'എന്‍റെ അമ്മയേയും അയല്‍വാസിയേയും കൊന്നു'; മൃതദേഹങ്ങളുമായി യുവാവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍

കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ പ്രതി രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങളും ഒരു പിക്കപ്പ് വാനില്‍ കയറ്റി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തുകയായിരുന്നു.

സിര്‍സ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 28, 2025 at 4:08 PM IST

സിര്‍സ: അമ്മയേയും കാമുകനേയും കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹവുമായി യുവാവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍. കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും അവിഹിത ബന്ധങ്ങള്‍ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്ന കാഴ്‌ച വാര്‍ത്തകളിലൂടെയും മറ്റും നാം നിത്യേന കാണുന്നതാണ്.

അത്തരം നാടിനെ നടക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഹരിയാനയില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നത്. സിക്കന്ദര്‍പൂര്‍ ജില്ലയിലെ തെഹാദ് ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. വ്യാഴാഴ്‌ച (നവംബര്‍ 27) രാത്രിയിലായിരുന്നു ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം. ഇരുവരേയും കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം വെള്ളിയാഴ്‌ച രാവിലെ ഒരു പിക്കപ്പ് വാനില്‍ മൃതദഹേങ്ങള്‍ കയറ്റി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തി പ്രതി കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. അമ്മ അംഗൂരി ദേവി(50), അയല്‍വാസിയായ ലേഖ്ചന്ദു(50) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്

സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ, മരിച്ച അംഗൂരി ദേവിയും അയല്‍വാസിയായ ലേഖ്ചന്ദുമായി ദീര്‍ഘനാളായിഅവിഹിത ബന്ധം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നു. ഇതറിഞ്ഞ മകന്‍ അമ്മയെ പലതവണ വിലക്കിയെങ്കിലും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടരുകയായിരുന്നു. ഇതില്‍ പ്രകോപിതനായാണ് ഇരുവരേയും കൊലപ്പെടുത്താന്‍ മകന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. പ്രതിയുടെ ഭാര്യയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് വ്യാഴാഴ്‌ച രാത്രി രണ്ടുമണിയോടെ ലേഖ്ചന്ദിനെ സ്‌കാര്‍ഫ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. തുടര്‍ന്നാണ് അമ്മയേയും അതേരീതിയില്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം പുലര്‍ച്ചെ പ്രതി രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങളും ഒരു പിക്കപ്പ് വാനില്‍ കയറ്റി സിര്‍സ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തി. തുടര്‍ന്ന് താന്‍ അമ്മയേയും കാമുകനേയും കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് പൊലിസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു. ഉടന്‍ പൊലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തു. രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങളും സിര്‍സ സിവില്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോസ്‌റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിന് അയച്ചു.

കൊലപാതകം ഭാര്യയുടെ സഹായത്തോടെ

ഭാര്യയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇയാള്‍ കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്ന് ഡി എസ് പി രാജേഷ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. "ഭാര്യയുടെ ഒത്താശയോടെയാണ് ഇരുവരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പ്രതിയായ യുവാവ് സമ്മതിച്ചു. രാവിലെ ഒരു പിക്കപ്പ് വാനില്‍ രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങളുമായി യുവാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി. അമ്മയും അയൽവാസിയായ ലേഖ്ചന്ദും തമ്മിലുള്ള അവിഹിത ബന്ധം മൂലമാണ് ഇരുവരെയും കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കേസിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും", ഡി എസ് പി രാജേഷ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

ഈ ഇരട്ടകൊലപാതകം പ്രദേശത്ത് പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്‌ടിച്ചു. സംഭവസ്ഥലത്ത് ധാരാളം ആളുകള്‍ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു. കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിയുടെ ഭാര്യയ്ക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് പ്രാഥമിക വിവരം ലഭിച്ചതിനാൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

