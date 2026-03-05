സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ കാനഡയിൽ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു; രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ പറഞ്ഞ വ്യക്തി
കാനഡയിലെ ഖാലിസ്ഥാൻ വാദികളെയും നാൻസി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഞ്ചാബിൽ സ്ഥാപിതമായ സന്ത് മത് പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ഒരു മതസംഘടനയാ ദേര ബിയാസിനെക്കുറിച്ചും ഫെബ്രുവരി 25ന് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു.
ഹൈദരാബാദ്: പ്രശസ്ത സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ നാൻസി ഗ്രെവാൾ (45) കാനഡയിൽ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായിരുന്ന നാൻസി പഞ്ചാബിലെ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ തൻ്റെ കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. കാനഡയിലെ ഖാലിസ്ഥാൻ വാദികളെയും നാൻസി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു.
കുൽദീപ് സിങ് ഗർഗജ്ജിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് വലിയ വിവാദമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യയും കാനഡയും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും വീഡിയോകൾ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. നാൻസിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളാണോ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
ആക്ഷേപകരമായ ഭാഷയിൽ ആറ് ദിവസം മുൻപാണ് നാൻസി തൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു വിവാദ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പഞ്ചാബിൽ സ്ഥാപിതമായ സന്ത് മത് പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ഒരു മതസംഘടനയാ ദേര ബിയാസിനെക്കുറിച്ചും ഫെബ്രുവരി 25ന് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിവാദങ്ങള്ക്കും ചർച്ചകള്ക്കും വഴിവച്ചിരുന്നു.
കൂടാതെ പഞ്ചാബിൻ്റെ മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്ബീർ ബാദലിനും പഞ്ചാബ് സർക്കാരിലെ മുൻ കാബിനറ്റ് മന്ത്രി ബിക്രം സിങ് മജീതിയയ്ക്കുമെതിരെയും നാൻസി തൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കൊലപാതകത്തിന് കാരണമായെന്നാണ് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ മേഖയിലുള്ള ചില വ്യക്തികളുമായി തൻ്റെ മകൾക്ക് ശത്രുതയുണ്ടെന്ന് നാൻസിയുടെ അമ്മ ചിന്ദർപാൽ കൗർ ആരോപിച്ചു.
''ജസ്വീർ സിങ് റോഡെയുടെ മകൻ അവ്താർ സിങ് ഗുണാർ എൻ്റെ മകളോട് ശത്രുത പുലർത്തിയിരുന്നു. തന്നോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നും പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിക്കണമെന്നും അയാള് മകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു'' - അമ്മ ചിന്ദർപാൽ പറഞ്ഞു.
കൊല്ലപ്പെട്ട നാൻസി ഉപരിപഠനത്തിന് ശേഷം കാനഡയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയായിരുന്നു. ആൽബർട്ടയിലെ കാൽഗറിയിലാണ് നാൻസി താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെവച്ചാണ് അജ്ഞാതൻ്റെ കുത്തേറ്റ് യുവതി മരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 9:30 ഓടെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഉടൻ തന്നെ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവതിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംഭവത്തിൽ ഇരയുടെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കാനഡ പൊലീസ് അനുശോചനം അറിയിച്ചു. ''ശ്രീമതി ഗ്രേവാളിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ലാസാലെ പൊലീസ് സർവീസ് അഗാധമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു'' എന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
