നക്സല് വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനിടെ കരടിയുടെ ആക്രമണം. പരിക്കേറ്റ സൈനികന് ചികിത്സയില്.
Published : November 7, 2025 at 2:11 PM IST
റായ്പൂര്: ഛത്തീസ്ഗഡില് നക്സല് വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനിടെ സൈനികന് കരടിയുടെ ആക്രമണം. വെട്രി കണ്ണയ്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇന്നലെ (നവംബര് 06) ബിജാപൂര് വനമേഖലയിലാണ് സംഭവം.
നക്സല് ഓപ്പറേഷനിടെയുണ്ടായ ആക്രമണം: കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ബിജാപൂര് വനമേഖലയില് സൈന്യത്തിന്റെ ഓപ്പറേഷന് തുടരുകയാണ്. ഇടതൂര്ന്ന വനങ്ങളും കുന്നുകളുമുള്ള പ്രദേശമാണ് ബിജാപൂര്. നക്സല്സിനായി ഓപ്പറേഷന് പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വെട്രി കണ്ണ കരടിയുടെ മുന്നിലകപ്പെട്ടത്.
ഇതോടെ കരടി സൈനികനെ ആക്രമിച്ചു. ആക്രമണത്തില് കാലിന് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു. ആക്രമണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ വെട്രി കണ്ണ ബോധരഹിതനായി താഴെവീണു. ഇതോടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് സൈനികര് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞ സംഘം സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് ഹെലികോപ്റ്റര് അയച്ചു. പരിക്കേറ്റ സൈനികനെ ബിജാപൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.
പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനാല് അവിടെ നിന്നും പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നല്കിയ സൈനികനെ റായ്പൂരിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് റഫര് ചെയ്തു. പരിക്ക് ഗുരുതരമാണെന്നും മികച്ച ചികിത്സക്കായാണ് റായ്പൂരിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്നും ഡോക്ടര്മാര് പറഞ്ഞു. നിലവില് ചികിത്സയില് കഴിയുന്ന സൈനികന്റെ ആരോഗ്യനില ഡോക്ടര്മാരുടെ വിദഗ്ധ സംഘം പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്.
ഏഴിടങ്ങളില് നക്സല് വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷന്: ബിജാപൂരില് മാത്രമല്ല ബസ്തര് ഡിവിഷനിലെ ഏഴ് ജില്ലകളിലെ വനമേഖലയില് നക്സല് വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷന് നടക്കുന്നുണ്ട്. ബിജാപൂർ, സുക്മ, ദന്തേവാഡ, നാരായൺപൂർ, കൊണ്ടഗാവ്, ബസ്തർ, കാങ്കർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഓപ്പറേഷന് പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഓപ്പറേഷന് പുരോഗമിക്കുന്ന ഈ വനമേഖലകളിലെല്ലാം വന്യമൃഗ ഭീഷണിയുണ്ട്. മാത്രമല്ല ചില വനമേഖലയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിലും സൈനികര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുന്നുണ്ട്.
