ഇന്ഷ്വറന്സ് തുകയ്ക്ക് വേണ്ടി അച്ഛനെ കൊന്ന് മകന്, അപകടമെന്ന് വരുത്തി തീര്ക്കാനും ശ്രമം
ഒരു വര്ഷം മുമ്പാണ് പിതാവിന്റെ പേരില് ഇന്ഷ്വറന്സ് എടുത്തത്. മരിച്ചാല് മകന് അന്പത് മുതല് എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ കിട്ടുന്ന ഇന്ഷ്വറന്സ് പോളിസിയാണ് എടുത്തിരുന്നത്.
Published : December 12, 2025 at 1:33 PM IST
രാജ്കോട്ട്: ഇന്ഷ്വറന്സ് തുകയ്ക്ക് വേണ്ടി മകന് അച്ഛനെ കൊലപ്പെടുത്തി. ഗുജറാത്തിലെ ഉപ്ലേട്ടയില് ഭയവദാര് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയിലുള്ള രാജ്പര ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. ഡിസംബര് ഒന്പതിന് നടന്ന കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോള് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.
മരിച്ചയാളുടെ അനന്തരവനും മകനൊപ്പം ചേര്ന്ന് പിതാവിനെ ഒരു റോഡപകടത്തില് കൊലപ്പെടുത്താന് ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും അത് നടപ്പാക്കുകയുമായിരുന്നു. എന്നാല് പൊലീസിന് ഇക്കാര്യം കണ്ടെത്താനായി. രണ്ട് പേരെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
സംഭവം ഇങ്ങനെ
ഡിസംബര് ഒന്പതിന് ഭയാവദാര് പൊലീസിന് രാജ്കോട്ട് റൂറല് പൊലീസില് നിന്ന് ഒരു മരണ വാര്ത്ത കിട്ടി. കനഭായി മെറുഭായി ജോഗ് എന്ന അന്പതുകാരന്റെ മൃതദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരവന് വിരംഭായ് ഭൂപത്ഭായ് ജോഗ് വാഡിയിലേക്ക് എത്തിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പൊലീസിന് കിട്ടിയ വിവരം. അപകടത്തില് മരിച്ചുവെന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം. എന്നാല് പ്രദേശത്ത് അപകടമുണ്ടായതിന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവും കാണാനായില്ല. ഇക്കാര്യം ഉടന് തന്നെ ഭയാവദാര് പൊലീസ് ഉന്നത അധികൃതരെ അറിയിച്ചു. തുടര്ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇത് കന്ഭായ് ജോഗിനെ രാംദെ കാന്ഭായ് ജോഗ്(25) എന്ന മകനും അനന്തരവനായ വിരംഭായ് ഭുപത് ഭായി ജോഗും(39) ചേര്ന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയത്.
മകന് അച്ഛനെ കൊന്നത് ജോലിക്കായി ഇസ്രയേലിലേക്ക് പോകാന്
കൊലപാതകം നടത്തിയ മകന് രാംദെയ്ക്ക് ഇസ്രയേലിലേക്ക് ജോലിക്കായി പോകാന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരും. ഇതിനായി പിതാവിന്റെ പേരില് ഒരു വര്ഷം മുമ്പ് ഇയാള് എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കില് നിന്ന് ഒരു ഇന്ഷ്വറന്സ് എടുത്തു. പിതാവ് മരിച്ചാല് ഇയാള്ക്ക് അന്പത് മുതല് എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ കിട്ടും വിധമുള്ള പോളിസിയാണ് എടുത്തത്. ഇന്ഷ്വറന്സ് പ്രീമിയം അടയ്ക്കേണ്ട സമയമായപ്പോള് ഇയാള് പിതാവിന്റെ സഹോദരന്റെ മകനായ വിരംഭായിയുമായി ചേര്ന്ന് കൊല നടത്താന് തീരുമാനിച്ചു. പകരം ഒരു ലക്ഷം രൂപ നല്കാമെന്നും ജീവിത കാലം മുഴുവന് സംരക്ഷിച്ച് കൊള്ളാമെന്നും രാംദെ ഉറപ്പ് നല്കി. അഞ്ച് വര്ഷം മുമ്പ് വിവാഹ മോചനം നേടിയ വിരംഭായ് ഇക്കാര്യം സമ്മതിച്ചു.
ഈ മാസം എട്ടിന് എലിയെ കൊല്ലാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിഷം പിതാവിന് ശീതളപാനീയത്തില് കലര്ത്തി നല്കി. എന്നാല് ഛര്ദ്ദിച്ചതോടെ ഇവരുടെ നീക്കം പാളി. തുടര്ന്ന് വിരംഭായിയോട് മഴു ഉപയോഗിച്ച് പിതാവിനെ കൊല്ലാന് രാംദെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഡിസംബര് ഒന്പതിന് കനഭായിയെ വീട്ടില് നിന്ന് ബൈക്കില് കൊണ്ട് പോയി മദ്യപിപ്പിക്കുകയും ഒരു മുറിയില് കിടത്തി ഉറക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് തലയില് കോടാലി കൊണ്ട് അടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഇവര് ഈ കുറ്റകൃത്യം ഒളിപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുകയും അപകടത്തില് ഇദ്ദേഹം മരിച്ചെന്ന് വരുത്തിത്തീര്ക്കാന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് പൊലീസിന് ഇക്കാര്യത്തില് സംശയം ഉണ്ടാകുകയും അവര് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില് കുറ്റകൃത്യം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കോടാലിയും കണ്ടെടുത്തു. നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് നല്കിയ എലിവിഷവും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.
ഇരുവര്ക്കുമെതിരെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ 103(1), 217(ബി)സെക്ഷനുകള് അനുസരിച്ചും ജിപിഎ നിയമത്തിലെ സെക്ഷന് 135 അനുസരിച്ചും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല് അന്വേഷണങ്ങള് തുടരുകയാണ്.