സ്മാർട്ട്ഫോൺ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടറുകൾക്ക് ബിഐഎസ് രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധം; ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ
ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത സ്മാർട്ട്ഫോൺ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടറുകളുടെ വിൽപ്പന നിയന്ത്രിക്കാനും ഇന്ത്യയിൽ ഉത്പ്പാദനം ആരംഭിച്ച 'ഒപ്റ്റിയമസ് ഇൻഫ്രാകോം' പോലുള്ള ആഭ്യന്തര നിർമ്മാതാക്കളെ സഹായിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
By PTI
Published : September 22, 2026 at 8:16 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സ്മാർട്ട്ഫോൺ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടറുകൾക്ക് ബിഐഎസ് (ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ) സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. 2027 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ഈ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടറുകൾ വിപണിയിൽ എത്തുന്നത് തടയുന്നതിനാണ് കേന്ദ്രം പുതിയ ഉത്തവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരം ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിന് മുൻപ് കമ്പനികൾ നിയന്ത്രണപരമായ അനുമതി തേടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഈ നടപടിയിലൂടെ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത സ്മാർട്ട്ഫോൺ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടറുകളുടെ വിൽപ്പന നിയന്ത്രിക്കാനും ഇന്ത്യയിൽ ഉത്പ്പാദനം ആരംഭിച്ച 'ഒപ്റ്റിയമസ് ഇൻഫ്രാകോം' (Optiemus Infracom) പോലുള്ള ആഭ്യന്തര നിർമ്മാതാക്കളെ സഹായിക്കാനും വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
2021 ലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഗുഡ്സ് അഥവാ നിർബന്ധിത രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യകത ഉത്തരവ് പ്രകാരം, അതിലെ പട്ടികയിൽ പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ 'സ്മാർട്ട്ഫോൺ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടറുകൾ' എന്ന ഇനത്തിന് നിശ്ചിത ഇന്ത്യൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഇന്നലെ (സെപ്തംബർ 21) പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു.
വ്യവസായ മേഖലയിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ല്
ഈ ചട്ടക്കൂടിന് കീഴിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന 66-ാം മത്തെ ഉത്പ്പന്നമാണ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടറുകൾ. സ്മാർട്ട്ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പ്, മൊബൈൽ-ലാപ്ടോപ്പ് ചാർജർ, എൽഇഡി ടെലിവിഷൻ, മൈക്രോവേവ് ഓവൻ, പ്രിൻ്ററുകൾ, സെറ്റ്-ടോപ്പ് ബോക്സുകൾ എന്നിവയാണ് പട്ടികയിലുള്ള മറ്റ് ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ. സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടറുകൾക്ക് നിർബന്ധിത ബിഐഎസ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ വിഭാഗത്തിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്. ഗുണനിലവാരത്തിലൂന്നിയ 'മെയ്ഡ്-ഇൻ-ഇന്ത്യ' വ്യവസായ അന്തരീക്ഷം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാഗതാർഹമായ ചുവടുവയ്പ്പിനെക്കൂടിയാണിത് മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്.
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വർധിച്ചുവരുന്ന ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനും ആഭ്യന്തര വ്യവസായ മേഖലയുടെ വളർച്ചയിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നതിനുമായി നിലവിലുള്ള സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടർ നിർമ്മാണ ശേഷിക്ക് പുറമേ 2 കോടി യൂണിറ്റുകളുടെ അധിക ഉത്പ്പാദന ശേഷി കൂടി ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒപ്റ്റിയമസ് ഇൻഫ്രാകോം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ അശോക് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.
യുഎസ് മെറ്റീരിയൽ ടെക്നോളജി കമ്പനിയായ കോർണിംഗിൻ്റെ (Corning) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഒപ്റ്റിയമസ് നോയിഡയിൽ ഒരു ഉത്പ്പാദന യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2027 ജനുവരി മുതൽ ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ വിതരണം ആരംഭിക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടർ ബിസിനസിൽ നിന്ന് നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരം കോടി രൂപ വരെ വരുമാനം കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത ഉത്പ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു
2027 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ നിർബന്ധമാക്കുന്ന ബിഐഎസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, ഉപഭോക്താക്കളെ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത ഉത്പ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കും. അതേസമയം ആഭ്യന്തര നിർമ്മാതാക്കൾക്കും ആഗോള കമ്പനികൾക്കും തുല്യമായ മത്സരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും മൊബൈൽ ഉപകരണ നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയായ ഐസിഇഎയുടെ (ICEA) ചെയർമാൻ പങ്കജ് മൊഹിന്ദ്രൂ പറഞ്ഞു.
"പ്രതിവർഷം 50 കോടിയിലധികം യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന വിപണിയിൽ ഈ നീക്കം പന്ത്രണ്ടായിരം മുതൽ പതിനാറായിരം കോടി രൂപ വരെ മൂല്യമുള്ള ഗുണനിലവാരത്തിലൂന്നിയ ഒരു വ്യവസായത്തിന് ഉത്തേജനം നൽകും. കൂടാതെ അറുപതിനായിരത്തോളം നേരിട്ടുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ജിഎസ്ടി വരുമാനമായി ഏകദേശം രണ്ടായിരം കോടി രൂപ സംഭാവന ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടറുകളുടെ ആഗോള നിർമ്മാണ-കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതകളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന്," പങ്കജ് മൊഹിന്ദ്രൂ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2025 ൽ ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടറുകളുടെ ആഭ്യന്തര വിപണി 40 കോടി യൂണിറ്റുകളായും അതിൻ്റെ ചില്ലറ വിൽപ്പന മൂല്യം ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
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