന്നും വിമര്ശനം
Published : April 13, 2026 at 1:14 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഈ ആഴ്ച പാർലമെൻ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ ബില്ലുകൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ വിഷയം വനിതാ സംവരണമല്ലെന്നും, മറിച്ച് മണ്ഡല പുനർനിർണയമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി. നിലവിലെ മണ്ഡല പുനർനിർണയ നിർദേശം അങ്ങേയറ്റം അപകടകരവും ഭരണഘടനയ്ക്ക് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റവുമാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
ലോക്സഭയിലെ അംഗബലം വർധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏതൊരു മണ്ഡല പുനർനിർണയവും കേവലം കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയമായി തുല്യനീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതുമാകണം. ജാതി സെൻസസ് ഇനിയും വൈകിപ്പിക്കാനും അട്ടിമറിക്കാനുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യമെന്നും 'ദി ഹിന്ദു' പത്രത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ സോണിയ ആരോപിച്ചു. ഈ ലേഖനം രാഹുല് ഗാന്ധിയും, പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും, മല്ലികാര്ജുൻ ഖാര്ഗെയും സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
തമിഴ്നാട്ടിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുന്ന സമയത്ത്, പാർലമെൻ്റിൽ ബില്ലുകൾ പാസാക്കിയെടുക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളോട് പ്രധാനമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്നതിനെ സോണിയ ഗാന്ധി വിമർശിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കൊയ്യാനും പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനുമാണ് ഈ അസാധാരണ ധൃതിയെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. "ഈ അസാധാരണമായ തിരക്കിന് പിന്നിൽ ഒരേയൊരു കാരണമേ ഉണ്ടാകൂ, അത് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കൊയ്യുകയും പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്," അവർ ആരോപിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി പതിവുപോലെ സത്യം മറച്ചുവെക്കുകയാണെന്നും ഗാന്ധി അവകാശപ്പെട്ടു.
Congress Parliamentary Party (CPP) Chairperson, Smt. Sonia Gandhi asserts that the real issue why the Modi Govt is calling a special session of Parliament is not Women’s Reservation but delimitation and delaying & derailing Caste Census.— Mallikarjun Kharge (@kharge) April 13, 2026
Do read her opinion in @the_hindu today,…
2023 സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ പാർലമെൻ്റ് ഏകകണ്ഠമായി 'നാരി ശക്തി വന്ദൻ അഭിനിയം 2023' പാസാക്കിയത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ഈ നിയമം ഭരണഘടനയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 334-എ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നും ഇത് ലോക്സഭയിലും നിയമസഭകളിലും മൂന്നിലൊന്ന് വനിതാ സംവരണം നിർബന്ധമാക്കിയെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. അടുത്ത സെൻസസും സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മണ്ഡലപുനർനിർണയ പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയായ ശേഷമേ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയുള്ളൂ.
"പ്രതിപക്ഷം ഈ നിബന്ധന ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, രാജ്യസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, 2024-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ തന്നെ സംവരണ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിനോട് യോജിച്ചില്ല," ലേഖനത്തിൽ അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇപ്പോൾ, ആർട്ടിക്കിൾ 334-എ ഭേദഗതി ചെയ്ത് 2029 മുതൽ വനിതാ സംവരണം ബാധകമാക്കുമെന്ന് തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ മലക്കംമറിച്ചിലിന് പ്രധാനമന്ത്രി എന്തിനാണ് 30 മാസം എടുത്തത്? പ്രത്യേക സമ്മേളനം വിളിക്കാൻ ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അവർ ചോദിച്ചു.
"There is simply no justification, except narrative management during troubled times, for this tearing hurry to bulldoze extremely far-reaching changes to our polity. The process is deeply flawed and anti-democratic. Reservation for women is not the issue here. That has already…— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 13, 2026
ഏപ്രിൽ 29-ന് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ അവസാന ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാലുടൻ സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ മൂന്ന് തവണ സർക്കാരിന് കത്തെഴുതിയെങ്കിലും ആ ന്യായമായ ആവശ്യം നിരസിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. "പകരം പ്രധാനമന്ത്രി ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാനും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനും സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനുമാണ് മുതിരുന്നത്. ഇത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മേൽക്കോയ്മയും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലെ 'എൻ്റെ വഴി അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത്' എന്ന സമീപനവുമാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്," സോണിയാ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
അവസാന സെൻസസ് 2021-ൽ നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു. മോദി സർക്കാർ അത് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫലം, ദേശീയ ഭക്ഷ്യഭദ്രതാ നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള നിയമപരമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ 10 കോടിയിലധികം ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. അഞ്ച് വർഷത്തെ അകാരണമായ കാലതാമസത്തിന് ശേഷമാണ് സെൻസസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ സെൻസസ് ആണെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ആയതിനാൽ ജനസംഖ്യാ കണക്കുകൾ 2027-ൽ തന്നെ ലഭ്യമാകുമെന്ന് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമ്മേളനം വിളിക്കാനും മണ്ഡലപുനർനിർണയം നടത്താനുമുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ തീർത്തും പൊള്ളയാണെന്നും സോണിയാ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.
ജാതി സെൻസസ് എന്ന ആശയം തള്ളിക്കളഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകുകയും പാർലമെൻ്റിൽ മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി, കൃത്യം ഒരു വർഷം മുമ്പ് 2027-ലെ സെൻസസ് ജാതി സെൻസസ് ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ബിഹാറും തെലങ്കാനയും ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ജാതി സർവ്വേകൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായി അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാതി സെൻസസ് 2027-ലെ സെൻസസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് വൈകിപ്പിക്കുമെന്ന പ്രചാരണം സത്യമല്ലെന്നും ജാതി സെൻസസ് വൈകിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
“Any delimitation involving an increase in the strength of the Lok Sabha must be politically, and not just arithmetically equitable.”— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 13, 2026
Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi ji writes about how the real concern in the important process of women's reservation are…— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 13, 2026
പാർലമെൻ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം ഏപ്രിൽ 16-ന് ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ, സർക്കാർ എന്താണ് പരിഗണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക നിർദേശങ്ങളൊന്നും എംപിമാരുമായി പങ്കുവച്ചിട്ടില്ല. മണ്ഡലപുനർനിർണയത്തിനുള്ള ചില സൂത്രവാക്യങ്ങളാണ് നിർദേശിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് കരുതുന്നതായും അവർ പറഞ്ഞു.
കുടുംബസൂത്രണത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും മണ്ഡലപുനർനിർണയം വഴി ദോഷം സംഭവിക്കരുതെന്നും അവർ വാദിച്ചു. വനിതാ സംവരണമല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം, അത് ഇതിനകം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. യഥാർത്ഥ വിഷയം മണ്ഡലപുനർനിർണയമാണെന്നും അത് ഭരണഘടനയ്ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണെന്നും ഗാന്ധി ആവർത്തിച്ചു.
