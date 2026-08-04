സ്മാര്ട്ട് സിറ്റി ദൗത്യം പൂര്ണതയിലേക്ക്, 97 സ്വപ്നപദ്ധതികള് പൂര്ത്തിയാക്കി, ഓരോ നഗരങ്ങളുടെയും പ്രകടനം വ്യത്യസ്തം
ഇന്ദോര്, ഗുവാഹത്തി, ചണ്ഡിഗഢ്, വാരണസി, സൂറത്ത് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളാണ് മികച്ച പ്രകടനക്കാര്. എന്നാല് വലിയ നഗരങ്ങളായ ഫരീദാബാദ്, ഗ്രേറ്റര് വാറങ്കല്, കര്ണാല്, മംഗളുരു, ലുധിയാന തുടങ്ങിയവ പിന്നിലാണ്. ഇടിവി ഭാരതിന്റെ ഗൗതം ദിബ്രോയ് എഴുതുന്നു.
Published : August 4, 2026 at 5:11 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: തുടക്കമിട്ട് പതിനൊന്ന് വര്ഷം പിന്നിടുമ്പോള് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ സ്മാര്ട്ട്സിറ്റി സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു.അനുമതി നല്കിയ പദ്ധതികളുടെ 97 ശതമാനവും പൂര്ത്തികരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുഴുവന് തുകയും സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ചെലവഴിച്ചു. ദൗത്യം ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം നേടിയെന്ന് തന്നെയാണ് കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതേസമയം പ്രകടനത്തില് നിര്ണായക വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് നഗരങ്ങളില് നിന്നുള്ള റിപ്പോര്ട്ടുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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2015 ജൂണ് 25നാണ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. നൂറ് തെരഞ്ഞെടുത്ത നഗരങ്ങളെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയുള്ള ഭരണത്തിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തിയും പരിഷ്ക്കരിക്കാനായിരുന്നു നീക്കം. പരിഷ്ക്കരണത്തിലൂടെ നഗരങ്ങളുടെ വികസനം, പുനര്വികസനം, ഹരിത പദ്ധതികള് ഇതിന് പുറമെ ഗതാഗതം, ജലവിതരണം, ശുചീകരണം, ഊര്ജ്ജ ക്ഷമത, ഡിജിറ്റല് ഭരണം, നിരീക്ഷണം, പൊതുസുരക്ഷ, പരിസ്ഥിതി കൈകാര്യം ചെയ്യല് എന്നിവയും നഗരങ്ങളില് മുഴുവന് മെച്ചപ്പടുത്താനും പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടു.
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ദൗത്യത്തിന് കീഴില് 8064 പദ്ധതികള്ക്കായി 1,64,811 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചതെന്നാണ് 2026 മാര്ച്ച് 31ലെ കണക്കുകള് നിരത്തി ഭവന നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതില് 1,56,257 കോടി രൂപ ചെലവിട്ട7,790 പദ്ധതികള് പൂര്ത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. അതായത് 97 ശതമാനവും പൂര്ത്തിയാക്കിയെന്നര്ത്ഥം.
ചെലവ് പ്രകാരം അനുമതി നല്കിയ 94.8 ശതമാനം പദ്ധതികളും പൂര്ത്തിയാക്കി. കേവലം 274 പദ്ധതികള് മാത്രമാണ് പൂര്ത്തിയാക്കാനുള്ളത്. ഇതിന് ഏതാണ്ട് 8,554 കോടി രൂപയാണ് ചെലവ് വരുന്നത്. കേന്ദ്രം അനുവദിച്ച 48000 കോടിയില് സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും 47458 കോടി രൂപ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അതായത് 99 ശതമാനം തുകയും സംസ്ഥാനങ്ങള് വാങ്ങിച്ചു. ഇതില് 46,377 കോടി രൂപ അതായത് 98 ശതമാനം ചെലവിട്ടു.
മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന നഗരങ്ങള്
ഇടിവി ഭാരതിന് ലഭിച്ച സര്ക്കാര് രേഖകള് പ്രകാരം നിരവധി സ്മാര്ട്ട് സിറ്റികള് പൂര്ത്തിയാക്കുകയും അനുമതി നല്കിയ പദ്ധതികളെല്ലാം നടപ്പാക്കലിന്റെ ഘട്ടത്തിലുമാണ്. കൃത്യമായ ആസൂത്രണം, നടപ്പാക്കല്, ധനവിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഇത് സാധ്യമായത്.
