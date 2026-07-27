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ശിവകാശിയിൽ അനധികൃത പടക്ക നിർമാണ ശാലയിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറി; മരണം അഞ്ചായി

ശിവകാശിക്കടുത്തുള്ള ചെങ്കമലപട്ടി പ്രദേശത്ത് രാംപ്രകാശ് എന്നയാളുടെ പടക്ക നിർമാണം കമ്പനിയിലാണ് സ്‌ഫോടനം ഉണ്ടായത്.

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Workers die in firecracker accident (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 27, 2026 at 10:59 AM IST

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വിരുദുനഗർ: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വിരുദുനഗർ ജില്ലയിൽ ശിവകാശിക്ക് സമീപം അനധികൃത പടക്ക നിർമാണ ശാലയിലുണ്ടായ വൻ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ അഞ്ച് പേർ മരിച്ചു. ചെങ്കമലപ്പെട്ടി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കേന്ദ്രത്തിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

വിരുദുനഗർ ജില്ലയിലെ ശിവകാശിക്ക് സമീപമുള്ള ചെങ്കമലപ്പെട്ടി പ്രദേശത്തെ ഒരു കൃഷിയിടത്തിൽ തകര ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച ഷെഡിലാണ് രാം പ്രകാശ് എന്നയാൾ അനധികൃതമായി പടക്ക നിർമാണം നടത്തിയിരുന്നത്. ഇന്നലെ (ജൂലൈ 26) രാവിലെ ഈ പടക്ക നിർമാണ ശാലയിൽ അഞ്ച് തൊഴിലാളികൾ പതിവുപോലെ പടക്കങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി വലിയ ശബ്ദത്തോടെ ഗോഡൗണിൽ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്. സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ പടക്കം നിർമിക്കാനായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന തകര ഷെഡുകൾ പൂർണമായും തകർന്ന് നിലംപൊത്തി.

വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ ശിവകാശി ഫയർഫോഴ്സും പൊലീസും സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് കുതിച്ചെത്തി. എന്നാൽ, ഉടമയായ രാം പ്രകാശ് (32), തൊഴിലാളിയായ ഇന്നാസി മുത്തു (44) എന്നിവർക്ക് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേൽക്കുകയും ഇരുവരും സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. തീ അണയ്ക്കാൻ അര മണിക്കൂറോളം പരിശ്രമിച്ച ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മറ്റ് മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾക്കായി തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. ഈ സമയത്താണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രാമചന്ദ്രനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി വിരുദുനഗർ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് അയ്യപ്പരാജ (37), പാണ്ടിദുരൈ (35) എന്നിവർക്കായി തിരച്ചിൽ നടത്തി.

മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തിരച്ചിലിന് ശേഷം ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളും ചിന്നിച്ചിതറിയ നിലയിൽ കണ്ടെടുത്തു. ഇതോടെ ഇന്നലെ മാത്രം നാല് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

മരിച്ചവർ ഇവർ
ചെങ്കമലപ്പെട്ടി മുരുകൻ കോളനിയിലെ രാംപ്രകാശ് (32), മീനമ്പട്ടി നോർത്ത് സ്ട്രീറ്റിലെ ഇന്നാസി മുത്തു (44), മീനമ്പട്ടി നോർത്ത് സ്ട്രീറ്റിലെ അയ്യപ്പരാജ് (37), നാരാണപുരം സ്വദേശി പാണ്ടിദുരൈ (35) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇതിനിടെ, ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് വിരുദുനഗർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന രാമചന്ദ്രൻ (39) ഇന്ന് (ജൂലൈ 27) പുലർച്ചെ മരിച്ചു. ഇതോടെ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി ഉയർന്നു.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശിവകാശി ഈസ്റ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. അന്വേഷണം പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ അപകടത്തിൻ്റെ പൂർണ കാരണം വ്യക്തമാകൂ എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം
ജനവാസ മേഖലയിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അനധികൃതമായി പടക്കം നിർമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും പൊലീസ് ഇക്കാര്യം അന്വേഷിച്ചില്ലേ എന്നും നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നു. ഇത്തരം അനധികൃത പടക്ക നിർമാണം കാരണം നിരപരാധികളായ തൊഴിലാളികൾ മരിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. അതിനാൽ ഇത്തരം അനധികൃത പടക്ക നിർമാണത്തെക്കുറിച്ച് വില്ലേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസറും പൊലീസും എങ്ങനെ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പടക്ക നിർമാണ തൊഴിലാളി യൂണിയനും ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, വിഷയത്തിൽ തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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TAGGED:

ILLEGALLY USING TINSETS SIVAKASI
EXPLOSION
SIVAKASI FIRECRACKER ACCIDENT
TAMIL NADU
SIVAKASI FIRECRACKER BLAST

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