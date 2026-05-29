നീണ്ട താടിയും കാവി വസ്ത്രവും; 20 വർഷത്തെ തിരോധാനത്തിനൊടുവില് സ്വാമിജി, അമ്പരന്ന് കുടുംബം
രാജൻ പുരി മഹാരാജാവായി വീട്ടിലേക്ക് എത്തി. വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം മകനെ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ട് കുടുംബം, ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹരിദ്വാറിൽ ഏഴ് വർഷം താമസിച്ച് സ്വാമിയായ ആചാരിയെക്കുറിച്ചറിയാം..
Published : May 29, 2026 at 8:05 AM IST
ബെംഗളൂരു: 20 വർഷത്തെ തിരോധാനത്തിന് ശേഷം മകൻ സ്വാമിജിയായി വീട്ടിലെത്തി. നീണ്ട താടിയും കാവി വസ്ത്രവും ധരിച്ച് രാജൻ പുരി മഹാരാജാവായി വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയ സ്വാമിജിയെ കണ്ട കുടുംബം അമ്പരന്നു. കര്ണാടകയിലെ ബെല്ലാരിയിലാണ് സംഭവം. 18 വയസില് കാണാതായ മകന് സ്വാമിജി ആയതോടെ ഗ്രാമം മുഴുവന് ദര്ശനത്തിനായി വീട്ടില് തടിച്ച് കൂടി.
മകൻ്റെ തിരോധനത്തില് ദുഖിതരായ മാതാപിതാക്കള്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് സ്വാമിജിയായുള്ള തിരിച്ചുവരവ് കുടുംബത്തെ ഒരേസമയം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും സന്തോഷത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു. കുരുഗോഡിൽ നിന്നുള്ള ചന്ദ്രശേഖരാചാരിയുടെയും ചന്ദ്രകലയുടെയും ഏക മകനായ ശങ്കർ ആചാരിയാണ് തിരിച്ചെത്തിയത്. 20 വര്ഷങ്ങള്ളള്ക്ക് ശേഷം വീട്ടിലെത്തിയ സ്വാമിജിയായ ശങ്കർ ആചാരിയെ കാണാന് സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും വീട് സന്ദർശിച്ചു. ശങ്കർ തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും ഹിന്ദിയും കന്നഡയും കലർന്ന ഭാഷയിലാണ് സംസാരിച്ചത്.
ശങ്കർ ആചാരി കുടുംബത്തോടൊപ്പം വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് കുരുഗോഡിൽ കഴിഞ്ഞത്. എന്നാല് സന്തോഷപൂര്വം ജീവിച്ചിരുന്ന കുടുംബത്തിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായി. ഇതോടെ ശങ്കർ ആചാരിക്ക് ജോലിക്കായി ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. എന്നാല് ജോലിക്ക് പ്രവേശിച്ച ആചാരിക്ക് സന്തോഷമോ താല്പര്യമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പതിയെ അദ്ദേഹം നിരാശയിലേക്ക് വീണു. തുടര്ന്ന് അദ്ദേഹം മുംബൈയിലേക്ക് താമസം മാറി. വീട്ടുകാരുമായോ ബന്ധുക്കളുമായോ അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെടാതെ ആയി.
ബെംഗളുരൂവിലേക്ക് പോയ ആചാരിയുടെ വിവരങ്ങള് ലഭിക്കാതെ ആയതോടെ മാതാപിതാക്കളും സങ്കടത്തിലായി. കുടുംബം പല വഴികളിലൂടെ ബന്ധപ്പെടാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആചാരിയെ കിട്ടിയിരുന്നില്ല. വളരെ തിരക്കേറിയ സിറ്റിയില് ജീവിച്ച ആചാരി ക്രമേണ ലൗകിക ജീവിതം വെടിയുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സന്യാസം തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹരിദ്വാറിൽ 7 വർഷം താമസിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. വര്ഷങ്ങള് നീണ്ട പരിശ്രമത്തിൊടുവില് നിരഞ്ജൻ ദേവ് എന്ന ഗുരുവിൽ നിന്ന് സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് സന്യാസിയായി.
"കുടുംബത്തെ ദർശിക്കാന് കഴിഞ്ഞതില് സന്തോഷം"
മാതാപിതാക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും സ്നേഹം കാണുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ആചാരി പറഞ്ഞു. സനാതന ധർമ്മത്തിൽ, കുലദേവതയെ ദർശിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. എനിക്ക് ഇവിടെ കാളികാ ദേവിയുടെ ദർശനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"എട്ട് വർഷമായി ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിലുള്ള കുന്ദേശ്വര് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉപമേധാവിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുവരികയാണ്. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് കുംബർ ബസവരാജ് എന്ന വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹം കുറുഗോഡ് നിവാസിയാണെന്ന് ഞാന് വൈകിയാണ്അറിഞ്ഞത്.
ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ തിരക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. അങ്ങനെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണാൻ സഹായിച്ചതിന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദിയുള്ളവനാണ്" ശങ്കർ ആചാരി പറഞ്ഞു.
