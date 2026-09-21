അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന കൊള്ള; 105 സംഭവങ്ങൾ സിസിടിവിയിൽ; സെപ്റ്റംബർ 25നകം കുറ്റപത്രമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ എസ്ഐടി
സംഭാവന മോഷണം അന്വേഷിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിച്ച് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത, അന്വേഷണത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകി.
By PTI
Published : September 21, 2026 at 8:17 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന കാണിക്ക മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്.ഐ.ടി) സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ക്ഷേത്രത്തിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് പണം കവർന്ന നൂറ്റഞ്ചോളം സംഭവങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്നും സെപ്റ്റംബർ 25-നകം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുമെന്നും സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച ശേഷം നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ മജിസ്ട്രേറ്റിന് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം നൽകി.
കേസിന്റെ പുരോഗതി വിവരിക്കുന്ന എസ്.ഐ.ടിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് സുപ്രീം കോടതി പരിശോധിച്ചു. കേസിൽ ഇതുവരെ നടന്ന അറസ്റ്റുകൾ, ശേഖരിച്ച തെളിവുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും കോടതിക്ക് കൈമാറി. സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളും സാക്ഷിമൊഴികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ വിശകലനം ചെയ്താണ് പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സുപ്രീം കോടതി ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ സ്വീകരിച്ചു.
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പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റ് വസ്തുക്കളും എങ്ങനെയാണ് വിശകലനം ചെയ്തതെന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. നൽകിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും സുപ്രീം കോടതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾക്കുള്ള രസീതുകൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും അവ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ) ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ 105 സംഭാവന മോഷണ സംഭവങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ, ഹർജിക്കാർ എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതി ആ ആവശ്യം നിരസിച്ചു. സെഷൻസ് ജഡ്ജിയുടെ കൈയിൽ നിന്ന് വിഷയം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി, കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ വർഷം ആദ്യം സംഭാവന മോഷണം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന്, രാം മന്ദിർ ട്രസ്റ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ചമ്പത് റായ്, അനിൽ മിശ്ര എന്നിവരെ അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു.
അന്വേഷണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി യുക്തിസഹമായ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ എസ്ഐടിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സംഭാവന തട്ടിപ്പ് കേസിലെ അന്വേഷണ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് മുദ്രവെച്ച കവറിൽ സമർപ്പിക്കാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. സംഭാവനകൾ തട്ടിയെടുത്തെന്നാരോപിച്ചുള്ള കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ഐജി പി. കിരൺ എസ്. നേതൃത്വം നൽകുന്ന നാലംഗ എസ്ഐടി രൂപീകരിച്ച കാര്യം ജൂലൈ 27-ന് സുപ്രീം കോടതി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.
അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഒരു ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്ററെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിനോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. "പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്" എന്ന് നിരീക്ഷിച്ച ബെഞ്ച്, "സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ" നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും ബെഞ്ച് എസ്ഐടിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.
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