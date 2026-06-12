26 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ്... 12 വയസിൽ കാണാതായ മകൻ സതീഷ് അമ്മയെ കണ്ടത് സലിം അബ്ദുൾ അൻസാരിയായി
12 വയസുള്ളപ്പോഴാണ് സതീഷ് വീട് വിട്ടിറങ്ങിയത്. മകനെ നഷ്ടമായതോടെ ഇക്കാലമത്രയും അമ്മയും മറ്റ് ബന്ധുക്കളും മകനെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.
Published : June 12, 2026 at 2:51 PM IST
ബെംഗളൂരു: 26 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ധർമ്മസ്ഥലത്ത് നിന്ന് കാണെയായ മകൻ ഒടുവിൽ തിരികെ വീട്ടിലേക്കെത്തി. സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മള് പല കഥകളും കാണാറുണ്ടെങ്കിലും യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇതാദ്യമായാകും ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം.
26 വർഷം മുൻപ് കർണടകയിലെ ധർമ്മസ്ഥലയിൽ നിന്ന് കാണാതായതാണ് സതീഷ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ. ധർമ്മസ്ഥലയിലെ അശോകനഗറിൽ താമസിക്കുന്ന സതീഷ് 2000-ൽ വെറും 12 വയസുള്ളപ്പോഴാണ് വീട് വിട്ടിറങ്ങിയത്. മകനെ നഷ്ടമായതോടെ ഇക്കാലമത്രയും അമ്മയും മറ്റ് ബന്ധുക്കളും മകനെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇടയ്ക്ക് ധർമ്മസ്ഥലയിൽ വന്ന ഒരു സർക്കസ് ട്രൂപ്പിനൊപ്പം കുട്ടി പോയെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള് പരന്നെങ്കിലും മകനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ട്രൂപ്പിനൊപ്പം പോയ മറ്റ് കുട്ടികൾ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെങ്കിലും സതീഷ് ഒരിക്കലും തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അന്ന് കാണാതായ കുട്ടി പിന്നീട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും പിന്നീട് അവിടെ സ്ഥിര താമസമാക്കുകയും ചെയ്തു. കാലം ഒരുപാട് കടന്ന് പോയി. ക്രമേണ കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ജന്മസ്ഥലവും ബന്ധുക്കളെയും മറന്നു.
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ഒടുവിൽ 26 വർഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറം സതീഷ് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ധർമ്മസ്ഥല ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയപ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി അദ്ദേഹത്തെ നാട്ടുകാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഒരു പ്രാദേശിക കടയുടമ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയുകയും കുടുംബത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട വേർപിരിയലിനുശേഷം ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തം അമ്മയെയും ബന്ധുക്കളെയും കണ്ടു.
മകൻ്റെ തിരോധാനത്തിനും പിന്നാലെ വർഷങ്ങളായുള്ള അമ്മയുടെ കാത്തിരിപ്പിനുമണ് അവസാനമായത്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനകളും നേർച്ചകളും നടത്തി ആ അമ്മ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. തൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും മകനെ കാണണമെന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം.
സതീഷ് തിരികെയെത്തിയത് സലിം അബ്ദുൾ അൻസാരിയായി
പക്ഷെ ഈ കഥയ്ക്ക് മറ്റൊരു ട്വിസ്റ്റ് കൂടിയുണ്ട്. അന്ന് കാണാതായ സതീഷ് തിരിച്ചെത്തിയത് സലിം അബ്ദുൾ അൻസാരിയായാണ്. മതം മാറി പുതിയ നാമധാരണം സ്വീകരിച്ച് താലിമ എന്ന സ്ത്രീയെ വിവാഹവും കഴിച്ചു. അതിൽ ഖുഷി, അസം എന്നീ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ചെലവഴിച്ച സലിം കന്നഡയും തുളുവും മറന്നു. ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ഹിന്ദിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഭാഷാ തടസങ്ങളും കാലക്രമേണയുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് കുടുംബത്തിന് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.
"ഞാൻ നാലാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് വീട് വിട്ടത്. വീട്ടിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ധർമ്മസ്ഥലയിൽ അന്ന് ഒരു ദീപോത്സവം നടക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു സർക്കസ് ഗ്രൂപ്പിനൊപ്പം അവരോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യാൻ പോയി. മൂന്ന് ആൺകുട്ടികൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയത ശേഷം മടങ്ങി. ഞാൻ തിരികെ പോയില്ല'' - സതീഷ് പറയുന്നു.
ജൂൺ ഒൻപതിന് രാത്രിയിലാണ് വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടായതെന്ന് സഹോദരൻ നാഗേഷ് വിശദീകരിച്ചു. നാഗേഷുമായി സംസാരിക്കുകയാണെന്ന് ആദ്യം കരുതിയ ഒരു പ്രാദേശിക കടയുടമ സതീഷുമായി സംഭാഷണം ആരംഭിച്ചു. അത് നാഗേഷല്ലെന്ന് മനസിലാക്കിയപ്പോൾ, അയാൾ ആ മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്ത്, വിവരങ്ങള് തേടി. അദ്ദേഹം ചോദിച്ച പല പേരുകളും സതീഷിന് അറിയാമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഒടുവിൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം തിരികെയെത്തിയത്.
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