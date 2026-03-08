നിതീഷിന്റെ മകന് നിശാന്ത് ജെഡിയുവില്, പിതാവിന്റെ മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്ന് മകന്
നിതീഷിന്റെ മകന് നിശാന്ത് ജെഡിയുവില് ചേര്ന്നു. പിതാവിന്റെ മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്ന് മകന്
Published : March 8, 2026 at 4:44 PM IST
പട്ന; ബിഹാര് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ മകന് നിശാന്ത് ജനതാദള് യുണൈറ്റഡില് ഔദ്യോഗികമായി ചേര്ന്നു. തലസ്ഥാനത്തെ പാര്ട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചെറിയൊരു ചടങ്ങിലായിരുന്നു നടപടികള്.
Also Read: അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇറാന് മേല് നടത്തുന്ന യുദ്ധം ഇന്ത്യയിലെ കാര്ഷിക മേഖലയിലുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതമെന്ത്?
മുതിര്ന്ന ജെഡിയു അംഗങ്ങളായ ദേശീയ നിര്വാഹക സമിതി അധ്യക്ഷനും രാജ്യസഭാംഗവുമായ സഞ്ജയ് കുമാര് ഝാ, പാര്ട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് ഉമേഷ് സിങ് കുശ്വാഹ, ലോക്സഭാംഗവും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ രാജീവ് രഞ്ജന് സിങ് എന്ന ലാലന് സിങ്,വിജയ് കുമാര് ചൗധരി, ലെസി സിങ്, ബിജേന്ദ്ര പ്രസാദ് യാദവ്, സര്വന്കുമാര്, സുനില് കുമാര്, സാമാഖാന്, നിരവധി സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാര്, എംഎല്എമാര്, പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തകര് തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിശാന്ത് പാര്ട്ടിയംഗമായ ചടങ്ങ് ജനനിബിഢമായിരുന്നു. നിതീഷ് കുമാര് സിന്ദാബാദ്, നിശാന്ത് കുമാര് സിന്ദാബാദ്, ജയ് നിതീഷ്, ജയ് നിശാന്ത് വിളികളും അന്തരീക്ഷത്തില് ഉയര്ന്നു. നിശാന്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൂപ്പുകൈകളോടെ ഇവ സ്വീകരിച്ചു.
സഞ്ജയ് ആണ് പാര്ട്ടി അംഗത്വം നല്കിയത്. ലാലന് പാര്ട്ടി തൊപ്പി തലയില് വച്ചു. കഴുത്തിന് ചുറ്റും പാര്ട്ടി ചിഹ്നം വരുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഷാളും അണിയിച്ചു.
നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സമയത്തില് അല്പ്പം മാറ്റി വച്ച് ഇവിടെയത്തിച്ചേര്ന്ന എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി പറയുന്നുവെന്ന് നിശാന്ത് പറഞ്ഞു. നാമെല്ലാം തന്റെ പിതാവ് നിതീഷ് കുമാറിന്റെ മാര്ഗനിര്ദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തന്നില് പാര്ട്ടിയും പ്രവര്ത്തകരും അര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം എന്നും കൈവിടാതെ കാക്കുകമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഒരു പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തകനെന്ന നിലയില് പാര്ട്ടിയെ കൂടുതല് കരുത്തുറ്റതാക്കാന് താന് ശ്രമിക്കും. തന്റെ പിതാവ് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങള് ഏവരും ഓര്മ്മിക്കണം. തന്റെ പിതാവ് ചെയ്തത് പോലെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് ഇടം നേടാന് താനും പരിശ്രമിക്കും. പിതാവിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് താന് അഭിമാനിക്കുന്നു. തന്റെ പിതാവ് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളില് താന് അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും നിശാന്ത് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
എല്ലാ പാര്ട്ടിപ്രവര്ത്തകരും നേതാക്കളും അണികളും തന്റെ പിതാവിലുള്ള വിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം. എല്ലാ മന്ത്രിമാരും നേതാക്കളും എംഎല്എമാരും അദ്ദേഹത്തിന് പൂച്ചെണ്ടുകള് നല്കി അഭിനന്ദിച്ചു. പാര്ട്ടിയില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവിയും ചുമതലകളും സംബന്ധിച്ച് ഉടന് തന്നെ തീരുമാനമുണ്ടായേക്കാം.
