തനിക്ക് നേരെ ചെരുപ്പോങ്ങി, വൃത്തികെട്ട വൃക്ക നല്‍കി സീറ്റ് വാങ്ങി; പുത്തന്‍ ആരോപണങ്ങളുമായി രോഹിണി ആചാര്യ

താനാണ് ആര്‍ജെഡി പരാജയപ്പെടാന്‍ കാരണമെന്ന് ആരോപിച്ച് തന്നെ അപമാനിക്കുകയും അവഗണിക്കുയും വീട്ടില്‍ നിന്ന് നിര്‍ബന്ധിച്ച് ഇറക്കി വിടുകയും ചെയ്‌തെന്നും രോഹിണി വ്യക്തമാക്കി.

TEJASHWI YADAV LALU YADAV RJD ROHINI ACHARYA
Lalu Prasad Yadav (R) with daughter Rohini Acharya (ETV Bharat)
പട്‌ന: കുടുംബത്തിനെതിരെ പുതിയ ആരോപണങ്ങളുമായി രാഷ്‌ട്രീയ ജനതാദള്‍ നേതാവ് ലാലുപ്രസാദ് യാദവിന്‍റെ മകള്‍ രോഹിണി ആചാര്യ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചടിയെ തുടര്‍ന്ന് കുടുംബത്തുണ്ടായ അസ്വരസ്യങ്ങള്‍ ഇതോടെ കൂടുതലായി പുറത്ത് വരികയാണ്.

2022ല്‍ സ്വന്തം പിതാവിന് ഇവര്‍ തന്‍റെ വൃക്ക നല്‍കിയിരുന്നു. വൃത്തികെട്ട ഒരു വൃക്ക നല്‍കി തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണമാണ് തനിക്കെതിരെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നത് എന്നാണ് രോഹിണി പറയുന്നത്. രാഷ്‌ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും രോഹിണി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

മോശം അപമാനം താന്‍ നേരിട്ടെന്നും അവര്‍ ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ എക്‌സില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌ത കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തനിക്ക് നേരെ ചെരുപ്പ് പോലും ഉയര്‍ന്നു. ഇന്നലെ ഒരു മകളും ഒരു സഹോദരിയും വിവാഹിതയായ ഒരു സ്‌ത്രീയും ഒരമ്മയുടെ അപമാനിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ ആത്മാഭിമാനം പണയം വയ്ക്കാന്‍ താന്‍ തയാറല്ല. സത്യത്തെയും താന്‍ കൈവിടില്ല. ഇതു കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് താന്‍ ഈ അപമാനം സഹിക്കുന്നത് എന്നും അവര്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇത് കൊണ്ട് മകളെന്ന രീതിയില്‍ താന്‍ കരയുന്ന തന്‍റെ രക്ഷിതാക്കളെയും സഹോദരിമാരെയും വിട്ട് ഓടിപ്പോകുകയാണ്. അവര്‍ തന്നെ പിറന്ന വീട്ടില്‍ നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിച്ചിരിക്കുന്നു. അവര്‍ തന്നെ അനാഥരാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആരും താന്‍ നടന്ന വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല. ഒരു കുടുംബത്തും രോഹിണിയെ പോലെ ഒരു മകളോ സഹോദരിയോ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു.

ആര്‍ജെഡിയ്ക്കുണ്ടായ കനത്ത പരാജയത്തിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഹിണി ആചാര്യയ്ക്ക് നേരെ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. താന്‍ രാഷ്‌ട്രീയവും കുടുംബവും ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് ഇതിന് പിന്നാലെ രോഹിണി പ്രസ്‌താവന നടത്തി. ഇതാണ് സഞ്ജയ് യാദവും റമീസും തന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. താന്‍ എല്ലാ കുറ്റവും ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്നും രോഹിണി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ആദ്യമിട്ട പോസ്റ്റില്‍ താന്‍ രാഷ്‌ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമാണ് കുറിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്‌ത് സഞ്ജയ്ക്കും റമീസിനുമെതിരെ ആരോപണം ഉയര്‍ത്തുകയായിരുന്നു.

A screenshot of Rohini Acharya's post on X. The account appears to be hidden now (ETV Bharat)

സഹോദരന്‍ തേജസ്വി യാദവുമായുള്ള തര്‍ക്കങ്ങളെ തുടര്‍ന്നാണ് രോഹിണി ഇത്തരത്തില്‍ പരസ്യ പ്രസ്‌താവന നടത്തിയതെന്നാണ് സൂചന. ആര്‍ജെഡിയുടെ പരാജയത്തില്‍ തേജസ്വി അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതായി കുടുംബത്തോട അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിച്ചു.

ഹരിയാനയില്‍ ജനിച്ച സഞ്ജയ് യാദവ് രാജ്യസഭാംഗമാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്‍റെ മുക്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായിരുന്ന തേജസ്വിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തും. റമീസും തേജസ്വിയുടെ അടുത്ത ചങ്ങാതിയാണ്.

ഏതായാലും രോഹിണിയുടെ പരസ്യ പോസ്റ്റുകള്‍ രാഷ്‌ട്രീയ വൃത്തങ്ങളില്‍ കൊടുങ്കാറ്റായിരിക്കുകയാണ്.സഞ്ജയാണ് തേജസ്വിക്ക് വേണ്ട തന്ത്രങ്ങള്‍ മെനയുന്നത് എന്നാണ് പരക്കെയുള്ള പറച്ചില്‍. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആര്‍ജെഡിയുടെ മോശം പ്രകടനത്തിനുള്ള കാരണമായി ഇത് വിലയിരുത്തുന്നു. മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളും ഇയാള്‍ക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞേക്കാനിടയുണ്ട്.

Rohini Acharya (ETV Bharat)

ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം രോഹിണി മാതാപിതാക്കളുടെ വസതിയില്‍ നിന്ന് വിമാന മാര്‍ഗം ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പോയി. തനിക്ക് കുടുംബമില്ലെന്നായിരുന്നു വിമാനത്താവളത്തില്‍ ചോദ്യങ്ങളുമായി എത്തിയ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് രോഹിണി മറുപടി നല്‍കിയത്. നിങ്ങള്‍ പോയി ഇതൊക്കെ സഞ്ജയിനോടും റമീസിനോടും തേജസ്വിയോടും ചോദിക്കൂ എന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. അവരെല്ലാം ചേര്‍ന്നാണ് തന്നെ കുടുംബത്തിന് പുറത്താക്കിയത്. തന്നെ അപമാനിച്ചു, അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തി എന്തിന് തല്ലാനായി ചെരുപ്പ് വരെ ഊരി എന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. കുടുംബത്തിലെ കലാപത്തിന് ശേഷം രോഹിണി സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പോയെന്നാണ് ലാലു കുടുംബത്തില്‍ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരം.

യാദവ കുടുംബത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കലാപമാണിത്. നേരത്തെ മൂത്ത മകന്‍ തേജ് പ്രതാപ് പാര്‍ട്ടിയും കുടുംബവും ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് അയാള്‍ സ്വന്തം പാര്‍ട്ടി രൂപീകരിക്കുകയും ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തനിച്ച് മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

