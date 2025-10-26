ETV Bharat / bharat

പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ചു, മൃതദേഹം ഗംഗയില്‍ ഒഴുക്കി; 13 വർഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം പരേതൻ ജീവനോടെ മുന്നില്‍, ഞെട്ടിത്തരിച്ച് കുടുംബം

മരിച്ചെന്ന് കരുതിയ മകൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ്. 13 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകനെ തിരിച്ച് കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ കുടുംബം. വീണ്ടും ഒന്നിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ദീപുവിനും അതിയായ സന്തോഷം.

MIRACULOUS ESCAPE SNAKE BITE SURVIVOR DEEPU SURVIVAL STORY AURANGABAD TRUE INCIDENT
Deepu with family members (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 26, 2025 at 7:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ലഖ്‌നൗ: മരിച്ചെന്നു കരുതിയ മകനെ തിരിച്ചുകിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ ഒരു കുടുംബം. അവരുടെ സന്തോഷം കണ്ട് ആനന്ദക്കണ്ണീർ പൊഴിക്കുന്നൊരു ഗ്രാമം. ഒരു സിനിമാ കഥ പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും യഥാർഥത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഔറംഗാബാദിൽ സൂരജ്‌പൂർ തിക്രി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണിത്. 13 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സൂരജ്‌പൂർ ഗ്രാമത്തിൽ, ദീപു എന്ന കുട്ടിക്ക് പാമ്പ് കടിയേറ്റു. ഉടൻ തന്നെ ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി.

എന്നാൽ അവിടെ വച്ച് കുട്ടി മരിച്ചതായി പറയുകയും വീട്ടുകാർ ഈ വാർത്ത അത്യന്തം വേദനയോടെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്‌തു. ശേഷം ആചാര പ്രകാരം കുട്ടിയുടെ ശരീരം ഗംഗ നദിയിൽ ഒഴുക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഈ സംഭവങ്ങൾ നടന്ന് 13 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അയാൾ മറ്റൊരിടത്ത് ജീവിച്ചിരുപ്പുണ്ടായിരുന്നെന്ന വിവരം വീട്ടുകാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

ഇപ്പോൾ, ആ കുട്ടി വളർന്ന് 26 വയസുള്ളൊരു യുവാവായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അവനെ കണ്ടപ്പോൾ ഗ്രാമവാസികളും ബന്ധുക്കളും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതവും സന്തോഷകരവുമായിരുന്നു ആ നിമിഷം. എന്നാൽ ചെറിയ വേദനയോടെയും കുറ്റബോധത്തോടെയുമാണ് ആ സത്യം ഗ്രാമം ഉൾക്കൊണ്ടത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സംഭവം വിശദീകരിച്ച് ദീപുവിൻ്റെ പിതാവ്

ഔറംഗാബാദിലെ സൂരജ്‌പൂരിൽ താമസിക്കുന്ന ദീപുവിൻ്റെ പിതാവ് സുഖ്‌പാൽ സൈനി കഥ വിശദീകരിച്ചു. ഏകദേശം 13 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൻ്റെ മകൻ ദീപു വൈക്കോൽ കൂനയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത്.

പെട്ടെന്ന് ഒരു പാമ്പ് അവനെ കടിച്ചു. ഇതിനുശേഷം, ദീപുവിനെ അടുത്തുള്ള മുധി ബക്കാപൂർ ഗ്രാമത്തിലെ ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ വച്ച് പരിശോധിച്ച ശേഷം കുട്ടി മരിച്ചതായി അറിയിച്ചു. ആ മരണം കുടുംബാംഗങ്ങളെയെല്ലാം ദുഃഖത്തിലാഴ്‌ത്തി.

മരിച്ചെന്നു കരുതി ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കി

പാമ്പുകടിയേറ്റു മരിച്ചവരെ പാമ്പാട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നുള്ള കേട്ടറിവ് ദീപുവിൻ്റെ അമ്മയ്‌ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രതീക്ഷയിലാണ്, അവർ കുട്ടിയെ സമീപത്തുള്ള പാമ്പാട്ടികളുടെ ആശ്രമത്തിലേയ്‌ക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. എന്നാൽ ആ പ്രതീക്ഷ പൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞാണ് ആ അമ്മയുടെ കാതിലേയ്‌ക്ക് മകൻ്റെ മരണ വാർത്ത എത്തിയത്.

