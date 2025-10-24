85 വയസുള്ള അമ്മയെ തോളില് ചുമന്ന് മകന് നടന്നത് 220 കിലോമീറ്റര്, ലക്ഷ്യം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം
ഈയാഴ്ചയുടെ തുടക്കത്തിലാണ് ഈ മകന് തന്റെ തീര്ത്ഥാടനം ആരംഭിച്ചത്. നവംബര് രണ്ടിന് നടക്കുന്ന കാര്ത്തിക ഏകദശിയില് പാന്തര്പൂരിലെത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
Published : October 24, 2025 at 12:38 PM IST
ബെലഗാവി: പ്രായമാകുമ്പോള് മാതാപിതാക്കളെ വൃദ്ധസദനങ്ങളിലും തെരുവോരത്തും മറ്റും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മക്കളുടെ വാര്ത്തകളാണ് നിത്യവും നാം കേള്ക്കുന്നത്. ഇതില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായ ഒരു മകന്റെ വാര്ത്തയാണ് ഇപ്പോള് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. വളരെ അപൂര്വമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും ആരാധനയുടെയും ഉദാഹരണമാണ് ഈ മകന് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. കര്ണാടകയിലെ ഒരു കുഗ്രാമത്തില് നിന്നുള്ള മകനാണ് മാതൃസ്നേഹത്തിന്റെ മഹനീയ മാതൃക തീര്ത്തിരിക്കുന്നത്.
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പാന്താര്പൂര് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവാന് വിത്താലയുടെയും രുക്മിണി ദേവിയുടെയും അനുഗ്രഹം തേടി തുടര്ച്ചയായ അഞ്ചാം വര്ഷവും സ്വന്തം അമ്മയെ തോളില് ചുമന്ന് കാല് നടയായി 220 കിലോമീറ്റര് താണ്ടുകയാണ് ഇയാള്. ബെലഗാവി ജില്ലയിലെ റായ്ബാഗ് താലൂക്കിലുള്ള കെമ്പാട്ടി ഗ്രാമത്തില് നിന്നുള്ള സദാശിവ ബാനിയാണ് തന്റെ 85 വയസുള്ള അമ്മ സത്യവ്വ ബാനിയുമായി ഈ ദീര്ഘമായ തീര്ത്ഥാടനത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മഴയും വെയിലും കാറ്റും എല്ലാം അവഗണിച്ച് ഇയാള് ദിവസവും 20 -25 കിലോമീറ്റര് അമ്മയെ തോളിലേന്തി നടക്കുന്നു. സൂര്യന് അസ്തമിക്കുന്നിടത്ത് വിശ്രമിക്കുന്നു. അടുത്ത പ്രഭാതത്തില് വീണ്ടും യാത്ര തുടരുന്നു. ഈയാഴ്ച ആദ്യം ആരംഭിച്ച ഈ തീര്ത്ഥാടനം നവംബര് രണ്ട് കാര്ത്തിക ഏകാദശിയില് ക്ഷേത്രത്തില് എത്തിച്ചേരണം.
മാതാപിതാക്കളെ വൃദ്ധസദനങ്ങളില് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മക്കളുടെ കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാല് നമ്മെ ഈ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടു വന്നത് ഈ മാതാപിതാക്കളാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി അവര് പല ത്യാഗങ്ങളും സഹിച്ചുവെന്നും സദാശിവ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാല് വളരെ ചുരുക്കം പേര് മാത്രമേ ഇത് ഓര്മ്മിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ സേവിക്കുകയാണ് യഥാര്ത്ഥ ആരാധനയെന്ന് ജനങ്ങളെ ഓര്മ്മിപ്പിക്കാനാണ് തന്റെ ഈ യാത്രയെന്നും സദാശിവ പറഞ്ഞു. നാം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മൂല്യം മറന്ന് പോകുമ്പോള് ദൈവത്തിന് പോലും കരുത്തില്ലാതാകുന്നു.
ഭഗവാന് വിത്താലയുടെ കടുത്ത ഭക്തനാണ് സദാശിവ. വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് ചന്ദ്രഭാഗ നദിയില് പുണ്യസ്നാനം ചെയ്തതോടെയാണ് തനിക്ക് ഇത്തരമൊരു തീര്ത്ഥാടനത്തിന് തോന്നലുണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. തനിക്ക് അന്ന് എന്തോ ആന്തരികമായ മാറ്റം സംഭവിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. താന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം അമ്മയുമായി എല്ലാ കൊല്ലവും വിത്താലയെ കാണാന് എത്തണമെന്നും അന്ന് താന് തീരുമാനിച്ചു. ഇത് തനിക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും നല്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
മകന്റെ ഭക്തിയാണ് തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമെന്ന് സദാശിവത്തിന്റെ അമ്മ പറയുന്നു. മകനാണ് തനിക്ക് എല്ലാമെന്നും അവര് ചിരിയോടെ വ്യക്തമാക്കി. സ്നേഹത്തോടെയും ആദരവോടെയുമാണ് മകന് തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അവന് എപ്പോഴും സന്തോഷം കൊടുക്കണേ എന്നാണ് താന് ദൈവത്തോട് പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്ത്. അവന്റെ കയ്യില് കിടന്ന് മരിക്കണമെന്നാണ് തന്റെ ആഗ്രഹമെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ആധുനിക കാലത്തെ ശ്രാവണകുമാരനെന്ന് നാട്ടുകാര് സദാശിവയെ വിളിക്കുന്നത്. രാമായണത്തിലെ കഥാപാത്രമാണ് ശ്രാവണകുമാരന്. മാതാപിതാക്കളോടുള്ള പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത നിറ ഭക്തിയുടെ മകുടോദാഹരണമാണ് അദ്ദേഹം.
യുവാക്കള്ക്കുള്ള സന്ദേശം, പരിധിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം
കെമ്പാട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തംഗം ശിവപ്പ നായിക് സദാശിവയുടെ പ്രവൃത്തിയെ പ്രശംസിച്ചു. ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്കുള്ള പാഠമാണിത്. മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിക്കുന്ന മക്കളുടെ കാലമാണിത്. സദാശിവയുടെ യാത്ര സ്നേഹത്തിന്റെയും കര്ത്തവ്യത്തിന്റെയും സന്ദേശമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകളെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ കൂടുതല് ആദരവോടെ പരിചരിക്കാന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഉദാഹരണം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. താന് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനും സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനുമായി പോയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിന് വലിയ ദൈവിക ഊര്ജ്ജമാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കര്ണാടകയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലുമുള്ള നിരവധി ആളുകളെ സദാശിവയുടെ കഥ ആഴത്തില് സ്പര്ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശ്വാസം പലരൂപത്തിലാകാമെന്ന് അദ്ദേഹം ഓരോരുത്തരെയും ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും പരിചരിക്കുന്നതിനും ഉപരിയല്ലെന്നും ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നു.