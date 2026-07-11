പോക്സോ കേസ് നൽകിയതിലെ പ്രതികാരം; ആറുപേരെ വെട്ടിക്കൊന്ന് പ്രതിയുടെ കൊലവിളി
28-കാരനായ രാജ്കുമാർ എന്ന യുവാവാണ് ആറുപേരെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്
Published : July 11, 2026 at 11:07 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ രംഗറെഡ്ഡി ജില്ലയിൽ പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്ന യുവാവ് പ്രതികാരമെന്ന പേരിൽ നടത്തിയ ക്രൂര ആക്രമണത്തിൽ ആറുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പോക്സോ കേസിലെ ഇരയും കുടുംബാംഗങ്ങളും പ്രതിയുടെ ഭാര്യയും രണ്ട് മക്കളുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംസ്ഥാനത്തെ നടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
പോക്സോ കേസിന് പിന്നാലെ പ്രതികാരക്കൊല
രംഗറെഡ്ഡി ജില്ലയിലെ ഷാബാദ് മണ്ഡലിലെ ദൈവലഗുഡ ഗ്രാമത്തിലാണ് ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. 28-കാരനായ രാജ്കുമാർ എന്ന യുവാവാണ് ആറുപേരെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ മെയ് 16-ന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയും അമ്മയും നൽകിയ പരാതിയിൽ രാജ്കുമാറിനെതിരെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരമുള്ള കേസെടുത്തിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയെ പിന്തുടരുകയും ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. തുടർന്ന് വ്യക്തിഗത ബോണ്ടിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ ഇയാൾ പ്രതികാരബുദ്ധിയോടെ ആക്രമണം നടത്തിയെന്നാണ് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഭാര്യയും മക്കളും കൊല്ലപ്പെട്ടു; അന്വേഷണം തുടരുന്നു
ആക്രമണത്തിൽ പോക്സോ കേസിലെ പരാതിക്കാരിയായ പെൺകുട്ടി, പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ, മുത്തശ്ശി, (ചിത്യാല റുക്കമ്മ (65), ചിത്യാല ലക്ഷ്മി (45)) പ്രതിയുടെ ഭാര്യ സരിത, മൂന്ന് വയസുള്ള മകൾ, രണ്ട് വയസുള്ള മകൻ എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കത്തികൊണ്ട് ക്രൂരമായ ആക്രമണമാണ് ഇവർക്കെതിരെ പ്രതി നടത്തിയത്. രാജ്കുമാർ തൻ്റെ ഭാര്യയായ സരിതയെ പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചതാണ്. തൻ്റെ മകളോട് രാജ്കുമാർ ചെയ്ത ക്രൂരതയിൽ സരിതയുടെ അമ്മ വൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ചു.
"അവനു വേണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ വീട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കണമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. രണ്ട് കുട്ടികളെയും ഭാര്യയെയും കൊല്ലാൻ എങ്ങനെ അവനു കഴിഞ്ഞു? ഞങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കണം" - സരിതയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു.
കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയ ശേഷം രാജ്കുമാർ മാതാപിതാക്കളെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. സ്ഥലത്തെത്തിയ സൈബരാബാദ് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ തരുണ് ജോഷിയും ഡി.സി.പി യോഗേഷ് ഗൗതവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
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പ്രതിക്കെതിരെ കൊലപാതകക്കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പോക്സോ കേസുമായുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണമെന്നാണ് നിലവിലെ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നതെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
പോക്സോ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പ്രതി നടത്തിയ ഈ കൂട്ടക്കൊല തെലങ്കാനയെ നടുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പ്രതിക്കെതിരെ നിയമാനുസൃതമായ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
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