പട്ന ജംഗ്ഷന് സമീപമുള്ള ഹനുമാന് ക്ഷേത്രമായ മഹാവിര് മന്ദിറില് നേരത്തെ അദ്ദേഹം ദര്ശനം നടത്തി. ക്ഷേത്രത്തില് പ്രാര്ത്ഥിച്ച ശേഷം ബിഹാര് നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിന് പുറത്തുള്ള രക്തസാക്ഷി സ്മാരകത്തില് പുഷ്പാര്ച്ചനയും നടത്തി. പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം ജെഡിയു ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്.
ജെഡിയുപ്രവര്ത്തകരും നേതാക്കളും അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാനായി അണിനിരന്നിരുന്നു. ബിഹാറിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്ന് നിരവധി പേര് ഈ ചരിത്ര മുഹൂര്ത്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനെത്തിയിരുന്നു. ചെണ്ടമേളം മുഴക്കിയും കുഴല്വിളിച്ചുമാണ് ഇവര് അദ്ദേഹത്തെ വരവേറ്റത്. മധുരം വിതരണം ചെയ്തും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ഇവര് തങ്ങളുടെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ചിലപ്രവര്ത്തകര് ആനയെയും ഒട്ടകത്തെയും കുതിരകളെയുമൊക്കെയായാണ് എത്തിയത്. ഇവയെ തെരുവുകളില് എഴുന്നള്ളിച്ചു. ഈ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തില് നിശാന്തിന്റെ ചിത്രമുള്ള വലിയ പോസ്റ്ററുകളും പതിച്ചിരുന്നു. നിശാന്ത് ഇവിടെയുണ്ടെങ്കില് നമ്മള് സങ്കടങ്ങളില് നിന്ന് മോചിതരായിരിക്കുന്നുവെന്നും ഇതില് ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നു.
നിതീഷിന്റെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകാനുള്ള തീരുമാനം സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ ജനരോക്ഷത്തിന് കാരണമായിരുന്നു. ബിജെപിയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന ആരോപണവും അവര് ഉയര്ത്തി. ഇപ്പോള് ഇവര് തങ്ങളുടെ മുഴുവന് പ്രതീക്ഷയും നിശാന്തില് അര്പ്പിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി ആകണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം.
നിശാന്ത് രാഷ്ട്രീയത്തില് പുതുമുഖമായിരിക്കും. എന്നാല് സിംഹത്തിന്റെ മകന് സിംഹക്കുട്ടി തന്നെയാകും. അത് കൊണ്ട് വേട്ടയാടാന് വളരെ വേഗത്തില് പഠിക്കും. നിശാന്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങള് മനസിലാക്കും. നിതീഷിനോട് കൂറുള്ളവരാണ് തങ്ങള്. ഇപ്പോള് നിശാന്തിനോടും നളന്ദയിലെ ബിഹാര്ഷരിഫീല് നിന്നെത്തിയ മുഹമ്മദ് ഇഫ്തെക്കര് അലം പറഞ്ഞു. നിതീഷിന്റെ ജന്മജില്ലയാണ് ഇത്.
അന്പതുകാരനായ നിശാന്ത് ബിറ്റ് മെസ്രയില് നിന്നുള്ള എന്ജിനീയറിങ് ബിരുദധാരിയാണ്.കഴിഞ്ഞ വര്ഷം മുതല് തന്നെ ഇദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തില്സജീവമാകുന്നതിന്റെ സൂചനകള് നല്കിയിരുന്നു. ജെഡിയു നേതാക്കളും പ്രവര്ത്തകരും ഇദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന ആവശ്യമുയര്ത്തിയിരുന്നു.
ശനിയാഴ്ച അദ്ദേഹം പാര്ട്ടിയുടെ മുതിര്ന്ന നേതാക്കളും നിയമസഭാംഗങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. പിതാവിന്റെ കര്ത്തവ്യങ്ങള് പൂര്ത്തീകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനവും അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹം ഉടന് തന്നെ ചമ്പാരനില് നിന്ന് സംസ്ഥാനമെമ്പാടും ഒരു യാത്ര നടത്തുമെന്നാണ് സൂചന.