ETV Bharat / bharat

ബാൻഡ് മേളത്തിൻ്റെ മറവിൽ ബാലവേല; ആറ് കുട്ടികളെ മോചിപ്പിച്ച് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ

കുട്ടികളെ കടത്തിയ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവർക്കും ബാൻഡ് സംഘത്തിനുമെതിരെ പൊലീസ് കർശന നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.

CHILD RIGHTS Mahasamund Police Action Child Labour India Chhattisgarh Child Rescue
Representational image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 21, 2026 at 8:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

റായ്‌പൂർ: ബാലവേലയ്ക്ക് ഇരയാക്കാൻ ബാൻഡ് മേള സംഘത്തിലേക്ക് കടത്തുകയായിരുന്ന ആറ് കുട്ടികളെ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ സമയോചിതമായി ഇടപെട്ട് രക്ഷപെടുത്തി. ഛത്തീസ്‌ഗഢിലെ മഹാസമുന്ദ് ജില്ലയിലാണ് നാടിനെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവം നടന്നത്. സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ വർണിക ശർമ്മയുടെ സന്ദർശനത്തിനിടയിലുണ്ടായ പെട്ടെന്നുള്ള ഇടപെടലാണ് കുട്ടികളുടെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കിയത്.

യാത്രാമധ്യേ സംശയം തോന്നി പരിശോധന

മഹാസമുന്ദ് ജില്ലയിൽ സന്ദർശനം നടത്തുകയായിരുന്ന വർണിക ശർമ്മ വഴിയരികിൽ സംശയാസ്‌പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പിക്കപ്പ് ട്രക്കിൽ കുട്ടികൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വാഹനം തടഞ്ഞുനിർത്തി നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ കുട്ടികളെ ഒരു ബാൻഡ് മേള സംഘത്തിൽ ജോലി ചെയ്യിക്കാനായി കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നത്

മൂന്ന് സംഘങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി

സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മനസിലാക്കിയ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ ഉടൻ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ജുവനൈൽ പൊലീസ് യൂണിറ്റ് (SJPU), ജില്ലാ പ്രോഗ്രം ഓഫീസർ (DPO) , ജില്ലാ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റ് (DCPU) എന്നിവരെ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി. തുടർന്ന് ഈ സംയുക്ത സംഘം ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ആറ് കുട്ടികളെയും സുരക്ഷിതമായി ട്രക്കിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുകയും തുംഗാവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു.

കുട്ടികളെ കടത്തിയ പിക്കപ്പ് വാൻ ഡ്രൈവർക്കും ബാൻഡ് മേള സംഘത്തിനുമെതിരെ കർശന നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പൊലീസ് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമ പ്രകാരം ഇവർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"ബാലവേല പോലുള്ള ഗുരുതരമായ സാമൂഹിക തിന്മകളോട് യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്‌ചയും കാണിക്കില്ല. കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും മാന്യമായ ജീവിതത്തിനും അവകാശമുണ്ട്. അവരെക്കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് കടുത്ത ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് " എന്ന് വർണിക ശർമ്മ വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണവും പരിശോധനയും നടത്താൻ ചൈൽഡ് ലൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾക്ക് കമ്മീഷൻ കർശന നിർദേശം നൽകി

വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ട ബാല്യങ്ങൾ

ബാൻഡ് മേളത്തിൻ്റെ ശബ്‌ദകോലാഹലങ്ങൾക്കിടയിൽ ഹോമിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന ഈ ആറ് കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷിതമായ ഭാവി കൂടിയാണ് കമ്മീഷൻ്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ തിരികെ ലഭിച്ചത്. ബാലവേലയ്ക്കെതിരെ കേവലം നിയമ നിർമ്മാണം മാത്രം പോരെന്നും, പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായ ജാഗ്രതയാണ് കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമെന്നും ഈ സംഭവം വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

പിടിയിലായ പ്രതികൾക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടികൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ സമാനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ശക്തമായൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നും, കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കുമെന്നും ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: നീറ്റ് പരീക്ഷാ പിഴവിൽ ബലിയാടാകുന്ന വിദ്യാർഥികള്‍... '48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നാല് വിദ്യാർഥി മരണം'; രാജ്യത്താകമാനം 13 മരണങ്ങള്‍

TAGGED:

CHILD RIGHTS
MAHASAMUND POLICE ACTION
CHILD LABOUR INDIA
CHHATTISGARH CHILD RESCUE
SIX MINOR BOYS RESCUED CHHATTISGARH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.