ഇതില് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയത് മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്ദോര് ആണ്. ഇവര് 231 പദ്ധതികളാണ് പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. 3751 കോടിരൂപ ചെലവിട്ടു. ദൗത്യത്തിന് കീഴിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയതും വിജയകരവുമായ നഗരമായി ഇത് മാറിയിരിക്കുന്നു.
ഗുവാഹത്തിയും മാതൃകാപരമായ പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. അസമിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഈ നഗരം അനുമതി നല്കിയ 21 പദ്ധതികള് 755 കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് പൂര്ത്തിയാക്കി. ഇതില് കേന്ദ്രം അനുവദിച്ച 490 കോടി രൂപ പൂര്ണമായും ഇവര് വിനിയോഗിച്ചു. മെട്രോപൊളിറ്റന് നഗരങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് വളരെ കുറച്ച് പദ്ധതികള് മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ. എന്നാല് ഇത് പൂര്ണമായും പൂര്ത്തീകരിക്കാന് ഇവര്ക്കായി. വടക്ക് കിഴക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നുള്ള വലിയൊരു വിജയദൗത്യമായാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.
ചണ്ഡിഗഢ് 97 പദ്ധതികളാണ് പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. 2694 കോടിയാണ് ഇവര് ചെലവിട്ടത്. വാരണസി 117 പദ്ധതികള് പൂര്ത്തിയാക്കി. 3342 കോടിരൂപയാണ് ഇവര് ഇതിനായി ചെലവിട്ടത്.
ഗുജറാത്തും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. രാജ്കോട്ട് 71 പദ്ധതികള് പൂര്ത്തിയാക്കി. സൂറത്ത് 87ഉം. വഡോദരയാകട്ടെ 52 പദ്ധതികളാണ് പൂര്ത്തീകരിച്ചത്. അഹമ്മദാബാദാകട്ടെ 70ല് 69 പദ്ധതികളും പൂര്ത്തിയാക്കി.
മറ്റൊരു മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ നഗരം പട്നയാണ്. ഇവര് 34 പദ്ധതികളാണ് പൂര്ത്തീകരിച്ചത്. അഗര്ത്തല 77 പദ്ധതികള് പൂര്ത്തിയാക്കി. കൊഹിമായാകട്ടെ 40 മുഴുവന് പദ്ധതികളും പൂര്ത്തീകരിച്ചു. റായ്പൂര് 342 പദ്ധതികളില് 337ഉം പൂര്ത്തിയാക്കി. എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതല് പദ്ധതികള് പൂര്ത്തിയാക്കിയ നഗരം കൂടിയാണിത്.
ഇനിയും പദ്ധതികളുമായി മല്ലിടുന്ന നഗരങ്ങള്
ദൗത്യം ഏതാണ്ട് വിജയകരമായെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ചില നഗരങ്ങള് ഏറെ പിന്നിലാണ്. ചില വന്കിട നഗരങ്ങളില് പല പദ്ധതികളും എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല. ഫാരിദാബാദ് കേവലം 44ല് 35 പദ്ധതികള് മാത്രമാണ് പൂര്ത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഗ്രേറ്റര് വാറങ്കല് ആകട്ടെ 119ല് 103 എണ്ണമേ പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കര്ണാല് 117ല് 105എണ്ണം പൂര്ത്തിയാക്കി. മംഗളുരു 105 പദ്ധതികളില് 98 എണ്ണമാണ് പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. ലുധിയാന 82 പദ്ധതികളില് 74 എണ്ണം പൂര്ത്തിയാക്കി.
ഏറ്റവും മോശം ഉദാഹരണം ലക്ഷദ്വീപിലെ കരവരത്തിയാണ്. ഇവര് കേന്ദ്രം അനുവദിച്ച 183 കോടിയില് 45 കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പദ്ധതികളില് എട്ടെണ്ണം പൂര്ത്തിയാക്കി. എന്നാല് പൂര്ത്തിയായ പദ്ധതികള്ക്ക് കേവലം 11 കോടിരൂപയുടെ മതിപ്പേ ഉള്ളൂ. സാമ്പത്തിക വിനിയോഗത്തിലും പദ്ധതി പൂര്ത്തീകരണത്തിലും ഒരു മോശം ഉദാഹരണമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കവരത്തി.
വടക്ക് കിഴക്കന് നഗരങ്ങളില് ഐസ്വാള് 45 പദ്ധതികളില് 33 എണ്ണം പൂര്ത്തിയാക്കി. ഷില്ലോങ് ആകട്ടെ പതിമൂന്നില് പത്തും പൂര്ത്തീകരിച്ചു. ഇംഫാല് 27 പദ്ധതികളില് 23 എണ്ണം പൂര്ത്തിയാക്കി. അതേസമയം ചില സുപ്രധാന ജോലികള് പൂര്ത്തികരിക്കാനുണ്ട്.
