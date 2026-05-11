30 ലക്ഷം രൂപയുടെ ജോലി രാജിവച്ച് 100 കോടിയുടെ വ്യാജ ട്രേഡിങ് ആപ്പ് തട്ടിപ്പ്; സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ പിടിയിൽ
ട്രേഡിങിൻ്റെ പേരിൽ ഇരകൾക്ക് വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുകയും പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ സിൻഡിക്കേറ്റ് വ്യാജ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും വെബ്സൈറ്റും ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : May 11, 2026 at 11:36 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കോടികളുടെ വ്യാജ ട്രേഡിങ് ആപ്പ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ പിടിയിൽ. മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയിൽ പ്രതിവർഷം 30 ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിച്ചിരുന്ന രവി റാത്തോഡും (31) രണ്ട് കൂട്ടാളികളുമാണ് 99 കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ ട്രേഡിങ് ആപ്പ് തട്ടിപ്പ് നടത്തി ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പിടിയിലായത്.
പ്രതിവർഷം 30 ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിച്ചിരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് വ്യാജ ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ് റാക്കറ്റ് നടത്തിയതെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ട്രേഡിങിൻ്റെ പേരിൽ ഇരകൾക്ക് വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുകയും പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ സിൻഡിക്കേറ്റ് വ്യാജ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും വെബ്സൈറ്റും ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"വ്യാജ ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പഹാർഗഞ്ചിലെ ഒരു നിവാസി നാഷണൽ സൈബർ ക്രൈം റിപ്പോർട്ടിംഗ് പോർട്ടലിൽ പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്നത്" ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ (സെൻട്രൽ) രോഹിത് രാജ്വീർ സിംഗ് പറഞ്ഞു.
പരാതിക്കാരന് അജ്ഞാതരിൽ നിന്ന് കോളുകളും സന്ദേശങ്ങളും ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ കമ്പനി ഓഹരി വിപണിയിൽ നൂതന സോഫ്റ്റ്വെയർ അധിഷ്ഠിത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിക്ഷേപങ്ങൾ വൻ സാമ്പത്തിക ലാഭം നേടിത്തരുമെന്നാണ് തട്ടിപ്പുകാർ പരാതിക്കാരനോട് പറഞ്ഞത്.
ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച പരാതിക്കാരൻ ഓൺലൈൻ പണമിടപാട് സംവിധാനങ്ങൾ വഴി ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം 10,000 രൂപ കൈമാറിയതായും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. "തുടക്കത്തിൽ, ഇരയുടെ വിശ്വാസം നേടുന്നതിനായി ആപ്പിൽ ദിവസേന ലാഭം നേടുന്നതായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് തുക പിൻവലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നികുതി, അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേഷൻ, പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജുകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ അധിക ഫണ്ട് നിക്ഷേപിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു" ഡിസിപി പറഞ്ഞു.
സൈബർ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉപദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് സംശയം തോന്നിയ ഇയാൾ, ഉടൻ തന്നെ ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തുടർന്ന് മെയ് 1 ന് പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് വിപുലമായ സാങ്കേതിക വിശകലനം, ഡിജിറ്റൽ നിരീക്ഷണം, സാമ്പത്തിക ഇടപാട് പരിശോധന, ഐപി ട്രാക്കിങ്, സെർവർ ലോഗ് വിശകലനം എന്നിവ നടത്തി.
സംശയം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി പ്രതികൾ ഇരകളെ തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ തുകകൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇരകളുടെ പ്രതികരണങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തന പരിചയത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിൻഡിക്കേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനും വെബ്സൈറ്റും പ്രതികൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നുവെന്നും ഡിസിപി പറഞ്ഞു. സാങ്കേതിക പരിശോധനയിൽ ഏകദേശം 636 അക്കൗണ്ടുകൾ വ്യാജ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.
"സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിൻ്റേയും ഡിജിറ്റൽ ഇലിജൻസിൻ്റേയും സഹായത്തോടെ ബെംഗളൂരുവിൽ രവി റാത്തോഡിനെ ഒരു സംഘം നിരീക്ഷിച്ചു. മെയ് 3 ന് അയാളെ പിടികൂടി, കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പണം ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിയതായി പറയപ്പെടുന്ന രണ്ട് ലാപ്ടോപ്പുകൾ, ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ, ഒരു എസ്യുവി എന്നിവ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു" ഡിസിപി പറഞ്ഞു.
"രവി റാത്തോഡ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറാണ്, മുമ്പ് നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു, അടുത്തിടെ ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ, മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനെക്കുറിച്ചും ബാക്ക്എൻഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും തനിക്ക് വൈദഗ്ദ്യമുണ്ടെന്ന് പ്രതി വെളിപ്പെടുത്തി" പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വ്യാജ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും കൺട്രോൾ പാനലും കർണാടകയിലെ ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഫോണ് വിളികളും പണമിടപാടുകളും മധ്യപ്രദേശിലെ ഖാർഗോൺ ജില്ലയിലെ സനവാദ് എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. കർണാടകയിലും മധ്യപ്രദേശിലും പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പിടികൂടുന്നതിനുമായി രണ്ട് ടീമുകളെ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു എന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
സനവാദിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി സഹപ്രതികളായ സുദാമയെയും വികാഷ് റാത്തോഡിനെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കോൾ സെൻ്ററായി ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 17 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, അഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, 13 സിം കാർഡുകൾ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ, എടിഎം കാർഡുകൾ, ആയിരക്കണക്കിന് ഇരകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ എന്നിവയും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു.
ഓൺലൈൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ആളുകളെ പ്രത്യേകമായി ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒരു സംഘടിത അന്തർസംസ്ഥാന സൈബർ തട്ടിപ്പ് സിൻഡിക്കേറ്റ് പ്രതി സ്ഥാപിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പുരുഷ ഇരകളെ സ്വാധീനിക്കാനും വലിയ തുക നിക്ഷേപിക്കാനും കോൾ സെൻ്ററിൽ മനഃപൂർവ്വം സ്ത്രീകളെ നിയമിച്ചിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ALSO READ: എസ്ഐആര് പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയവരേക്കാൾ കുറവാണോ വിജയ ഭൂരിപക്ഷം? മമത ബാനർജിക്ക് പരാതി സമർപ്പിക്കാം - സുപ്രീം കോടതി