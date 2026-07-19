ബദരീനാഥ് സംഭാവന മോഷണം; രജിസ്റ്ററുകളിൽ വൻ തിരുത്തലുകൾ നടത്തി, ക്ഷേത്ര ട്രഷററെ നീക്കം ചെയ്തു
സംഭാവന രേഖകൾ തിരുത്തിയെഴുതിയതായി എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ബദരീനാഥ് ധാം ക്ഷേത്ര ട്രഷററെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു. തുടരന്വേഷണവും ചോദ്യം ചെയ്യലും ആരംഭിച്ചു.
Published : July 19, 2026 at 8:47 PM IST
ഡെറാഡൂൺ: ബദരീനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ക്ഷേത്ര ട്രഷറെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി. എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തിൽ സംഭാവനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളിൽ തിരുത്തിയെഴുതിയതായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് നടപടി. സംഭാവന തട്ടിപ്പിനെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ നടക്കുന്നു. സംഭവത്തിൽ പങ്കാളികളായവരെക്കുറിച്ചും മറ്റാരുടെയെങ്കിലും നിർദേശ പ്രകാരമാണോയെന്നും എസ്ഐടി അന്വേഷിക്കുന്നുവെന്ന് ബദരീ-കേദാർ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി (ബികെടിസി) സിഇഒ സോഹൻ സിംഗ് പറഞ്ഞു.
ഇപ്പോൾ പുറത്താക്കപ്പെട്ട സന്ദേശ് മേത്ത ക്ഷേത്ര ട്രഷറർ സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നു. ഇരട്ട ലോക്ക് സേഫിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇരട്ട ലോക്ക് സംവിധാനത്തിൽ, ഒരു താക്കോൽ തൻ്റെ പക്കലുണ്ടെന്നും മറ്റൊന്ന് അംഗീകൃത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ, പൂജാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെയും കൗണ്ടറിൻ്റെയും മേൽനോട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതലകൾ മേത്തയെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അറസ്റ്റിലായ മറ്റൊരു ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരനായ രാജേന്ദ്ര ചൗഹാൻ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ അന്നത്തെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രമോദ് നൗട്ടിയാലിൻ്റെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് താൻ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. മറ്റ് തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പ്രസ്താവനയെ എസ്ഐടി ക്രോസ്-വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം മറ്റ് സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുതിനായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിനിടെ പുറത്തുവന്ന തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കൂടുതൽ വ്യക്തികളെ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കാം. ആവശ്യമെന്ന് തോന്നിയാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാമെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. വഴിപാടുകളുടെ ദുരുപയോഗം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, ആരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്, സംഘടിതമായ രീതിയിലാണോ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
കേസിൻ്റെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
2026 ജൂലൈ 2-ന് ക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്ക എണ്ണുന്നതിനിടയിൽ, ക്ഷേത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രമോദ് നൗട്ടിയാൽ അനധികൃതമായി പണം, സ്വർണം, വെള്ളി നാണയങ്ങൾ, പണപ്പൊതികൾ, മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്നിവ മോഷ്ടിച്ചതായാണ് കേസ്. ഭൈരവ് സേനയുടെ സ്ഥാപകനായ സന്ദീപ് ഖത്രിയാണ് ഇക്കാര്യം ആദ്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത്. വിഷയം പുറത്തുവന്നതോടെ ബദരീനാഥ്-കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഹേമന്ത് ദ്വിവേദി നാലംഗ അന്വേഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചു. വിഷയം മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടിയതോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മൂന്നംഗ ഉന്നതതല അന്വേഷണ സമിതിയും രൂപീകരിച്ചു.
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തൽഫലമായി, ബദരീനാഥ് ധാമിൽ വഴിപാടുകൾ മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന കുറ്റത്തിന് ബികെടിസി ജീവനക്കാരനായ പ്രമോദ് നൗട്ടിയാലിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പവിത്രമായ വഴിപാടുകളുടെ ദുരുപയോഗം ഗോവധത്തിന് സമാനമായ ഒരു ഹീനമായ ആത്മീയ കുറ്റകൃത്യമായി വിശേഷിപ്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ സിംഗ് ധാമി സംഭവത്തെ അപലപിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ കേസിൽ ഊർജിതമായ അന്വേഷണത്തിനും സംഭവത്തിൽ പങ്കുള്ള എല്ലാ പ്രതികളെയും കണ്ടെത്തി നിയമത്തിനു മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചിരുന്നു.
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