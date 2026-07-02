ആറ് തലമുറകള്, ഒരൊറ്റ വീട്ടില്, കൂട്ടായ്മയുടെ സന്ദേശം വിളിച്ചോതി 83അംഗ കുടുംബം
ആന്ധ്രാപ്രദേശില് ഒരു കുടുംബം ഇന്നും ഒരൊറ്റ മേല്ക്കൂരയ്ക്ക് കീഴില് പാരമ്പര്യത്തെ പുല്കി ജീവിക്കുന്നു.
Published : July 2, 2026 at 4:01 PM IST
അനന്തപൂര്: കൂട്ടുകുടുംബങ്ങള് അപൂര്വ കാഴ്ചയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ഇതാ വേറിട്ടൊരു കഥ. ആന്ധ്രാപ്രദേശില് ഒരു കുടുംബം ഇന്നും ഒരൊറ്റ മേല്ക്കൂരയ്ക്ക് കീഴില് പാരമ്പര്യത്തെ പുല്കി ജീവിക്കുന്നു. കല്യാണ ദുര്ഗം മണ്ഡലത്തിലെ കുര്ലാപള്ളി ഗ്രാമത്തില് 83 അംഗ കുടുംബം കേവലം വീട് മാത്രമല്ല പങ്കിടുന്നത് മറിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും, ഭക്ഷണവും ആറ് തലമുറയുടെ മൂല്യങ്ങളും കൂടിയാണ്. ഐക്യത്തിന്റെയും സഹവര്ത്തിത്വത്തിന്റെയും ജീവിക്കുന്ന മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബം.
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ഹനുമന്തരായലുഡുവിന്റെയും മുത്യലപ്പയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ കുടുംബത്തില് ആറ് അമ്മായി അമ്മമാരും പതിനാല് മരുമക്കളും ഇരുപത് കുട്ടികളുമടക്കം എണ്പതിലേറെ പേരുണ്ട്. ഒരു അമ്മായിയമ്മയ്ക്കും മരുമകള്ക്കും കൂടി സമാധാനപരമായി ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ച് പോകാന് കഴിയാത്ത ഈ കാലത്ത് ഇതൊരു അപൂര്വ നേട്ടം തന്നെയാണെന്ന് ആരും സമ്മതിക്കും. വിവിധതലമുറയില്പെട്ട സ്ത്രീകള് ഇവിടെ പരസ്പര ആദരവോടും സഹകരണത്തോടും ജീവിക്കുന്നു.
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എല്ലാദിവസവും രാവിലെ കാപ്പികുടി വേളയില് കുടുംബത്തിലെ മുതിര്ന്നവര് ഒത്തുകൂടി അന്നത്തെ കാര്യങ്ങള് തീരുമാനിക്കുന്നു. അവര് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് വീതിച്ച് നല്കുന്നു. അന്ന് എന്ത് പാചകം ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ പദ്ധതി തയാറാക്കുന്നു. കൃഷിയും വീട്ടുപണിയും എല്ലാം ഓരോരുത്തര്ക്കും വീതിച്ച് നല്കുന്നു. കുടുംബത്തിലെ ചിലര് വയലിലേക്ക് പോകുന്നു. മറ്റ് ചിലര് വീട്ടിലിരുന്ന് പാചകവും മറ്റ് ഗാര്ഹിക ജോലികളും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതിന് മുതിര്ന്നവരുടെ മേല്നോട്ടവും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഈ വലിയ കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായി നടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.
കുടുംബം അടുത്തടുത്തുള്ള വീടുകളിലായാണ് താമസിക്കുന്നത്. എന്നാല് ഭക്ഷണം ഒരു പൊതുഅടുക്കളയിലാണ് തയാറാക്കുന്നത്. മുതിര്ന്നവരാണ് പലവ്യഞ്ജനകളും മറ്റ് അവശ്യവസ്തുക്കളും വാങ്ങുന്നതിന് മേല്നോട്ടം വഹിക്കുന്നത്. എല്ലാവര്ക്കുമുള്ള ഭക്ഷണം മരുമക്കള് എല്ലാവരും ചേര്ന്ന് തയാറാക്കുന്നു. ഇത്തരത്തില് ഏകോപിതമായ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഈ വലിയ കുടുംബത്തില് സഹവര്ത്തിത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
കൃഷിയാണ് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രധാന ജീവിതോപാധി. 120 ഏക്കറിലാണ് ഇവര് ഒരുമിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അഞ്ചിടങ്ങളിലായാണ് ഈ കൃഷിഭൂമിയുള്ളത്. കാലാവസ്ഥയ്ക്കും വിപണിയിലെ ആവശ്യങ്ങള്ക്കും അനുസൃതമായി ഓരോ കൃഷിയിടത്തിലും എന്ത് കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന് മുതിര്ന്നവര് തീരുമാനിക്കും.
വാണിജ്യ വിളകളും പച്ചക്കറിയും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും ഇവര് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു വര്ഷത്തേക്ക് കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായത് സംഭരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടുകൃഷി സമീപനത്തിലൂടെ വര്ഷങ്ങളായി തങ്ങള്ക്ക് നഷ്ടം നേരിട്ടിട്ടില്ലെന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു.
കൃഷിക്ക് പുറമെ ഈ കുടുംബത്തിന് സ്വന്തമായി നാല് ബസുകളുമുണ്ട്. കല്യാണദുര്ഗത്തിലും കര്ണാടകയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിലും ഇത് സര്വീസ് നടത്തുന്നു. ഈ വ്യവസായത്തില് നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനവും കൂട്ടായി തന്നെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയ്ക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നു.
ഒന്നിച്ച് നില്ക്കുന്നതാണ് തങ്ങളുടെ കരുത്ത്. ഓരോകുടുംബാംഗത്തിനും ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു-കുടുംബത്തിലെ മുതിര്ന്നവര് പറയുന്നു.
അണുകുടുംബങ്ങളുടെ ഇക്കാലത്ത് ഈ ആറുതലമുറയടങ്ങുന്ന കൂട്ടുകുടുംബം മറ്റുള്ളവര്ക്ക് പ്രചോദനമായി നിലകൊള്ളുന്നു. പരസ്പര വിശ്വാസം, അച്ചടക്കം, പങ്കാളിത്ത ഉത്തരവാദിത്തം, തലമുറകളായി തുടരുന്ന പാരമ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കല് എന്നിവയിലൂടെ...