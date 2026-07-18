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സോനം വാങ്‌ചുക്കിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ഡല്‍ഹി പൊലീസ്, തൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ചികിത്സ നല്‍കരുതെന്ന് ഭാര്യ ഗീതാഞ്ജലി

പൊലീസ് വാങ്‌ചുക്കിനെ ബലമായി സ്റ്റേജിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ സിജെപി , എ.ഐ.എസ്.എ പ്രവർത്തകർ പ്രതിരോധവുമായി രംഗത്തെത്തി. പൊലീസും പ്രതിഷേധക്കാരും തമ്മിൽ സംഘര്‍ഷം ഉടലെടുത്തു...

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സമരം ചെയ്യുന്ന സോനം വാങ്‌ചുക്ക് (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 18, 2026 at 7:47 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്ന പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി-വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്‌ചുക്കിനെ ഡൽഹി പൊലീസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെയും വിദഗ്‌ധ വൈദ്യോപദേശത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനമെന്നാണ് ഡല്‍ഹി പൊലീസിൻ്റെ വാദം. കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ (CJP) നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സമരവേദിയിൽ ഇതേത്തുടർന്ന് വൻ സംഘർഷാവസ്ഥയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.

തൻ്റെ നിരാഹാര സമരത്തിൻ്റെ 20-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്ന വാങ്‌ചുക്കിൻ്റെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് പൊലീസ് നടപടി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്നും അടിയന്തര മെഡിക്കൽ സഹായം വേണമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം സമരപ്പന്തലിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറാൻ വാങ്‌ചുക്കും അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും വിസമ്മതിച്ചു.

"ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെയും വിദഗ്ധ വൈദ്യോപദേശത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെത്തുടർന്ന് സോനം വാങ്ചുക്കിനെ ആവശ്യമായ വൈദ്യസഹായത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതിനിടെ പ്രതിഷേധക്കാർ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഇതിനെത്തുടർന്ന് നേരിയ തോതിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പൊലീസ് പരമാവധി ആത്മസംയമനം പാലിച്ചാണ് ഈ നടപടി സുരക്ഷിതമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ജന്തർ മന്തറിലെ പ്രതിഷേധക്കാർ എത്രയും വേഗം സമാധാനപരമായി സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞുപോരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു," ഡൽഹി പൊലീസ് പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

"ജൂലൈ 20-ലെ പാർലമെൻ്റ്‌ മാർച്ചിനായി ഏതുവിധേനയും ഞാൻ ജീവനോടെയിരിക്കും" എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാങ്‌ചുക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായ പ്രതികരണമില്ലാതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

രൂക്ഷമായ സംഘർഷം, പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്ക്

പൊലീസ് വാങ്‌ചുക്കിനെ ബലമായി സ്റ്റേജിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ സിജെപി (CJP), എ.ഐ.എസ്.എ (AISA) പ്രവർത്തകർ പ്രതിരോധവുമായി രംഗത്തെത്തി. പൊലീസും പ്രതിഷേധക്കാരും തമ്മിൽ ഉണ്ടായ തള്ളിക്കയറ്റത്തിലും ലാത്തിച്ചാർജിലും നിരവധി വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും പരിക്കേറ്റതായി സിജെപി ഭാരവാഹികൾ ആരോപിച്ചു. വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിൽ വാങ്‌ചുക്കിനെ ആംബുലൻസിലേക്ക് മാറ്റി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായാണ് വിവരം.

നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ജൂൺ 20 മുതൽ സിജെപി സമരം ആരംഭിച്ചത്. ജൂൺ 28 നാണ് സോനം വാങ്‌ചുക്ക് ഈ സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് നിരാഹാരം തുടങ്ങിയത്.

പ്രതിഷേധം ഇരമ്പുന്നു

വാങ്‌ചുക്കിൻ്റെ അറസ്റ്റോടെ ജന്തർ മന്തറിലെ സമരവീര്യം ഇരട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപ്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ പൊലീസ് നടപടിയെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഏകാധിപത്യപരമായ നടപടിയാണ് ഇതെന്നും, നിരാഹാരം തുടരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവൻ വച്ചാണ് സർക്കാർ കളിക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളും ജനങ്ങളും ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുകയാണ്.

തൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ചികിത്സ നൽകരുതെന്ന് ഭാര്യ ഗീതാഞ്ജലി

സോനം വാങ്ചുക്കിനെ ഡൽഹി പൊലീസ് സഫ്ദർജംഗ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരിച്ച് ഭാര്യ ഗീതാഞ്ജലി. തൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ വാങ്ചുക്കിന് യാതൊരുവിധ ചികിത്സയും നൽകരുതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഗീതാഞ്ജലി ജെ. ആങ്മോ ശനിയാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് ജന്തർ മന്തറിലെ സമരവേദിയിൽ നിന്ന് വാങ്ചുക്കിനെ പൊലീസ് ബലമായി മാറ്റിയത്.

"അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സഫ്ദർജംഗ് ആശുപത്രിയിലാണ്. എൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരുവിധ മരുന്നുകളും നൽകരുതെന്ന് ഞാൻ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെയും എൻ്റെ ഡോക്ടറുടെയും അനുവാദമില്ലാതെ ഒരു ചികിത്സയും ആരംഭിക്കരുത്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഉത്തരവാദികളായ എല്ലാവരെയും ഞാൻ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കും," ഗീതാഞ്ജലി പറഞ്ഞു.

വാങ്ചുക്കിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയ പൊലീസ് നടപടിയെ അവർ ചോദ്യം ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച അദ്ദേഹം ആരോഗ്യവാനായിരുന്നുവെന്ന് ഗീതാഞ്ജലി അവകാശപ്പെട്ടു. "ഇന്നലെ അദ്ദേഹം സുഖമായിരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 32 പ്രകാരം ഇത് എൻ്റെ അവകാശമാണ്. എൻ്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല," അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എന്നാൽ, വിദഗ്ധ വൈദ്യോപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് അനുസരിച്ചുമാണ് വാങ്ചുക്കിനെ "അത്യാവശ്യ വൈദ്യസഹായത്തിനായി" ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്നാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം ജന്തർ മന്തറിലെ പ്രതിഷേധക്കാർ എത്രയും വേഗം സമാധാനപരമായി സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞുപോകണമെന്നും പൊലീസ് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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