സ്കൂളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണത്തിൽ വൻ വീഴ്ച; പ്രധാനാധ്യാപികയ്ക്ക് സസ്പെൻഷൻ
ഉത്തർപ്രദേശിലെ മഹ്മൂദാബാദ് മേഖലയിലെ ഛംഗാപൂർ പ്രൈമറി സ്കൂളിലാണ് സംഭവം. കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൽ തീരെ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത പച്ചക്കറിക്കറി വിളമ്പുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു
Published : August 6, 2026 at 10:22 AM IST
സീതാപൂർ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ സീതാപൂരിൽ പ്രൈമറി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണമായി മോശം കറി നൽകിയ സംഭവത്തിൽ പ്രധാനാധ്യാപികയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കർശന നടപടി. മോശം ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയ പാചകക്കാരിയെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു.
അന്വേഷണവും നടപടിയും
മഹ്മൂദാബാദ് മേഖലയിലെ ഛംഗാപൂർ പ്രൈമറി സ്കൂളിലാണ് സംഭവം. കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൽ തീരെ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത പച്ചക്കറിക്കറി വിളമ്പുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടയുടൻ സീതാപൂർ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഡോ. രാജഗണപതി ആർ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം ബേസിക് എജ്യുക്കേഷൻ ഓഫിസർ ഡോ. ഗോരഖ്നാഥ് പട്ടേൽ ഛംഗാപൂർ പ്രൈമറി സ്കൂളിലെത്തി നേരിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തി. ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണത്തിൽ വലിയ വീഴ്ചയുണ്ടായതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
തുടർന്നാണ് സ്കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപിക കൽപന വർമയെ അടിയന്തരമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. പാചകക്കാരി അനിതയെ സർവീസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പുറമെ, ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും നിരീക്ഷണത്തിലും വീഴ്ച വരുത്തിയതിന് ബ്ലോക്ക് എജ്യുക്കേഷൻ ഓഫിസർ ഉദയ് മണി ത്രിപാഠിക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും പോഷകാഹാരത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ലെന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഡോ. രാജഗണപതി വ്യക്തമാക്കി.
കർശന നിർദേശവുമായി ഭരണകൂടം
ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ അനാസ്ഥ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനോടും ജീവനക്കാരനോടും ദയ കാണിക്കില്ലെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ജില്ലയിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഇതിനായി കൃത്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്തണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അദ്ദേഹം കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പി.എം പോഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് സൗജന്യമായി ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകുന്നത്. കുട്ടികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തടയുന്നതിനും അവർക്ക് ആവശ്യമായ പോഷകാഹാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. എന്നാൽ, പലയിടങ്ങളിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥ കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത ഭക്ഷണമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന പരാതികൾ വ്യാപകമാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് മുൻപും സമാനമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. മെനു പ്രകാരമുള്ള പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് പകരം വെള്ളം ചേർത്ത പാൽ നൽകിയ സംഭവങ്ങൾ വരെ നേരത്തെ വിവാദമായിരുന്നു.
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ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സീതാപൂർ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഉടനടി ഇടപെട്ട് മാതൃകാപരമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്കൂളുകളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണം സുതാര്യമാക്കുന്നതിനായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനം. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾക്കും ഈ ഉച്ചഭക്ഷണം മാത്രമാണ് ഏക ആശ്രയം. അതിനാൽ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ മായം ചേർക്കുന്നതോ ഗുണനിലവാരം കുറയ്ക്കുന്നതോ വലിയ കുറ്റകൃത്യമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തിയുടെ ഇടപെടലാണ് ഈ അഴിമതി വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരാൻ സഹായിച്ചത്. ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പരാതി നൽകാമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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