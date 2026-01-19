ETV Bharat / bharat

ജീവന് വേണ്ടി നിലവിളിച്ചത് രണ്ടര മണിക്കൂര്‍, ആരും തിരിഞ്ഞുനോക്കിയില്ല; യുവ എഞ്ചിനീയറുടെ മരണത്തില്‍ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

മകൻ സഹായത്തിനായി നിലവിളിച്ചു, പക്ഷേ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും വെറുതെ നോക്കി നിൽക്കുകയും വീഡിയോകൾ എടുക്കുകയുമായിരുന്നെന്ന് യുവരാജിൻ്റെ പിതാവ് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞു.

SOFTWARE ENGINEER DROWNED SOFTWARE ENGINEER CAR ACCIDENT CONSTRUCTION PIT ACCIDENT NOIDA CAR ACCIDENT DEATH
File Photo of Yuvraj Mehta (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 19, 2026 at 12:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞിലുണ്ടായ കാർ അപകടത്തിൽപെട്ട് യുവാവ് മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ കൺസ്‌ട്രക്ഷൻ കമ്പനിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയർ യുവരാജ് മേത്ത (27) മരിച്ച സംഭവത്തിലാണ് കേസ്. ലോട്ടസ് ഗ്രീൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനെതിരെയാണ് എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തത്. കമ്പനിയുടെയും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അനാസ്ഥയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പിതാവ് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി.

നോയിഡ സെക്‌ടർ -150 ൽ യുവരാജ് മേത്തയുടെ കാർ വെള്ളിയാഴ്‌ചയാണ് (ജനുവരി 16) അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. പ്രദേശത്ത് കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു. റോഡരികിലെ വെള്ളം നിറഞ്ഞ ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ കുഴിയിലേയ്‌ക്ക് വീണാണ് അപകടമുണ്ടായത്. യുവരാജ് എന്നയാൾ ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവെയാണ് അപകടമുണ്ടായി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയതെന്ന് ഡിഐജി പറഞ്ഞു.

"വെള്ളിയാഴ്‌ച രാത്രി സെക്‌ടർ -150 ലെ ഗ്രാൻഡിയോസ് കവലയ്ക്ക് സമീപം അമിതവേഗത്തിൽ വന്ന കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വെള്ളം നിറഞ്ഞ കുഴിയിലേയ്‌ക്ക് മറിഞ്ഞു. ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ നിർമാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഴിയിലേയ്‌ക്കാണ് കാർ മറിഞ്ഞത്" എന്ന് ഡിഐജി രാജീവ് നാരായൺ മിശ്ര പറഞ്ഞു.

കുഴിയിൽ വീണ യുവരാജ് വളരെ കഷ്‌ടപ്പെട്ട് കാറിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി 'തന്നെ രക്ഷിക്കൂ' എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ആഴമുള്ള കുഴിയായതിനാൽ ആരും തന്നെ യുവാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ തയാറായില്ല. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചയുടനെ പൊലീസും എൻഡിആർഎഫ് സംഘങ്ങളും സ്ഥലത്തെത്തി. ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടും യുവാവിനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല. പിന്നീട്, മുങ്ങൽ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായത്തോടെ മൃതദേഹം പുറത്തെടെത്തെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

യുവരാജിൻ്റെ പിതാവ് രാജ്‌കുമാർ മേത്ത നിർമാണ കമ്പനിക്കെതിരെ പരാതി നൽകി. ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അനാസ്ഥയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സംഭവത്തിൽ പരാതി നൽകിയത്. "എൻ്റെ മകൻ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ജീവനുവേണ്ടി വെള്ളത്തിൽ മല്ലിട്ടു. മകൻ സഹായത്തിനായി നിലവിളിച്ചു, പക്ഷേ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും വെറുതെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ചിലർ വീഡിയോകൾ എടുക്കുകയായിരുന്നു" എന്ന് അദ്ദേഹം പരാതിയിൽ പറഞ്ഞു.

അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ജീവനക്കാർക്കും അവനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവർക്ക് മുങ്ങൽ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം ലഭിച്ചില്ല. ഈ മുഴുവൻ കാര്യത്തിലും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അനാസ്ഥയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ തടയാൻ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്നും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്) സെക്ഷൻ 105 (കുറ്റകരമായ കൊലപാതകം), 106 (അശ്രദ്ധമൂലം മരണം), 125 (ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി) എന്നിവ പ്രകാരം നോളജ് പാർക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു.

കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഈ അപകടം നടന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് ഒരു ട്രക്കും ഇടിച്ചുകയറിയതായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. ഒരു ട്രക്ക് ഡ്രെയിൻ മതിൽ തകർത്തതായും ഇതുവരെയും അത് നന്നാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. ഡ്രെയിനിന് ചുറ്റും ബാരിക്കേഡുകൾ, റിഫ്ലക്ടറുകൾ, സൈൻബോർഡുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നോയിഡ അതോറിറ്റിയോട് പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ യാതൊരു നടപടിയും ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് താമസക്കാർ ആരോപിച്ചു. അപകടത്തിന് ശേഷം പൊലീസും അതോറിറ്റിയും കുഴി മണ്ണിട്ട് നികത്തി ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. എന്നാൽ ഡ്രെയിനിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ഇപ്പോഴും തുറന്നുകിടക്കുന്നു. ഇത് അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നു.

Also Read: അതിവേഗ ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു; 21 പേർ മരിച്ചു, നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

TAGGED:

SOFTWARE ENGINEER DROWNED
SOFTWARE ENGINEER CAR ACCIDENT
CONSTRUCTION PIT ACCIDENT
NOIDA CAR ACCIDENT DEATH
CONSTRUCTION PIT ACCIDENT FIR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.