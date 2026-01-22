ETV Bharat / bharat

ജമ്മുവിൽ വാഹനാപകടം; 10 സൈനികർ കൊലപ്പെട്ടു, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

ജമ്മുവില്‍ സൈനിക വാഹനം അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടു. 200 അടി താഴ്‌ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ 10 സൈനികര്‍ മരിച്ചു. മഞ്ഞ് മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്‌ച മറച്ചതോടെയാണ് അപകടം.

Representational image (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 22, 2026 at 3:32 PM IST

ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്‌മീരിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ 10 സൈനികർ മരിച്ചു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്. ജമ്മുവിലെ ഭദേർവാ-ചംബ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം താഴ്‌ചയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. ദോഡ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. റോഡില്‍ നിന്നും തെറി മാറിയ വാഹനം 200 അടി താഴ്‌ചയിലേക്കാണ് ചെന്ന് പതിച്ചതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

21 സൈനികരുമായ സഞ്ചരിച്ച വാഹനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അതിൽ പത്ത് പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പരിക്കേറ്റ സൈനികരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെന്നും ബ്ലോക്ക് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ (ബിഎംഒ) ഭദേർവാ ഡോ വർഷ ശർമ്മ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

നിസാര പരിക്കേറ്റ സൈനികര്‍ അടുത്തുള്ള സൈനിക ഭാദേർവാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. റോഡിലെ മഞ്ഞ് കാരണം കാഴ്‌ച തടസമാവുകയും വാഹനം മലയിടുക്കിലേക്ക് മറിയുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്. സൈനികർക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളുണ്ടെന്നും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

മുതിർന്ന പൊലീസ്, സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിക്കേറ്റ സൈനികരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തി നേരില്‍ കണ്ടു. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും ഡോക്‌ടർമാരെയും സഹായിക്കുന്നതിനായി ജിഎംസി ദോഡയിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ അടങ്ങുന്ന മെഡിക്കല്‍ സംഘവും ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

റംബാനിലും സമാന സംഭവം: അടുത്തിടെ ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ റംബാനിലും സൈനിക വാഹനം കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടമുണ്ടായതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. മൂന്ന് സൈനികരാണ് അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ​ദേശീയപാത 44ൽ ബട്ടേരി ചഷ്‌മയ്ക്കടുത്തായിരുന്നു അപകടം.

റോഡിൽ‌ നിന്ന് തെന്നിമാറിയ വാഹനം 700 അടി താഴ്‌ചയുള്ള കൊക്കയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. ജമ്മുവിൽ നിന്ന് ശ്രീന​ഗറിലേക്ക് പോയ ട്രക്കാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഡ്രൈവർക്ക് നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടപ്പെട്ട് വാഹനം താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്.

രാജസ്ഥാനിലും വാഹനാപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് മൂന്ന് സൈനികര്‍ മരിച്ചിരുന്നു. ഗംഗാനഗര്‍ ജില്ലയിലെ രാജിയസർ പ്രദേശത്ത് സൈനിക വാഹനം മറിഞ്ഞാണ്​ അപകടമുണ്ടായത്. സംഭവത്തില്‍ അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്‌തു. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ വാഹനം അഗ്നിക്കിരയായതാണ് അപകടത്തിന്‍റെ വ്യാപ്‌തി വര്‍ധിക്കാന്‍ കാരണം. വാഹനത്തിനകത്ത് കുടുങ്ങി പോയ സൈനികരാണ് മരിച്ചത്.

കാലാവസ്ഥ മോശമാകുന്നു: നിലവില്‍ കശ്‌മീരില്‍ അതിശൈത്യവും മഞ്ഞ്‌ വീഴ്‌ചയും തുടരുകയാണ്. ഉയര്‍ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് മഞ്ഞ്‌ വീഴ്‌ച രൂക്ഷമാകുന്നത്. രാത്രിയില്‍ പലയിടങ്ങളിലും കൊടും തണുപ്പാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വടക്കൻ, മധ്യ കശ്‌മീരിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നേരിയ മഞ്ഞുവീഴ്‌ചയ്‌ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു. കശ്‌മീരിൽ പലയിടങ്ങളിലും തുടർച്ചയായി പൂജ്യത്തിന് താഴെ താപനില തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവചനം.

ഇന്ന് (ജനുവരി 22) മുതൽ താഴ്‌വരകളിലുടനീളം മിതമായതോ കനത്തതോ ആയ മഴയും മഞ്ഞുവീഴ്‌ചയും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി 24 അവസാനം വരെ ശക്തമായ വെസ്‌റ്റേൺ ഡിസ്‌റ്റർബൻസ് (അധിക ഉഷ്‌ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റാണ്) സജീവമായിരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഈ സീസണിലെ ആദ്യത്തെ മഞ്ഞുവീഴ്‌ച ഇതുവരെ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. തന്നെയുമല്ല 'ചില്ലായ്‌ കലൻ' എന്ന 40 ദിവസത്തെ കഠിനമായ ശൈത്യകാല തണുപ്പ് ഡിസംബർ 21ന് ആരംഭിച്ച് ജനുവരി 30ന് അവസാനിക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം.

