പാർലമെൻ്റിൽ വിഷയം ഉന്നയിക്കണം; നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വ്യവസ്ഥകളുമായി സോനം വാങ്ചുക്
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പരാജയങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയോ ചെയ്താൽ നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് സോനം വാങ്ചുക്ക്.
By ANI
Published : July 20, 2026 at 10:22 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വീഴ്ചകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയോ, പാർലമെൻ്റിൻ്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ വിഷയം ഉന്നയിക്കുമെന്ന് എംപിമാർ ഉറപ്പുനൽകുകയോ ചെയ്താൽ നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുക്. കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ (സിജെപി) നേതൃത്വത്തിൽ പാർലമെൻ്റിലേക്ക് നടത്താനിരിക്കുന്ന മാർച്ചിന് മുന്നോടിയായാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.
മൂന്ന് വ്യവസ്ഥകൾ
എക്സിലെ (X) പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മൂന്ന് വ്യവസ്ഥകൾ വാങ്ചുക് മുന്നോട്ടുവച്ചത്. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ വ്യവസ്ഥ. തനിക്കും സിജെപി നേതൃത്വത്തിനും പാർലമെൻ്റിന് മുന്നിലെത്താൻ അവസരമൊരുക്കുകയും, വിഷയം സഭയിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്ന് വിവിധ പാർട്ടി നേതാക്കളും എംപിമാരും ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ആരോഗ്യസ്ഥിതിയോ മറ്റ് കാരണങ്ങളോ ഇതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, എംപിമാരും നേതാക്കളും താൻ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന സഫ്ദർജങ് ആശുപത്രിയിലെത്തി ഈ ഉറപ്പുകൾ നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആശുപത്രിയിൽ തൻ്റെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യവും ആശയവിനിമയവും തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും, ഇത് നിയമവിരുദ്ധമായ തടങ്കലാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
തുടരുന്ന പോരാട്ടം
രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ആശുപത്രിയിലെത്തി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പാർലമെൻ്റിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയാൽ വാങ്ചുക് സമരം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഗീതാഞ്ജലി ആങ്മോയും ഞായറാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പാർലമെൻ്റിലൂടെ ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ തീരുമാനമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നിരാഹാരം തുടരുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് അദ്ദേഹത്തെ ജന്തർമന്തറിലെ സമരപ്പന്തലിൽ നിന്ന് സഫ്ദർജങ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ആശുപത്രിയിലായിട്ട് രണ്ട് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും അദ്ദേഹം നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ 23 ദിവസമായി അദ്ദേഹം നിരാഹാര സമരത്തിലാണ്. വാങ്ചുകിനെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഗീതാഞ്ജലി നൽകിയ ഹർജി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഞായറാഴ്ച തള്ളിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്നും, ഇതിൽ അസ്വാഭാവികതയില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി പൊലീസ്
അതേസമയം, തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന പാർലമെൻ്റിൻ്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആദ്യദിനത്തിൽ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള പാർലമെൻ്റ് മാർച്ചിന് മുന്നോടിയായി ജന്തർമന്തറിലും പരിസരത്തും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. പ്രദേശത്ത് പൊലീസ് കനത്ത ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട്. നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജന്തർമന്തറിൽ സമരം നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ, പാർലമെൻ്റ് മാർച്ചിന് ഔദ്യോഗികമായി അനുമതി തേടിയിട്ടില്ലെന്നാണ് എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മാർച്ചിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും, പ്രദേശത്ത് ബിഎൻഎസ്എസ് സെക്ഷൻ 163 പ്രകാരം നിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കൂട്ടംകൂടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഡൽഹി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് വിദ്യാർഥികളും യുവാക്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സമരം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
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