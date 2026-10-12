മധുരം ചോദിച്ചു; പിന്നാലെ വീട്ടിലേക്ക് ടിവിയും ഫ്രിഡ്ജും ' യുദ്ധ ടാങ്കര്' വരെ ക്യാഷ് ഓണ് ഡെലിവറി; വീരമണി പിടിച്ച 'പുലിവാല്'
ദീപാവലി സ്വീറ്റ് ബോക്സ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് മേല്വിലാസം നല്കി. ഇന്ഫ്ലുവന്സര് വീരമണിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയത് 70 കോടിയുടേത് അടക്കം 500 ലധികം സിഒഡി ഓര്ഡറുകള്.
Published : October 12, 2026 at 3:57 PM IST
ചെന്നൈ: സോഷ്യല് മീഡിയ കുറച്ചൊന്നുമല്ല സമൂഹത്തില് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത്. സോഷ്യല് മീഡിയ ഇന്ഫ്ലുവന്സേര്സാകട്ടെ ഏറെ അറിയപ്പെടുന്ന സെലിബ്രിറ്റികളുമാണ്. പ്രത്യേകമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങളാണ് പലരെയും ഇത്തരം താരങ്ങളാക്കുന്നതും. എന്നാല് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും സോഷ്യല് മീഡിയ പലര്ക്കും തലവേദനയായിട്ടുണ്ടാകും. അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് തമിഴ്നാട് മധുരെയില് നിന്നുള്ള ഇന്സ്റ്റഗ്രാം ഇന്ഫ്ലുവന്സര് വീരമണി. ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് രണ്ട് ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സാണ് വീരമണിക്കുള്ളത്.
നിത്യ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷങ്ങള് പകര്ത്തിയാണ് വീരമണി വീഡിയോകളായി ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അത്തരത്തില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പകര്ത്തിയ ഒരു വീഡിയോയിപ്പോള് വീരമണിയുടെ ഉറക്കം കെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ദീപാവലി അടുത്തിരിക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വീഡിയോ വീരമണി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ദീപാവലി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എനിക്ക് സ്വീറ്റ് ബോക്സ് ആയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം മേല്വിലാസം അടക്കം വീരമണി വീഡിയോയില് പങ്കിട്ടു.
മേല്വിലാസം പുറത്തായതോടെ വീരമണിയെ തേടിയിപ്പോള് ഓണ്ലൈന് ഡെലിവറികളുടെ ചാകരയാണ്. ക്യാഷ് ഓണ് ഡെലിവറിയായാണ് ഓരോ സാധനങ്ങള് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 500ലധികം ഓര്ഡറുകളാണ് വീരമണിക്കായി അജ്ഞാതര് അയച്ചു കൊടുത്തത്. വെറുമൊരു ബോക്സ് ലഡുവോ ജിലേബിയെ കാത്തിരുന്ന വീരമണിയുടെ വീട്, വീഡിയോ വൈറലായി ഇതിനോടകം തന്നെ വിവിധ സാധനങ്ങളാല് നിറഞ്ഞു. ടിവി, ഫ്രിഡ്ജ്, പാല് തുടങ്ങി പലതരം സാധനങ്ങളാണ് വീട്ടിലെത്തിയത്. എന്തിനേറെ പറയുന്നു 70 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ടി-90 എസ് സൈനിക ടാങ്കും പിഎസ്എല്വി റോക്കറ്റ് അടക്കം വീരമണിക്ക് ഓണ്ലൈനില് ഡെലിവറിക്കെത്തി.
ഡെലിവറി ബോയ് വീട്ടിലെത്തി വില പറഞ്ഞതോടെ വീരമണിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും കണ്ണ് തള്ളി. സര് ഒരു ഡെലിവറിയുണ്ട്. 70 കോടി രൂപയുടേതാണ്. ക്യാഷ് ആണോ അതോ യുപിഐയോ എന്ന് അടക്കമുള്ള ട്രോളുകളാണിപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയ നിറയുന്നത്. സംഭവം നല്ല കോമഡിയായി തോന്നുമെങ്കിലും യഥാര്ഥത്തില് ഇതില് പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് വീരമണിയും കുടുംബവും. വീട്ടിലെത്തിയ സാധനങ്ങള് വാങ്ങാന് പണമില്ലാത്തതും ഏറെ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ തനിക്കെതിരായ പ്രാങ്ക് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വീരമണി വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ കൂടി ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. മാത്രമല്ല കടുത്ത മാനസിക സമ്മര്ദത്തിലായ വീരമണി സ്വന്തം വീട് പൂട്ടി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറേണ്ട ഗതികേടിലാണ്.
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ഒരു തമാശക്കായി ചെയ്ത വീഡിയോ ഒരു വ്യക്തിയെയും സാധാരണക്കാരായ ഡെലിവറി ജീവനക്കാരെയും ഉപദ്രവിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറിയതില് സോഷ്യല് മീഡിയയില് കടുത്ത വിമര്ശനങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്. സൗജന്യ സമ്മാനങ്ങള്ക്കായി സ്വന്തം മേല്വിലാസം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ദീപാവലിക്ക് മധുരം പ്രതീക്ഷിച്ച് അഡ്രസ് നല്കി പ്രതീക്ഷയോടെയിരുന്ന വീരമണിക്ക് നെറ്റിസണ്സ് നല്കിയത് എട്ടിന്റെ പണിയാണ്.
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