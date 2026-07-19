'സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നിയമ വിരുദ്ധ തടങ്കൽ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റണം'; ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് സോനം വാങ്ചുക്കിൻ്റെ ഭാര്യ
വാങ്ചുക്കിനെ ചികിത്സയുടെ മറവിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ തുടർച്ചയായി പാർപ്പിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധവും ഭരണഘടനാവിരുദ്ധവുമായ തടങ്കലാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഹർജി. അദ്ദേഹത്തെ സഫ്ദർജംഗ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഉടൻ വിട്ടയക്കണമെന്നും കുടുംബം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നും ഭാര്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Published : July 19, 2026 at 1:06 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും സോനം വാങ്ചുക്കിനെ വിട്ട് നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സോനം വാങ്ചുക്കിൻ്റെ ഭാര്യ ഡോ ഗീതാഞ്ജലി ജെ ആങ്മോ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ നിയമ വിരുദ്ധ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന പരാമർശം.
കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തകനും വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധനുമായ സോനം വാങ്ചുക്കിനെ ചികിത്സയുടെ മറവിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ തുടർച്ചയായി പാർപ്പിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധവും ഭരണഘടനാവിരുദ്ധവുമായ തടങ്കലാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സഫ്ദർജങ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഉടൻ വിട്ടയക്കണമെന്നും കുടുംബം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നും ഭാര്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഭരണഘടനയുടെ 226-ാം അനുച്ഛേദപ്രകാരം സമർപ്പിച്ച റിട്ട് ഹർജിയിൽ, സഫ്ദർജങ് ആശുപത്രിയിൽ വാങ്ചുക്കിനെ തുടർച്ചയായി തടഞ്ഞുവെക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനവുമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ആങ്മോ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നിയമോപദേഷ്ടാക്കൾക്കും, നിരാഹാരസമര വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം നിരീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കും സോനം വാങ്ചുക്കിനെ തടസമില്ലാതെ കാണാൻ അവസരം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെഡിക്കൽ രേഖകൾ കൈമാറാനും സ്വതന്ത്രമായ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് അനുമതി നൽകാനും അധികൃതരോട് നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നും ഡോ. ഗീതാഞ്ജലി ജെ. ആങ്മോ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നീറ്റ്-യുജി പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ജൂൺ 28 മുതൽ ജന്തർ മന്തറിൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം നടത്തിയിരുന്ന വാങ്ചുക്കിനെ, ജൂലൈ 18-ന് പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ബലമായി നീക്കം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്മതമോ കുടുംബത്തെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ സഫ്ദർജങ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
ദിവസേനയുള്ള ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണവും ഡോക്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകളും നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ജൂലൈ 16-ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കുന്നുവെന്ന വ്യാജേനയാണ് ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
കൂടാതെ സർക്കാർ ഡോക്ടർമാർ വാങ്ചുക്കിൻ്റെ ആരോഗ്യം ദിവസവും നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വൈദ്യസഹായം നൽകുമെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഉറപ്പ് നൽകിയ മുൻ പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജിയിലെ നടപടികളിൽ വാങ്ചുക്കോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയോ കക്ഷികളായിരുന്നില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സമരസ്ഥലത്തുനിന്ന് സോനം വാങ്ചുക്കിനെ സമര സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ബലമായി നീക്കം ചെയ്യാനോ ആശുപത്രിയിൽ തടഞ്ഞുവെക്കാനോ ആ ഉത്തരവ് അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ലെന്നും സോനത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷകർ വ്യക്തമാക്കി.
വാങ്ചുക്കിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായിരുന്നുവെന്ന് ഭാര്യ
ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് വാങ്ചുക്കിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായിരുന്നുവെന്നും സമരസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നും ആങ്മോ ആരോപിച്ചു. അത്തരമൊരു നടപടിക്ക് കാരണമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള അടിയന്തര ചികിത്സാ സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അധികൃതരിൽ നിന്നല്ല, മറിച്ച് ഒരു വോളൻ്റിയറിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയ വിവരം താൻ അറിഞ്ഞതെന്നും ഭാര്യ പറഞ്ഞു.
വാങ്ചുക്കിൻ്റെ പൊട്ടാസ്യം അളവിലുണ്ടായതായി പറയപ്പെടുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആരോപണങ്ങളിലൊന്ന്. ഹർജി പ്രകാരം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊട്ടാസ്യം അളവ് 2.9 ആയി കുറഞ്ഞുവെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചെങ്കിലും, തലേദിവസത്തെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിൽ അത് 4.3 ആയിരുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ആവർത്തിച്ചുള്ള അഭ്യർഥനകൾക്കൊടുവിൽ, ഏകദേശം 10.5 മണിക്കൂറിനു ശേഷമാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ വാങ്ചുക്കിൻ്റെ രക്തസാമ്പിൾ കൈമാറിയതെന്നും, തുടർന്ന് ഒരു സ്വതന്ത്ര ലാബിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പൊട്ടാസ്യം അളവ് 3.6 ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
വാങ്ചുക്കിനെ ആശുപത്രിയിൽ തുടർന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ഇത് ഗുരുതരമായ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഹർജിക്കാരിയായ ഭാര്യ ആരോപിക്കുന്നു. മൂന്ന് തവണ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും വാങ്ചുക്കിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനോ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാനോ ആശുപത്രി അധികൃതർ വിസമ്മതിച്ചുവെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. നിരാഹാരസമര വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിച്ചിരുന്ന അഭിഭാഷകർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അനുമതി നിഷേധിച്ചുവെന്നും, അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുത്ത മെഡിക്കൽ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് കുടുംബവുമായി പങ്കുവെച്ചതെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
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അറസ്റ്റോ തടങ്കലോ കോടതി ഉത്തരവോ ഇല്ലാതെയാണ് വാങ്ചുക്കിനെ തുടർന്നും തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഹർജിയിൽ സമാധാനപരമായ സമരം തുടരുന്നതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ തടയാൻ അധികൃതർ 'മെഡിക്കൽ ഇടപെടൽ' എന്നതിനെ ഒരു മറയാക്കി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും വാദിക്കുന്നു. ഭരണഘടനയുടെ 19, 21 അനുച്ഛേദങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം, സ്വന്തം ശരീരത്തിന്മേലുള്ള അവകാശം, അറിവോടെയുള്ള സമ്മതം (informed consent), സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം എന്നിവയ്ക്കുള്ള അവകാശങ്ങളെ ഈ നടപടികൾ ലംഘിക്കുന്നു.
വാങ്ചുക്കിനെ തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക, അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ വിട്ടയക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുക, കുടുംബം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ അനുവദിക്കുക, അഭിഭാഷകനെയും ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരെയും തടസമില്ലാതെ കാണാൻ അനുവദിക്കുക, പൂർണമായ ചികിത്സാ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുക, വാങ്ചുക്കിൻ്റെയോ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെയോ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ മരുന്നോ ചികിത്സയോ നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് അധികൃതരെ വിലക്കുക എന്നിവയാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾ.
നിരാഹാരസമരത്തിനിടെ വാങ്ചുക്കിൻ്റെ ആരോഗ്യം വഷളായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നാം കക്ഷി സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജി പരിഗണിക്കവേ സർക്കാർ ഡോക്ടർമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില ദിവസവും നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ വൈദ്യസഹായം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ജൂലൈ 16-ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഉറപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് വാങ്ചുക്കിനെ ജന്തർ മന്ദറിൽ നിന്ന് സഫ്ദർജങ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ തുടരുന്നതിനെതിരെ ഭാര്യ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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