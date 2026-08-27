നിരന്തരം ശല്യം ചെയ്തു; മോഷണക്കേസ് പ്രതിയെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി വെട്ടിക്കൊന്ന് വീട്ടമ്മ
ശിവകാശി കാളിയമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ഓൾഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന തങ്ക മുനീശ്വരൻ (26) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
By ANI
Published : August 27, 2026 at 12:00 PM IST
ചെന്നൈ: നിരന്തരം ശല്യം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് മോഷണക്കേസ് പ്രതിയെ വീട്ടമ്മ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി. തമിഴ്നാട്ടിലെ വിരുദുനഗർ ജില്ലയിലുള്ള ശിവകാശിയിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടന്നത്. ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി തന്നെ നിരന്തരം ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി കണ്ണിൽ മുളകുപൊടി വിതറിയ ശേഷമാണ് യുവതി കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
മോഷണക്കേസും വൈരാഗ്യവും
ശിവകാശി കാളിയമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ഓൾഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന തങ്ക മുനീശ്വരൻ (26) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ ശിവകാശി വിജയലക്ഷ്മി കോളനി നിവാസിയായ മരുതായി (38), ഇവരുടെ പതിനാറുകാരനായ മകൻ, മധുര വില്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ബന്ധു എന്നിവരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ മരുതായിയുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം.
മരുതായിയും സുഹൃത്തുക്കളായ ഈശ്വരി, തിലകം എന്നിവരും വീട്ടിലിരിക്കെ ആറംഗ സംഘം അതിക്രമിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. ആയുധങ്ങളുമായി എത്തിയ സംഘം ഈശ്വരിയെ കത്തികൊണ്ട് ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് സ്വർണക്കമ്മലുകൾ, വെള്ളി പാദസരങ്ങൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, 7,000 രൂപ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 60,000 രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ സംഘം കവർന്നു.
ഈ സംഭവത്തിൽ മരുതായി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിവകാശി ഈസ്റ്റ് പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയും തങ്ക മുനീശ്വരനെയും മറ്റ് അഞ്ച് കൂട്ടാളികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ പിന്നീട് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
നാല് ദിവസം മുൻപാണ് തങ്ക മുനീശ്വരന് കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. ജാമ്യവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ ദിവസവും ശിവകാശി ഈസ്റ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി ഒപ്പിടണമെന്ന കർശന നിർദേശവും കോടതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ജയിൽ മോചിതനായ ശേഷം ഇയാൾ എല്ലാ ദിവസവും മരുതായിയുടെ വീട്ടിലെത്തി വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതിനുപുറമെ ഇയാൾ നിരന്തരം ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും ശല്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി യുവതി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.
കണ്ണിൽ മുളകുപൊടിയെറിഞ്ഞ് ആക്രമണം
ശല്യം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെയാണ് മരുതായി കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. സംസാരിക്കാനെന്ന വ്യാജേന തങ്ക മുനീശ്വരനെ ഇവർ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുകയായിരുന്നു. വീടിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ യുവതി ഇയാളുടെ കണ്ണിലേക്ക് മുളകുപൊടി വലിച്ചെറിഞ്ഞു. കാഴ്ച മങ്ങി സമനില തെറ്റിയ യുവാവിൻ്റെ കഴുത്തിൽ യുവതി അരിവാൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടർച്ചയായി വെട്ടുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ തങ്ക മുനീശ്വരൻ സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ മരിച്ചു.
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വിവരമറിഞ്ഞ് ശിവകാശി ഈസ്റ്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ നവനീത കൃഷ്ണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി. മൃതദേഹം ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി വിരുദുനഗർ ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവത്തിൽ കൊലപാതകത്തിന് കേസെടുത്ത പൊലീസ്, കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. കൊലപാതകത്തിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചതായും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
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