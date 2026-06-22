ETV Bharat / bharat

'ഓപ്പറേഷൻ ടൈഗർ' വിജയം; ഉദ്ധവ് പക്ഷത്തെ ആറ് ശിവസേന എംപിമാർ ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെ ക്യാമ്പിലേക്ക്; താക്കറെയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി

'ഓപ്പറേഷൻ ടൈഗർ' വിജയകരമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഷിൻഡെ, ഇതോടെ മഹായുതി സഖ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷിയായി തൻ്റെ പാർട്ടി മാറിയെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു.

EKNATH SHINDE SANJAY DINA PATIL SHIV SENA MPS BALASAHEB THACKERAY
ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 22, 2026 at 8:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തെ വീണ്ടും ഉലുക്കിക്കൊണ്ട് ഉദ്ധവ് താക്കറെ പക്ഷത്തുനിന്നും ആറ് വിമത പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശിവസേനയിൽ ചേർന്നു. തിങ്കളാഴ്‌ച മുംബൈയിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെ ഈ നിർണായക വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.

മാധ്യമങ്ങൾ 'ഓപ്പറേഷൻ ടൈഗർ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഈ രാഷ്ട്രീയ നീക്കം പൂർണ്ണ വിജയമാണെന്ന് ഷിൻഡെ അവകാശപ്പെട്ടു. വരാനിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളിൽ ഉദ്ധവ് ക്യാമ്പിന് കനത്ത പ്രഹരമേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള കൂറുമാറ്റം.

ഷിൻഡെ പക്ഷത്തേക്ക് മാറിയ പ്രമുഖർ

സഞ്ജയ് ദിന പാട്ടീൽ, സഞ്ജയ് ദേശ്‌മുഖ്, സഞ്ജയ് ജാദവ്, ഭാവുസാഹേബ് വക്‌ചൗരെ, നാഗേഷ് പാട്ടീൽ-അഷ്‌ടിക്കർ, ഓംപ്രകാശ് രാജെ നിംബാൽക്കർ എന്നീ ആറ് പ്രമുഖ എംപിമാരാണ് ഉദ്ധവ് ക്യാമ്പ് വിട്ട് ഷിൻഡെ പക്ഷത്തേക്ക് എത്തിയത്. ബാലാസാഹേബ് താക്കറെയുടെയും ആനന്ദ് ദിഗെയുടെയും യഥാർത്ഥ ശിവസേനയിലേക്കാണ് ഈ ജനപ്രതിനിധികൾ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും, തങ്ങളുടെ മണ്ഡലങ്ങളുടെ വികസനം മുൻനിർത്തിയാണ് ഇവർ ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും ഷിൻഡെ പറഞ്ഞു. ധരാശിവ് എംപിയായ ഓംപ്രകാശ് രാജെ നിംബാൽക്കറുടെ പിതാവ് പവൻരാജെ നിംബാൽക്കറുടെ കൊലപാതകക്കേസിലെ പ്രതികളെ സിബിഐ കോടതി വെറുതെ വിട്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഷിൻഡെയും ശിവസേനയും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതും ഈ മാറ്റത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മഹായുതിയിലെ കരുത്തരായി ഷിൻഡെ ശിവസേന

പുതിയ എംപിമാരുടെ വരവോടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭരണകക്ഷിയായ മഹായുതി സഖ്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എംപിമാരുള്ള വലിയ കക്ഷിയായി ഷിൻഡെയുടെ ശിവസേന മാറി. പാർലമെന്റിലും സംസ്ഥാനത്തും തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇതിലൂടെ ഷിൻഡെയ്ക്ക് സാധിച്ചു. 2022-ൽ ബാലാസാഹേബ് താക്കറെയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് തങ്ങൾ കലാപം നയിച്ചതെന്നും ആ തീരുമാനം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിച്ചതായും ഷിൻഡെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അന്ന് വെറും 40 എംഎൽഎമാരുണ്ടായിരുന്ന പാർട്ടിക്ക് 2024-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം 60 എംഎൽഎമാരുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വികസനത്തിനായി ഡബിൾ എഞ്ചിൻ സർക്കാർ

എംപിമാരെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയെന്ന് ഷിൻഡെ അവകാശപ്പെട്ടു. വരുംദിവസങ്ങളിൽ മണ്ഡലങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി ഡബിൾ എഞ്ചിൻ സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും എംപിമാർ തന്നിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമെന്നും ഷിൻഡെ ഉറപ്പുനൽകി. അതേസമയം, തങ്ങൾക്കെതിരെ കൂടുതൽ ശാപവാക്കുകൾ ചൊരിയുംതോറും ഉദ്ധവ് പക്ഷം കൂടുതൽ തകർച്ചയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുമെന്നും അവരുടെ തകർച്ച പൂർണ്ണമാകുമെന്നും ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെ പരിഹസിച്ചു.

Also Read: ലഖ്‌നൗവിൽ കോച്ചിങ് സെൻ്ററിൽ വൻ തീപിടിത്തം; 14 പേര്‍ മരിച്ചു, നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

TAGGED:

EKNATH SHINDE
SANJAY DINA PATIL
SHIV SENA MPS
BALASAHEB THACKERAY
SHIV SENA UNDER OPERATION TIGER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.