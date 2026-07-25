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'ആരുടെയും സ്വഭാവസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല'; വിമർശകർക്കെതിരെ സോനം വാങ്ചുക്

വിദ്യാർഥികൾക്ക് വേണ്ടി 26 ദിവസം നീണ്ട നിരാഹാര സമരം നടത്തിയ തനിക്ക് 11 കിലോ ശരീരഭാരമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വാങ്ചുക്

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സോനം വാങ്ചുക്ക് (ETV Bharat)
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By ANI

Published : July 25, 2026 at 11:01 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് നടത്തിയ 26 ദിവസത്തെ നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചതിനെ വിമർശിച്ചവർക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുക്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് രേഖാമൂലമുള്ള ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. തൻ്റെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ആത്മാർഥത തെളിയിക്കാൻ ആരുടെയും സ്വഭാവസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ലെന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

വിമർശകർക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം

വിദ്യാർഥികൾക്ക് വേണ്ടി 26 ദിവസം നീണ്ട നിരാഹാര സമരം നടത്തിയ തനിക്ക് 11 കിലോ ശരീരഭാരമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വാങ്ചുക് പറഞ്ഞു. പേശികളുടെ ബലം നഷ്ടപ്പെടുകയും ആന്തരികാവയവങ്ങൾക്കും തലച്ചോറിനും പരിഹരിക്കാനാവാത്ത കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ വക്കിലെത്തുകയും ചെയ്തു. ലഡാക്കിലെ കൊടുംതണുപ്പിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചൂടിലെത്തിയാണ് താൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. തൻ്റെ സമരം എത്രത്തോളം പവിത്രമായിരുന്നുവെന്നോ, ആരുടെ കൈകളിൽ നിന്നാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചതെന്നോ, താൻ എന്തെങ്കിലും വിലപേശൽ നടത്തിയോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ആരോടെങ്കിലും സ്വഭാവസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇത്തരം മോശം ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്ന മനസ്സുകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ലജ്ജിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കഴിഞ്ഞ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചകളായി താനും കുടുംബവും കടന്നുപോയ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവില്ലാത്തതിനാലാണ് പലരും വിമർശിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവരുടെ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിക്കണം. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മുൻവൈരാഗ്യമുണ്ടോയെന്നും, ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് മറ്റൊരു പാർട്ടിയോടുള്ള വിരോധമാണോയെന്നും മനസ്സിലാക്കണം. നിഷ്പക്ഷരായ ആളുകളാണ് വിമർശിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് കേൾക്കാൻ തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

രേഖാമൂലം ഉറപ്പ് നൽകി കേന്ദ്രം
നീറ്റ് പരീക്ഷാവിഷയത്തിലും രാജ്യത്തെ മത്സരപ്പരീക്ഷാസംവിധാനങ്ങളിലെ പരിഷ്കാരങ്ങളിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് രേഖാമൂലമുള്ള ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വെള്ളിയാഴ്ച വാങ്ചുക് തൻ്റെ 26 ദിവസം നീണ്ട നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഗുഡ്ഗാവിലെ മേദാന്ത ആശുപത്രിയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ജെപി നദ്ദ, ജിതേന്ദ്ര സിങ് എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ആവശ്യമായ ഉറപ്പുകൾ നൽകുന്നതിനായി കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ തന്നെ സന്ദർശിച്ചതായി എക്സിൽ പങ്കുവച്ച വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. നേരത്തെ വാക്കാൽ ഉറപ്പുകൾ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക രേഖ വേണമെന്ന് താൻ നിർബന്ധം പിടിച്ചതിനാലാണ് സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ രണ്ട് ദിവസം വൈകിയതെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.

മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സിജെപി
അതേസമയം, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുമായി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) പ്രതിനിധികൾ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ചർച്ച നടത്തി. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചവരെ സർക്കാർ സമയം ചോദിച്ചതായി സിജെപി പ്രതിനിധികൾ അവകാശപ്പെട്ടു.

ജന്തർ മന്ദിറിൽ ആരംഭിച്ച സമരത്തിനിടെ ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. പരീക്ഷാസംവിധാനത്തിലെ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് പാർലമെൻ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നും, സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്കും യുവാക്കൾക്കുമെതിരെ കേസെടുക്കില്ലെന്നും സർക്കാർ ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവനൊടുക്കിയ വിദ്യാർഥികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും വാങ്ചുകിൻ്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദേശം പാലിച്ച് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള 65 പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളും അദ്ദേഹം സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു.

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TAGGED:

CJP PROTEST
SONAM WANGCHUK NEET PROTEST
NEET PAPER LEAK ISSUE
DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE

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