മരണ വാർത്ത വേദനയോടെ ഉൾക്കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടെ, കുടുംബം മൃദദേഹമെന്ന് കരുതി ബ്രജ്ഘട്ടിലെ ഗംഗയിൽ മുക്കി. ദീപുവിൻ്റെ മരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ സുമൻ ദേവിയെ വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്കെത്തിച്ചു. തൻ്റെ മകൻ്റെ ഓർമകളിൽ അവർ വർഷങ്ങൾ തള്ളിനീക്കി.

ചെവിക്ക് പിന്നിലെ അടയാളത്തിൽ മകനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പിതാവ്

ഒരു വർഷം മുമ്പ്, പൽവാലിലെ ബംഗാളി ബാബയുടെ ആശ്രമം സുഖ്‌പാൽ സൈനി സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. സ്വന്തം കുട്ടിയെപ്പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു യുവാവിനെ അദ്ദേഹം അവിടെ കണ്ടു. ചെവിക്ക് പിന്നിലെ അടയാളം പരിശോധിക്കുകയും, അത് തൻ്റെ മകനാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുകയും ചെയ്‌തു. മരിച്ച മകനെ ജീവനോടെ കണ്ടതിൽ കുടുംബം അതിയായി സന്തോഷിച്ചു.

ഇതിനുശേഷം, ആശ്രമ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് യുവാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. ആശ്രമത്തിലെ പാമ്പാട്ടികൾ ഗംഗയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്ന ദീപുവിനെ രക്ഷിച്ചതാണെന്ന് അറിയിച്ചു. പാമ്പാട്ടികൾ ദിവസങ്ങളോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഔഷധസസ്യങ്ങൾ നൽകി ചികിത്സിച്ചു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം അത്ഭുതകരമായി സുഖം പ്രാപിച്ചു.

തുടർന്ന് ബംഗാളിലേക്ക് അയച്ചു. പൽവാലിലെ നാഗൽ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ബംഗാളി നാഥ് ബാബ ആശ്രമത്തിലേക്കാണ് അവർ അവനെ അയച്ചത്. അന്നുമുതൽ ദീപു അവിടെ താമസിക്കുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ദീപുവിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ, പാമ്പാട്ടികൾ വിസമ്മതിച്ചു.

കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം

മതപരമായ വിശ്വാസങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷം കൂടി ദീപു അവിടെ നിൽക്കേണ്ടതാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അത് പ്രകാരം ഒരു വർഷ കാലം കുടുംബം അവന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു. ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാൻ ആശ്രമ ഭരണകൂടം തീരുമാനിച്ചു. ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ദീപു വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി.

പൽവാൾ ആശ്രമം വാഗ്‌ദാനം പാലിച്ചു എന്ന് പിതാവ് സുഖ്‌പാൽ പറഞ്ഞു. ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം, ഇന്നലെ (ഒക്‌ടോബർ 25) ഒരു സന്യാസി ദീപുവിനെ അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ദീപു തൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ബന്ധുക്കളെയും കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ കുടുംബവും ഗ്രാമവാസികളും അതിയായി സന്തോഷിച്ചു. കുടുംബവുമായി വീണ്ടും ഒന്നിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ദീപുവും വളരെ സന്തോഷവാനായിരുന്നു. മകനെ കണ്ടപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്കായിരുന്നു.

Also Read: മഹാബോധി; ഇവിടെ രാഷ്‌ട്രീയമില്ല, ജനങ്ങളുടെ മനസിന് പകരുന്നത് ശാന്തി മാത്രം

TAGGED:

MIRACULOUS ESCAPE
SNAKE BITE SURVIVOR
DEEPU SURVIVAL STORY
AURANGABAD TRUE INCIDENT
SNAKE BITE SURVIVOR DEEPU STORY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

മഹാബോധി; ഇവിടെ രാഷ്‌ട്രീയമില്ല, ജനങ്ങളുടെ മനസിന് പകരുന്നത് ശാന്തി മാത്രം

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.