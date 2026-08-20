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'വയോധികയായ അമ്മയെ പരിചരിക്കാനാകില്ല'; ട്രെയിനിന് മുന്നിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തി, മകന്‍ അറസ്റ്റില്‍

അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ മകന്‍ അറസ്റ്റില്‍. 75കാരിയായ പത്മാവതിയാണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ സിസിടിവി ദൃശ്യം കണ്ട് ഞെട്ടിച്ച് റെയില്‍വേ പൊലീസ്.

Man arrested in murder case Murder case Train accident Son pushed mother into railwaytrack
Representative image. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2026 at 2:06 PM IST

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ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ അമ്മയെ ട്രെയിനിന് മുന്നില്‍ തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയ മകന്‍ അറസ്റ്റില്‍. തിരുവള്ളൂര്‍ മണാവൂര്‍ സ്വദേശിയായ പാർഥസാരഥിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. 75കാരിയായ പത്മാവതിയാണ് മരിച്ചത്. മണാവൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്‍ സമീപം റെയില്‍വേ ട്രാക്കിലാണ് ഇവരെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഓഗസ്റ്റ് 18നാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം.

ക്രൂരമായ സംഭവം ഇങ്ങനെ: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരനായ ശേഷാത്രിയുടെ ഭാര്യയാണ് പത്മാവതി. ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ഭര്‍ത്താവ് മരിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെ ആവടിയിലെ വീട്ടില്‍ രണ്ട് ആണ്‍മക്കള്‍ക്കൊപ്പമാണ് പത്മാവതി ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഭര്‍ത്താവ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരനായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പത്മാവതിക്ക് മാസം 45,000 രൂപ പെന്‍ഷനും ലഭിച്ചിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നാളുകളായി വാര്‍ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് പത്മാവതി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിനിടെ മണാവൂരിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ മകന്‍ പാര്‍ഥസാരഥി അമ്മയെയും കൊണ്ട് ആവടിയിലെ വീട്ടില്‍ നിന്നിറങ്ങി. നടക്കാന്‍ കഴിയാത്ത അമ്മയെ വീല്‍ചെയറില്‍ ഇരുത്തിയാണ് യാത്ര തിരിച്ചത്. എന്നാല്‍ വീട്ടില്‍ നിന്നും അല്‌പം അകലെയുള്ള മണാവൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം എത്തിയപ്പോള്‍ പാര്‍ഥസാരഥി അമ്മയെ ട്രെയിനിന് മുന്നിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു. ട്രെയിനിന് മുന്നിലേക്ക് വീണ് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ പത്മാവതി തത്‌ക്ഷണം മരിച്ചു.

സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ മണവൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്‍റെ ട്രാക്കിന് സമീപം സ്‌ത്രീയുടെ മൃതദേഹമുണ്ടെന്ന് ആരക്കോണം റെയിൽവേ പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു. വിവരം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് മൃതദേഹം പത്മാവതിയുടേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മൃതദേഹത്തിന് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന വീല്‍ചെയറാണ് പത്മാവതിയെ വേഗത്തില്‍ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് കാരണമായത്. പിന്നാലെ മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

ക്രൂരതയുടെ ദൃശ്യം ഒപ്പിയെടുത്ത് സിസിടിവി ക്യാമറ: മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെ സംഭവത്തില്‍ പൊലീസ് അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചു. അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തെ സിസിടിവി ക്യാമറ പരിശോധിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സംഭവത്തിന്‍റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യം കണ്ടത്. വീല്‍ചെയറില്‍ പത്മാവതിയെ തള്ളി കൊണ്ട് ഒരാള്‍ വരുന്നതും തുടര്‍ന്ന് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ജോലാർപേട്ടയിലേക്ക് പോകുന്ന ജോലാർപേട്ട എക്‌സ്‌പ്രസിന് മുന്നിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നതിന്‍റെയും ദൃശ്യങ്ങള്‍ ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

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ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ പത്മാവതിയെ ട്രാക്കിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടത് മകന്‍ പാര്‍ഥസാരഥിയാണെന്ന് പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ സ്ഥലം വിട്ട മകനെ പൊലീസ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുകയും തുടര്‍ന്ന് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു. അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് കൊലപാതക കാരണം മകന്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. വയോധികയായ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം മോശമാണെന്നും അവരെ പരിചരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും മകന്‍ പറഞ്ഞു. പരിചരിക്കാന്‍ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അമ്മയെ ഓടുന്ന ട്രെയിനിന് മുന്നിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയായിരുന്നുവെന്ന് മകന്‍ പാര്‍ഥസാരഥി മൊഴി നല്‍കി.

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