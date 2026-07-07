കേതൻ കൊലപാതകക്കേസില് വഴിത്തിരിവ്; സിയ ഗോയൽ കാമുകനെ രഹസ്യമായി വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
നാല് മാസം മുമ്പ് രജിസ്ട്രാര് ഓഫിസില് വിവാഹം, ഇരുവരും മാലയിട്ടുനിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് നിന്ന് മായ്ച്ച് കളഞ്ഞു, കോട്ട കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് പുറത്ത്...
Published : July 7, 2026 at 3:14 PM IST
മുംബൈ: പൂനെയിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജൻ്റായ കേതൻ അഗർവാളിൻ്റെ കൊലപാതക കേസില് വഴിത്തിരിവ്. കേതൻ അഗർവാളുമായുള്ള വിവാഹനിശ്ചയത്തിന് ശേഷം തൻ്റെ കാമുകൻ ചേതൻ ചൗധരിയെ രഹസ്യമായി വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. നാല് മാസം മുമ്പ് ഒരു പ്രാദേശിക രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിൽ വച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചുവെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ട്.
സംഭവത്തില് പൂനെ റൂറൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിവരുന്നു. സ്പെഷ്യൽ വിവാഹ നിയമപ്രകാരം വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിലവിലുണ്ടോ എന്നും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. വിവാഹം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ കേതനുമായി നടന്ന വിവാഹനിശ്ചയം നിയമപരമായി അസാധുവാകും.
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സാക്ഷികളായി ഒപ്പിട്ടതായി പറയപ്പെടുന്ന ഗോയലിൻ്റെ രണ്ട് കോളജ് സുഹൃത്തുക്കളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പ്രതികൾ ഇരുവരും മാലയിട്ടുനിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇവരുടെ സ്വകാര്യ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നതായും പിന്നീട് ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിത്രങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പൊലീസ് സംഘം.
ഉദയ്പൂരിൽ നടന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിവാഹത്തിനായി വരൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് കൊലപാതക ഗൂഢാലോചന തിടുക്കത്തിൽ നടന്നതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംശയിക്കുന്നു. സ്പെഷ്യൽ മാര്യേജ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള നിർബന്ധിത പൊതു നോട്ടീസ് ഒഴിവാക്കി രഹസ്യമായി വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ചേതൻ ഇടനിലക്കാർക്ക് പണം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി ഇയാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്.
ഗോയലും ചൗധരിയും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്
പൂനെയിലെ ബിസിനസുകാരനായ അഗർവാളും സിയ ഗോയലും തമ്മിലുള്ള വിവാഹ നിശ്ചയം ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്നു. നവംബറില് നടക്കാന് നിശ്ചയിച്ച ആഡംബര വിവാഹത്തിനായി ഉദയ്പൂരിൽ അഗര്വാള് കുടുംബം ഹോട്ടലും ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു.
എന്നാൽ ജൂൺ 18-ന് പൂനെയിലെ ലോഹഗഡ് കോട്ടയിൽ വെച്ച് കേതൻ താഴേക്ക് വീണ് മരിക്കുകയായിരുന്നു. സംശയത്തെത്തുടര്ന്ന് കേതൻ്റെ മാതാപിതാക്കള് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്. പിന്നാലെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കൊലപാതക പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ചൗധരി ഗോയലിനെയും അഗർവാളിനെയും പിന്തുടരുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു.
കേതനെ കോട്ടയിലെത്തിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ റിഹേഴ്സല് സിയയും കാമുകനും നടത്തിയിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിലായിരുന്നു ഇത്. ഇവിടെ പൊലീസ് സിയയെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പൊലീസ് സിയ ഗോയലിന്റെയും കാമുകന് ചൗധരിയുടെയും പോളിഗ്രാഫ് പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പ്രതികള് പലപ്പോഴും മൊഴികള് മാറ്റിയതാണ് പൊലീസ് നുണ പരിശോധനയിലേക്ക് നീങ്ങാന് കാരണം.
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