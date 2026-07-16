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ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് സ്വകാര്യ വിപ്ലവം; സ്കൈറൂട്ടിൻ്റെ ‘വിക്രം-1’ ജൂലൈ 18 ന് വിക്ഷേപിക്കും, ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി

പൂർണ്ണമായും സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ തദ്ദേശീയമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ഒരു ഓർബിറ്റൽ ക്ലാസ് റോക്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ നിന്ന് കുതിച്ചുയരുന്ന ആദ്യ ചരിത്ര നിമിഷമാണിത്.

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Skyroot's Vikram-1 (X@@SkyrootA)
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By PTI

Published : July 16, 2026 at 7:13 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരു സുവർണ്ണ അധ്യായം കുറിച്ചുകൊണ്ട്, സ്വകാര്യ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ സ്കൈറൂട്ട് എയറോസ്പേസ് വികസിപ്പിച്ച 'വിക്രം-1' റോക്കറ്റിൻ്റെ ആദ്യ പരീക്ഷണ വിക്ഷേപണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്‌പേസ് സെന്ററിലെ ഒന്നാം നമ്പർ വിക്ഷേപണ തറയിൽ നിന്ന് ജൂലൈ 18-ന് രാവിലെ 11:30-നാണ് റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയരുക. പൂർണ്ണമായും സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതുമായ ഒരു ഓർബിറ്റൽ ക്ലാസ് റോക്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്.

'മിഷൻ ആഗമൻ' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദൗത്യം ആഗോള ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വിപണിയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ ശക്തമായ കടന്നുവരവിനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. വിക്ഷേപണത്തിന് മുന്നോടിയായി വ്യോമപാതയിലും സമുദ്രത്തിലും ആവശ്യമായ നിയന്ത്രണ മേഖലകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അതോറിറ്റികൾ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചതായി സ്കൈറൂട്ട് അറിയിച്ചു.

ഭൂമിയിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ പൂർത്തിയായി; ഇനി യഥാർത്ഥ പോരാട്ടം

വിക്രം-1 റോക്കറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും വിജയകരമായി സംയോജിപ്പിച്ച് വിക്ഷേപണ തറയിൽ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. വിക്ഷേപണ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള അവസാന ഘട്ട പരിശോധനകളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഗ്രഹാ സ്പേസ്, കോസ്മോസർവ്, ഡിക്യൂബ്‌ഡ്, സ്കൈറൂട്ടിൻ്റെ സ്വന്തം സ്കോപ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക പ്രകടന പേലോഡുകളാണ് വിക്രം-1 ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുക. ഇതോടൊപ്പം കോസ്മോസ് ഡയമണ്ട്സിൻ്റെ 'കോസ്‌മിക് ബ്ലൂം' എന്ന കലാസൃഷ്‌ടിയും ഒരു മൈക്രോ ആർട്ടും റോക്കറ്റിലുണ്ടാകും.

"വിക്രം-1 റോക്കറ്റ് ഭൂമിയിൽ വെച്ച് പരീക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമായതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ജൂലൈ 18-ന് യഥാർത്ഥ വിക്ഷേപണ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ റോക്കറ്റ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കാണാൻ ഞങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ആദ്യ പരീക്ഷണ വിക്ഷേപണത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിലയേറിയ വിവരങ്ങൾ സ്കൈറൂട്ടിന്റെ ഭാവി ദൗത്യങ്ങൾക്ക് നിർണായക അടിത്തറയാകും." സ്കൈറൂട്ട് എയറോസ്പേസ് കോ-ഫൗണ്ടറും സി.ഇ.ഒയും ആയ പവൻ കുമാർ ചന്ദന പറഞ്ഞു.

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ആഗോള ഉപഗ്രഹ വിപണിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ അവസരം

നിലവിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ചെറുകിട ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വിപണിയിൽ ആവശ്യത്തിന് റോക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്ന് പവൻ കുമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ ഉപഗ്രഹ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ആവശ്യം ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വലിയ അവസരമാണ് സ്കൈറൂട്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ആശ്രയിക്കാവുന്ന, ആവശ്യാനുസരണം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ചു നൽകുന്ന ഒരു ആഗോള കമ്പനിയായി മാറുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് കോ-ഫൗണ്ടറും സി.ഒ.ഒയുമായ നാഗ ഭരത് ദാകയും വ്യക്തമാക്കി.

ഏകദേശം ആയിരത്തോളം മനുഷ്യരുടെ കഠിനാധ്വാനവും, 400-ലധികം വിതരണക്കാരുടെ പിന്തുണയും, ഏതാണ്ട് 3,000 ദിവസത്തെ നീണ്ട നിശ്ചയദാർഢ്യവുമാണ് ഈ ദൗത്യത്തിന് പിന്നിലുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2022 നവംബർ 18-ന് 'വിക്രം-എസ്' എന്ന സബ്-ഓർബിറ്റൽ റോക്കറ്റ് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൈറൂട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ചരിത്രം കുറിച്ചിരുന്നു.

കാർബൺ ഘടനയും 3D പ്രിൻ്റഡ് എഞ്ചിനും

ഏഴ് നിലകളുടെ ഉയരമുള്ള വിക്രം-1 ഒരു മൾട്ടി-സ്റ്റേജ് ഓർബിറ്റൽ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളാണ്. പൂർണ്ണമായും കാർബൺ കോമ്പോസിറ്റ് ഘടനയിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കമ്പനി സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം, 3D പ്രിൻ്റഡ് ലിക്വിഡ് എഞ്ചിനുകൾ, ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള സോളിഡ് ഫ്യുവൽ റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്ററുകൾ എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. 350 കിലോഗ്രാം വരെയുള്ള ചെറുകിട ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭൂമിയുടെ താഴ്ന്ന ഭ്രമണപഥത്തിൽ (LEO) എത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള റോക്കറ്റാണിത്. ഈ ആദ്യ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ 450 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഭ്രമണപഥമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

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