എങ്കിലും ഈ നഗരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ 80-90 എന്ന കടമ്പ കടന്നിട്ടുണ്ട്. ദേശവ്യാപകമായി കേവലം 274 പദ്ധതികള് മാത്രമാണ് പൂര്ത്തീകരിക്കാനുള്ളത്.
സ്മാര്ട്ട് സിറ്റി പദ്ധതി വിജയകരമോ?
97ശതമാനം പദ്ധതികള് പൂര്ത്തീകരിച്ചു. 95 ശതമാനം അനുവദിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചു. കേന്ദ്രഫണ്ടിന്റെ 98ശതമാനവും ഉപയോഗിച്ചു. ദേശവ്യാപക നഗര വികസന പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പില് ശക്തമായ റെക്കോര്ഡ് സൃഷ്ടിച്ചു. ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് നൂറിലേറെ നഗരങ്ങളില് വികസനം സാധ്യമായി.
പല നഗരങ്ങള്ക്കും പല തടസങ്ങളും നേരിട്ടു. ശക്തമായ സ്ഥാപന ശേഷിയുള്ള നഗരങ്ങള്ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയില് പദ്ധതികള് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായി. ഭരണപരമായ തുടര്ച്ചകള് പൊതുവെ പദ്ധതികള് കൃത്യ സമയത്ത് പൂര്ത്തിയാക്കാന് സഹായിച്ചു. അതേസമയം ഭൂമി ശാസ്ത്രപരമായ കിടപ്പും പദ്ധതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള പാളിച്ചകളും ഭരണപരമായ വീഴ്ചകളും പല നഗരങ്ങള്ക്കും തിരിച്ചടിയായി.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനമാണ് പ്രാഥമികമായി വേണ്ടതെന്ന തിരിച്ചറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഭവന-നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയം സുസ്ഥിരതയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചത്.
സ്മാര്ട്ട് സിറ്റി പദ്ധതി 2025 മാര്ച്ച് 31ന് അവസാനിച്ചെങ്കിലും പാതിയില് കിടക്കുന്ന പദ്ധതികളെല്ലാം പൂര്ത്തീകരിക്കാന് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങള് മന്ത്രാലയം നല്കുന്നുണ്ട്. ദീര്ഘകാല നടത്തിപ്പ് അറ്റകുറ്റപ്പണി പദ്ധതി തയാറാക്കനും പുനരുദ്ദേശ്യ, പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ വെഹിക്കിളുകള് പദ്ധതിയുള്പ്പെടുത്തി രൂപീകരിക്കാനും നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സംയോജിത കമാന്ഡ് നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രങ്ങള് നഗരഭരണത്തിനും അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങള്ക്കും ഉപയോഗിക്കാനും നിര്ദ്ദേശമുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ സര്ക്കാര് വിവരങ്ങള് പ്രകാരം സ്മാര്ട്ട് സിറ്റി ദൗത്യം ഇതിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങള് പൂര്ണമായും സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചു. അത്യാധുനിക നഗര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചു. ഇതെല്ലാം കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നതാണ് ഇനി സംസ്ഥാനങ്ങളും നഗര ഭരണകൂടങ്ങളും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികള്. ദൗത്യത്തിന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചാലും നഗരജീവിതത്തിന്റെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും നഗര കാര്യ വിദഗ്ദ്ധനായ പ്രൊഫ. കെ കെ പാണ്ഡെ പറയുന്നു.
പദ്ധതി നടപ്പാക്കലില് നിന്ന് പദ്ധതിയുടെ ദീര്ഘകാല സുസ്ഥിരതയിലാണ് ഇനി ഊന്നല് നല്കേണ്ടത്. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകളും നഗരഭരണകൂടങ്ങളും സ്പെഷ്യല് പര്പ്പസ് വെഹിക്കിളുകളും അവശ്യ നടപടികളും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും നിരന്തര സാങ്കേതിക മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും കാര്യക്ഷമമായ ഉപയോഗിക്കലും ഒക്കെ ഇവയ്ക്ക് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അത് കൊമ്ട് തന്നെ നിക്ഷേപം സേവനങ്ങളില് മെച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ദൗത്യം അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നഗര സുസ്ഥിരതയും ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരവും നിലനില്ക്കുമെന്നും ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ നഗരകാര്യ പഠന ഡല്ഹി കേന്ദ്രത്തിലെ പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു.